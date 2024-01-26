香港教科書着重內容 「風格單一」

【明報專訊】回到香港，香港教科書又是怎樣？以中文書為例，陳慕天認為其功能上表現很好，排版空間清晰，也有給學生做筆記的地方，文章閱讀上亦設有數字標識，好讓教師在上課時清楚告訴學生講解至第幾段，惟設計上就有一種「時代的味道」，「就像『中國語文』字體就一定要來一個書法，然後（圖案是）潑墨呀、渲染呀、水彩呀，你可以看到它大概是某個時期的美術教育，呈現東方的審美標準」。他補充台灣以前課綱同樣採用類似的設計，沒什麼不好，只是風格太過單一，導致每一本書都很相似。在逐步改變和進步的時代，他認為美學形式應該被納入討論，並強調多元價值的重要。

校方看重教材配套

曾任職教科書編輯的袁兆昌則道出香港實際售賣教科書的情况。根據他以往入校售賣教科書的經驗，他指未曾聽過校方會因為設計精美而決定購入書本，校方看重的是教科書跟隨的配套，包括模擬試卷、工作紙等，教材內容如何幫助學生學習，並且減輕教師工作。袁兆昌又說教科書出版始終屬於商業運作，出版需考慮當中的效率、成效、意義和價值。出版社固然會為每個單元配上貼近主題的配圖，以最適合學生閱讀的方式來設計字體大小和空間感，但會否像台灣般用上大量時間在設計流程上，甚或做到編輯要聽從設計師的程度，袁兆昌不諱言很難做到。加上現時校方較少着重設計，「設計」大多時候只佔要求清單的其中一格，因此香港教科書出版主要着重提供教學和學習內容。

[開眼 文化力場]