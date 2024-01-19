結合壁畫藝術與室內設計

Joe自2018年5月開始，在內地肇慶的實驗學校內繪製3D立體地畫《小魚的故事》成長生態池，近千師生共同參與，歷時18個月才完成。（受訪者提供）

壁畫藝術能美化社區，Joe在火炭明渠的壁畫有200米闊，內有白桂木、中國水龍、綠翅金鳩、夜鷺、大白鷺等會在火炭區出現的動植物。（受訪者提供）

白楊樹是Joe很喜歡繪畫的題材，認為白楊樹富有堅毅不屈精神。Joe在繪畫時會結合中西方技巧，成為自己的獨特畫法。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】這次參與的工作室分佈在9棟工業大廈，其中彳亍設計藏身於安盛工業大廈，最接近港鐵火炭站。如由D出口出發，沿坳背灣街直走至禾寮坑路轉右便抵達。

火炭明渠繪出200米全港最闊壁畫

彳亍創辦人姚俊傑（Joe）是本地藝術家兼室內設計師。他本身喜愛繪畫，後赴英國修讀藝術設計碩士，回港後任職室內設計師，同時於夜校任教設計課程；隨後成立自家室內設計公司，同時開始鑽研壁畫藝術，並結合至室內設計中。他曾繪出面積44,500平方呎的《小魚的故事》，打破世界紀錄協會「世界最大的3D立體地畫」紀錄，2022年亦曾在活化後的火炭明渠，繪畫出200米闊的全港最闊壁畫。「我覺得壁畫可以是個人創作，亦可以是社區藝術，無論是否懂畫的人都可以參與創作。」為回饋社會，Joe創立非牟利機構「愛延續愛」，為基層學校及機構繪畫壁畫，透過藝術教育及壁畫創作，傳遞關愛及共融理念。

Joe以室內設計結合藝術，算是火炭眾工作室中較商業化的一間。2013年進駐時，其單位只有800平方呎，後來漸上軌道，慢慢搬入大單位，現時的單位也是數月前才遷入。他表示，香港藝術家很難生存，尤其是工作室租金負擔很大。「生活成本太重了，租金、養家、醫食住行都貴，若租一個小小地方又局限創作，有些藝術家只是租地方來放畫，每個月租金都要幾千元，但賣畫不容易……因此需要依靠其他工作維持。」

趁開放日擴展人脈 爭取商機

他認為火炭工作室開放日是一個商機，與不同人交流，擴展人脈，從而爭取工作或合作機會。今年開放日，Joe會聯同藝術家楊國芬、羅肇婷、余碧虹舉行展覽，在工作室內展示他們有關設計、多媒體藝術及書法的作品。

（3）彳亍設計Creative Master Group

地址：禾寮坑路2至16號安盛工業大廈4樓K室

查詢：6881 7680

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