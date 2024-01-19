【奧斯陸】在新一年之始溫故知新

【明報專訊】新一年，是新開始，同時亦是總結上一年的時候。2023年有什麼值得回顧？好像都是戰爭等壞的東西多，電視上呢，上年好的東西亦好像不夠多。不過，好的，壞的，還是有需要回顧。回顧傳統我有幾個，其中一個就是看英國Channel 4的Big Fat Quiz。

一到年末節日時期，英國電視均會爭着推出聖誕特別版，通常最受歡迎的節目都會有特別版陪觀眾過聖誕，而Big Fat Quiz亦是英國電視的年末傳統，今年踏入20周年。節目的概念很簡單，就是用問題來總結一年，在時事、電視、音樂、娛樂等不同範疇，考考大家有多記得今年發生過什麼事。

雖然是遊戲節目，但是勝負完全不重要。好睇是因為節目其實是一個喜劇panel show，讓你笑足一小時。主持人是搞笑能人Jimmy Carr，出名有快狠準的幽默感，時刻送上精短的爆笑金句。同時節目請來的3對嘉賓都是喜劇家或搞笑的名人，他們志不在答對問題及贏，一切盡在創意答案，用幽默答案博你一笑。

Big Fat Quiz一集只有6個嘉賓，所以能夠坐在嘉賓席的都不是一般貨色，盡是英國頂級喜劇人馬。過往最經典的陣容都離不開英國panel show的長客David Mitchell、Noel Fielding、Richard Ayoade及Rob Brydon，每個都是獨當一面的創作人，有自己的搞作。除了這幾個鐵腳，Jamie Oliver、Lily Allen、Simon Pegg及Charlie Brooker都曾擔任嘉賓，便知道節目陣容有幾強勁。

節目的不同環節亦是經典，像新聞廣播員Jon Snow用新聞報道方法朗讀當年的年度歌、Game of Thrones中飾演Tywin Lannister的演員Charles Dance極有霸氣、嚴肅地讀出當年推出的名人自傳的極度難頂節錄、小學生以話劇形式重演年度事件，以及讓嘉賓估神秘嘉賓在過往一年究竟做過什麼大事等都是節目的重要環節，既是節目的DNA，亦成為英國電視迷熟悉熱愛的環節。

回顧2023年的大事外，重溫歷史亦是佳節時期的有益活動。2023年有不少出色紀錄片，5月在BBC播出的Once Upon a Time in Northern Ireland便是其一出色作品，再次認識北愛爾蘭持續30年的北愛問題（The Troubles）。

有如二次世界大戰及冷戰，北愛問題早已成電視電影愛探索的歷史背景，像近年大受歡迎的喜劇Derry Girls便是以1990年代的北愛為背景，借用一班女中學生的成長故事來側寫當時的社會狀况。Once Upon a Time in Northern Ireland的出發點亦有點接近，都是透過訪問，借來自不同立場及社群的普通人、小角色的角度來認識北愛問題，加插北愛問題的片段，所以特別真實。

北愛爾蘭自1921年成立後便一直問題多多，基本上它的誕生就是問題的根源。雖然1998年的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）解決北愛問題，但其遺留下來的問題及北愛爾蘭內的分歧至今仍嚴重。2012年成立的New IRA（新愛爾蘭共和軍）在近10年十分活躍，間中有槍殺及放炸藥事件，令人擔心歷史將會重演。同時新芬黨（Sinn Féin）自2022年開始在選舉中表現大勇，首次成為地方政府的最大政黨，這些種種只有一個指向：就是改變正在醞釀。

北愛的未來，相信很快會改寫。改寫前，還是最好先從歷史學習。

作者簡介：長居奧斯陸，心卻在四海，借消費世界各國文化，提醒自己活在當下

文：陳Damon

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