Pitti Uomo男裝展 中性時尚潮流 一改紳士風向

【明報專訊】剛於佛羅倫斯舉行的Pitti Uomo 2024秋冬男裝展，一如以往是每季男裝時裝周開鑼的頭陣。有別於其他時裝首都的取向，Pitti Uomo一向以較紳士風格/型佬的品牌為定位，但近年卻明顯有意走入更年輕化的巿場，在剛舉行的第105屆稍為放低傳統取向，展示了不少中性品牌。

每屆Pitti Uomo都有客席設計師發布，如上屆的Fendi，之前的Martine Rose、Givenchy等。疫情後的最大變化，是參展的客席設計師，大都跟LVMH集團，或是與LVMH時裝大獎相關的單位。如今屆參展的S.S.Daley正是2022年LVMH時裝大獎的得主，而另一品牌Magliano則是2023年LVMH時裝大獎Karl Lagerfeld特別評審大獎的贏家。

街拍是其中一個最能顯示Pitti Uomo與其他時裝周分別的指標，不論男女大都是穿上各種深淺卡其色系西裝造型；而無獨有偶，今屆的參展設計師有不少均以中性作為品牌定位。

S.S.Daley 游走於舍堂之間

今季最矚目的，該是在騷後隨即發布歌手Harry Styles注資消息的S.S.Daley。今季以Elliot's Room為主題，選址於城內市政廳Palazzo Vecchio舉行。在時裝騷預展前，品牌設計師Steven Stokey-Daley說︰「我的作品素來以社會階級結構為靈感，亦是一種十分英國的特質。我讀過（天橋騷會場）Palazzo Vecchio的歷史與民主之間的關係，於是便選址於此。」

呼應今季主題，品牌以英國宿舍的半公共空間為靈感，服裝除了將睡衣及正裝元素二合為一作對比外，亦有不少用上建築及家品為靈感的細節，如寢室用品常見的滾邊，又或是將魚袋及圓枕製作成袋等。「在設計時，我正在閱讀一本日記，講述兩個人在牛津大學共享一個宿舍，並在1935年墮入愛河的片段。這個系列便將英式的拘謹與脫衣後的親密感覺作對比。作家Dafydd Jones記錄牛津大學的The Last Hurrah系列作品，亦是靈感來源。」

除了正裝與寢衣的對比，整個系列有不少以漁民為靈感的設計，如邀請函上便印有雙魚圖案。為了將意英連結，Steven亦以E.M. Forster的The Story of a Panic為靈感。「這本書講述一個英國男孩首次來意大利的故事。內裏詳細描述了他在意大利所見，並在漁村愛上了一個漁夫。雙魚圖案即代表了這位主角眼中的意大利印象。」

Magliano 挑戰意大利工藝

有別於S.S.Daley的Pitti Uomo處女騷，Magliano算是5年後再度回歸Pitti Uomo的懷抱。今次選址於Nelson Mandela Forum arena舉行回歸騷，巨型天梯場景以Andrei Tarkovsky電影Nostalghia為靈感，並善用會場排櫈，營造出別具莊嚴視效的廢墟感。

這個於2016年由Luca Magliano創辦的品牌，一向有不少玩味元素，並大多以解構街頭服飾為本，以男女皆可互通配搭為主。今季雖然一如以往地沒有特定標題，但最能概括主題的關鍵字該是impromptu glamour（即興華麗），用上品牌較少用的色調如銀灰、炭黑及土色等西裝常用色調、有別於以往的鮮艷配色。在色彩上，反而叫人聯想到Giorgio Armani的用色。「今個系列以經典為設計主軸，貼合Pitti Uomo的特質。但細看我的靈感版會發現不少女性，如意大利詩人Patrizia Cavalli及女演員Anna Magnani，將這些經典形象作進一步放大到男裝經典，減少當中的男人元素。在尋找時尚的過程中，我們對身體的論述該以現代身體為本，不止於二元定位，而是有責任以非二元方式看待經典。」Luca在發布會上解說。

除了所選的模特兒不限於二元性別，設計亦有不少男女元素結合的地方，如將西裝外套於中央線加入扭麻花細節的收腰設計，亦有將禮服與街著經典結合的設計，為胸前綴有襉褶的踢死兔禮服恤衫加入腰間插袋的細節。品牌今季的最大變化是走入全手工製作的層面，與意大利西裝品牌Kiton合作外，亦與Borsalino合作推出5款手工製帽子。當中最搶眼的是以Klaus Nomi為靈感的起角帽。●

Achilles Ion Gabriel 立體設計

一向以鞋為本的芬蘭設計師Achilles Ion Gabriel今屆以處女騷之名參展。他曾為Marni、Sunnei等品牌作鞋履設計顧問，亦分別於2019年和2020年起擔任Camperlab和Camper的創意總監至今。今年推出的同名個人品牌以無性別服飾為定位，並以英國東南面山區Cotswolds為靈感。其設計以鞋履為起點，如於金屬鞋頭加上粗口字眼，服裝方面則有繪有塗鴉的皮褸及加有品牌簡寫的金屬小圓牌當作珠片，延續中性風格。作為首個天橋系列，其服裝設計部分比預期出色，如不少將Cotswolds起伏的山勢化為看似有如立體紙雕的設計，又或是呼應鞋藝的皮褸及超長肩帶手袋，都是有趣之作。●

Todd Snyder 兩系列互補男士衣櫥

Todd Snyder在Pitti Uomo發布系列，是首次在紐約以外舉辦天橋騷，亦是他過去4年沒有舉辦時裝騷後的回歸作。除了他成為美國品牌Woolrich高級Black Label系列新任創意總監後的首個系列，同場也有以The Modernist為題發布的個人品牌系列。比起其他品牌的中性走向，Todd Snyder的作品較貼合Pitti Uomo本身的男性化定位。兩個系列能夠互補，供給男士不同類型的衣櫥。Woolrich高級Black Label系列以山系服飾為本，延續品牌的戶外DNA。當中有不少有趣設計，如綴有小花束刺繡的抓毛套裝，又或是多款針織，為戶外服加入時尚元素。他以The Modernist為題的個人系列則以英國Savile Row及軍裝為基本線條，並注入Joy Division和The Smiths等音樂元素，並與Metropolitan Museum of Art合作加入館內梵高畫作為圖案，完整覆蓋男裝戶外戶內所需服飾。●

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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