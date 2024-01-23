由上而下 先乾後濕 電器大掃除 勉強拆機無幸福

應先以除塵紙抹除塵屑，若一開始便以濕布抹塵，只會結成更難清理的塵垢。（鄧家烜攝）

清洗隔塵網--清潔冷氣機時可拆出隔塵網，用軟毛刷擦走表面的塵屑，之後才濕水清洗，待完全風乾便可重新裝嵌。（mapo@iStockphoto）

【明報專訊】農曆新年快到，雖然心裏萬個不願意，但無論如何都要來一次大掃除，特別是要清潔家庭電器，因為若積聚塵屑或污漬，不單有可能縮短電器壽命，更甚者會令電器失去原有功能，例如洗衣機無法清洗乾淨衣物，或超高清電視機畫面不再高清。至於要如何清潔／清理才安全？一齊睇專家教路示範。

專業清潔公司韓管家總經理鄧啟賢指出，不少人大掃除時，因錯用方法而弄壞電器，「現時很多家庭電器如抽油煙機、浴室寶的安裝方式及機件設計都愈來愈複雜，就算是專業清潔員亦未必懂得裝拆。雖然網上有很多DIY電器清潔教學短片，但由於同一種電器也有不同設計，而且安裝方法亦不盡相同，一些接合的地方又是較脆薄易斷的塑膠，因此並不建議住戶勉強拆開機身」，以天花板式浴室寶為例，他曾聽說有住戶擰鬆機殼外幾粒螺絲時，整部機突然失去承托力下墜，還好最終沒有完全跌下來，否則便有傷人風險。所以用家自行清潔電器時，鄧啟賢勸喻切勿強求，只需抹乾淨機殼及可簡易拆除的部件便可。

在清潔電器上，鄧啟賢認為與清潔家俬、牆壁或地板的原則大致相若，大掃除時可參考以下事項：

由上而下：順序清潔，可避免上方塵屑掉落下方已清潔的地方，而需重複打掃

先乾後濕：應先用軟毛刷、吸塵機或除塵紙去除機身塵屑，再用濕布擦拭頑固污垢。他解釋，如直接用濕布抹，塵屑有可能因沾水而結成更難清理的污垢，增加打掃難度

避免短路：在清潔前及過程中，所有電器必須保持電源關閉，並在使用濕布擦拭機身、可拆除部件後立即以乾布抹去水分，亦要待完全風乾才可重新裝嵌及開啟電源

慎防硬物：以毛巾、眼鏡布、除塵紙擦拭機身前，必須先確認有否硬物如沙粒黏附；另外，不少人在大掃除時會使用全新百潔布，但新百潔布粗糙一面，其質感仍然很硬，很易刮花電器外殼及屏幕，造成無法挽救的傷痕

DIY天然清潔劑：除可用一般清潔劑，亦可自製天然清潔劑，如將食用蘇打粉（俗稱「小蘇打粉」）混合熱水，再裝於噴壺內。視乎污垢頑固度，小蘇打粉和熱水的比例大概是1:1或2:1。●

5大類電器清潔睇真啲

為了能一口氣完成家電大掃除，鄧啟賢建議最好先準備以下工具，避免清潔過程中要四處找尋工具，影響進度。

1.螺絲批 2.吸塵機 3.軟毛刷、牙刷 4.軟布、百潔布、除塵紙 5.環保清潔劑（非腐蝕性）、食用蘇打粉 6.膠手套

洗衣機 勿強行拉出清潔機背 免甩喉致水浸

鄧啟賢說無論是前置式（俗稱大眼仔）或頂揭式洗衣機，在日常清洗衣物或布藝如咕𠱸套的過程中，機內都容易積聚從衣物或布藝中脫出的纖維（或忘記取出的紙巾）；另外如果沒有定期使用洗衣機的清洗功能，洗衫時使用的洗衣液、柔順劑亦容易殘留或黏附機身，慢慢形成污垢及產生異味。而前置式洗衣機用於防止水液外泄的橡膠圈，如處理不當亦容易助長霉菌滋生，或多或少影響洗衣機的潔淨衣物能力。

平日保養：洗衣後抹乾 打開機門散濕氣

每次洗衣後以乾布抹乾機內滾筒、可接觸到的內壁或橡膠圈，同時打開洗衣機門或蓋半至一小時讓濕氣散發，亦可每隔一至兩個月啟動洗衣機的清洗功能。

清潔步驟：

1.切斷電源，拆出可清洗的小部件，例如盛載洗衣劑柔順劑的盒子、過濾纖維及雜質的網袋，逐一以清潔劑清洗，以乾布抹淨及晾乾

2.將洗衣機專用清潔劑，或以水混和的食用蘇打粉（約100克）倒入機內，啟動熱水洗衣模式，待洗衣程序完成及排清污水，先以濕布擦拭內壁以抹走殘餘的清潔劑，再以乾布抹去水分，之後再打開機門散發濕氣

3.如洗衣機設有防漏水的橡膠圈，在完成以上步驟後，可翻出膠圈用濕布擦拭乾淨（右圖），留意橡膠圈必須套回原位，否則有可能在下次洗衫時漏水

避免事項：

1.切勿拉出洗衣機清理機背，鄧啟賢解釋因為機背接駁了入水及去水喉管，隨意拉動有可能導致喉管甩脫，隨時弄致水浸

2.不少洗衣機除了機背去水位，還會在機前方底部設有排水過濾器，方便用家將機內殘餘積水排走，以及清除容易引致異味的積聚物。鄧啟賢提醒在打開這個排水口前要先準備毛巾或容器接住流出的積水（上圖），特別是部分設有漏水感應功能的機款，如因積水沒被接住而漏到地板，令系統誤判為漏水事故便會自動鎖機，要待代理的維修員上門才可解鎖

3.不應使用含有氯或氧的漂白水，因為殘留在機內有可能對皮膚或機件造成損害

電視機 屏幕忌直接噴水 勿用化學劑

鄧啟賢說電視機一般以遙控器操控，通常只需清除吸附在機身、屏幕、散熱氣孔上的塵屑。清潔方法很簡單，可先用除塵紙抹去機身不同部位的塵屑，如還有殘留污垢，可將蒸餾水倒在眼鏡布上擰乾，再輕力擦除便可。

避免事項：

1.不可使用清潔玻璃的化學品如酒精、苯或氨水，因屏幕的表面較柔軟和敏感，有可能被這些化學物質造成永久損壞

2.切勿直接在屏幕上噴水，若水珠滲透或流入電視機中可能造成故障

浴室寶機側螺絲不宜鬆開 窗口式冷氣機清理底盤

近年不少家庭都會安裝浴室寶，在寒冷季節時可調節浴室溫度，又可用來吹乾或烘乾衣物。鄧啟賢說由於浴室寶型號眾多，每部機的設計及安裝方法也有不同，因此即使他們公司的清潔員也不能百分百確保可完全清理機內所有部件，而且有些塑膠部分容易被拉斷，因此不建議用家胡亂拆機，否則損壞風險很高。

此外，冷氣機及空氣清新機的清潔步驟基本上與浴室寶相若，不過窗口式冷氣機下方用於收集冷凝水的底盤有可能因長期缺乏清理，積聚污垢而影響排水，因此如可行的話住戶亦可嘗試拆出清潔。

清潔步驟：

1.切斷電源，揭開浴室寶的面蓋，或拆出有明顯螺絲固定的面蓋清洗及抹乾，機側的螺絲最好不要鬆開

2.拆出隔塵網，用軟毛刷擦走表面的塵屑，之後才濕水清洗

3.在可行的情况下，用軟毛刷掃除扇葉或發熱線上的塵屑，再嘗試用吸塵機清理，即使仍有塵屑未能吸出，亦切勿勉強拆除外殼

4.待面殼、隔塵網完全風乾便可重新裝嵌及開啟電源

抽油煙機 部件先浸小蘇打粉水 較易洗走油垢

如果平日經常煮食而又沒有定期清潔，那麼抽油煙機絕對是廚房電器中極難對付的「終極大佬」。不過，鄧啟賢說現時新式機款可拆除的部件不多，部分甚至連扇葉亦藏在機內，一般只可將隔油網、油壺拆出清洗，以及清理機殼。

清潔步驟：

1.切斷電源，先在抽油煙機下方鋪上報紙或舊布，以防油污滴在下方的煮食爐上

2.清理抽油煙機不可拆除部分，將清潔液噴到扇葉上，隨後開啟抽油煙機，扇葉轉動時已溶解油污會隨之滴出，可用抹布把油污抹走

3.拆出隔油網、儲油壺，將這些部件浸泡在混入了小蘇打粉的熱水中，約20分鐘後才清洗，較易洗去油垢。如未能完全洗走油垢，可以百潔布或牙刷再擦拭，之後再用乾布抹乾及自然風乾這些部件

4. 將清潔液噴在外殼上，以濕布擦去油垢，再用乾布抹乾，之後便可重新裝上已清潔及乾透的可拆除部件

氣炸鍋、焗爐、微波爐 清理面殼內鍋便可

由於氣炸鍋款式眾多，結構亦不同，鄧啟賢不建議隨便拆開機殼，只需清理面殼、可取出拆解的內鍋。另外，焗爐、微波爐的結構相對簡單，只需跟隨上述的基本清潔原則即可。

氣炸鍋清潔步驟：

1.內鍋加食用水，水位要蓋過烤網，放入機身後開機加熱，以水蒸氣軟化內鍋的油污

2.取出內鍋倒去熱水，待鍋身稍微冷卻，拆開內鍋間隔及烤網，用海綿及清潔液完全擦拭所有組件，之後再用清水冲洗乾淨並晾乾

3.用乾布抹去水分，待濕氣散除便可重新裝上所有組件

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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