【明報專訊】臨近舊曆新年,飯局聚會頻繁,又怎少得美酒配佳餚?嫌每次都是法國波爾多、布爾岡葡萄酒無新意,今年不妨試試有意大利酒王酒后之稱的巴羅洛(Barolo)、巴巴萊斯科(Barbaresco)產區的葡萄酒。早前Consortium for the Protection of Barolo Barbaresco Alba Langhe and Dogliani聯合會首次將Barolo & Barbaresco World Opening帶到香港,一次過展示意大利朗格地區42款特色葡萄酒。

兩個產區均有DOCG(保證法定產區命名制)級別葡萄酒,而要符合資格,其中一個條件是必須100%以該區出產的Nebbiolo葡萄釀製。利用這款葡萄釀製的紅酒既有單寧又有足夠酸度,香氣複雜多變,Barolo產酒主要包含紅果、果醬、香草、肉桂、胡椒等濃馥芳香,Barbaresco則有充沛果香及花香,酒體平衡淡雅,搭配的食材範圍相當廣泛,無論牛羊、鴨鴿、risotto或意大利粉,都有不錯的效果。另外,兩區的產酒皆有出眾陳年能力,當新年禮物亦不失禮。●

文:周群雄