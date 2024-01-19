空間大有利創作 巨型畫高近２米

Winnie現時集中繪畫及雕塑創作，作品曾在香港、內地及海外博覽會展出，亦有不少獲中外藏家收藏。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】離開嘉民沙田物流中心後右轉，沿黃竹洋街走約2分鐘，抵達華聯工業中心。前往14樓，踏出升降機門已看到工作室消歎場的招牌。工作室內掛滿大大小小畫作，幾乎完全覆蓋四面牆壁，中間桌上放上10數件雕塑作品，多數與「人」相關，個個形態各異。蕭愛冰（Winnie）早於2006年已搬入火炭藝術社區，並參與開放日活動，往年一直是開放日的主要籌辦者。

慶幸趁低購入單位：否則或捱不到現在

最初Winnie想要一個創作的地方，眼見藝術家朋友搬入火炭的成功例子，於是嘗試在這區尋覓，最後買下現址的工作室。她回憶當時只需55萬元便能買下這個逾千呎的單位，月租的話需要$5500，認為長遠買下來更划算，「那時候是聰明的決定，要不然我可能捱不到現在」。藝術創作需要本錢，她現在創作之餘，亦兼任中學和大學教師。

油畫、雕塑、書法等題材Winnie都喜歡，現時主要集中繪畫及雕塑。未有工作室前，她已經會每周相約一些藝術家在家中創作，惟地方有限，創作亦受限制。搬來火炭後她可以創作更多大型創作，工作室內可見很多大尺寸畫作，有些近乎2米高。

《一國兩制》系列 探討貧富分化加劇

她的題材多數與香港有關，多少帶有諷刺社會時弊的意味，給參觀者留下反思空間，包括探討香港不同問題的《一國兩制》系列，如貧富分化日益加劇；Windows系列以「窗戶」為題，透過從窗戶往外看、往內看，隱約地表達不同議題，特別就社會不公義和政治不正確的反思。大家在開放日來到工作室，Winnie會為參加者揭秘更多畫作背後的故事及含義。

處於同棟大廈中，另有兩間參與開放日的工作室，包括以策展及繪畫為主的「環境藝術館」，以及大型複合媒介繪畫為主的Cath Brophy Studio，可以順道參觀。

（2）消歎場Joy Art Club

地址：黃竹洋街15至21號華聯工業中心A座14樓2室

查詢：9332 0424

[開眼 玩樂擴志]