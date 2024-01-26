方丈暴露真面目 自家製音樂會 劉以達玩歌「尋根」

劉以達電影中的「方丈」形象深入民心，他希望透過自傳與2月的個人作品展音樂會，讓人重新認識其音樂人身分。（李紹昌攝）

【明報專訊】劉以達（達哥）近年不做方丈，專心寫書記錄方丈「真身」——一個香港音樂人的旅途。今年他出版自傳中傳《方丈尋根記II》，文字回顧以外，更將於2月首次舉行作品展音樂會，以旋律帶樂迷細數其音樂事業的不同階段。縱使經歷高低起跌，初心仍然是熱愛音樂的小伙子。

達哥2022年推出自傳《方丈尋根記》（前傳），結束簽名會之後，他萌生籌備音樂會的念頭，「希望多一些人，尤其是新一代的年輕人，或者是90後、2000年，甚至乎那些十幾歲的年輕人，讓他們知道我不是方丈㗎原本，方丈之前是做音樂的，玩音樂的，還有唱歌的」。數月前他觀賞一個拼盤演唱會，雖然門票價錢上千元，不算便宜，但現場樂見很多年輕觀眾支持，「香港年輕人好捨得付錢看表演」。方丈打趣道，這次舉辦音樂會也是為找些退休金，再加上是自己從未做過的事，「都開始享受番台上的感覺，搞個演唱會原來咁多嘢做，但好充實」。

「劉以達『尋根』作品展音樂會」將於2月23及24日舉行，達哥透露音樂會製作成本近7位數字，自傳前傳的收益幾乎全數投放其中。「我第一次、自資搞的一個自己真真正正的個人作品音樂會，所以用了很多心機，還有一腳踢，所有幕後幕前都要顧及。」從舞台及燈光設計到背幕（backdrop）意念，還有演出流程均是他個人構思。香港歌手的演唱會較少見開始前的暖場活動，達哥特意請來DJ現場打碟，「打一些1980年代的new romantic（新浪漫主義）那些碟，就是Japan（樂隊）、David Bowie那些，這個想法會幾新穎下」。

4女歌手演唱 盼舊曲新人擦火花

音樂會曲目方面，達明一派的歌曲將佔小部分，大多是達哥個人專輯的作品，時間跨越1996年首張個人專輯《麻木》，到2012年專輯《希望之旅》。他邀請了4名女歌手合作重新演繹舊作，包括3個新世代歌手，以及一名重量級神秘嘉賓。何解全是女歌手？皆因達哥許多個人作品由女歌手演唱，例如王菲《流星》、關淑怡《繾綣 28800BPS》等，期盼舊曲新人擦出新火花。達明一派的幾首作品亦會以女聲演繹，歌曲轉key總會帶來截然不同的感覺，達哥說似是重新做一隻歌，富有新鮮感。

其中兩三首個人作品更是首次公開演出，包括收錄在《麻木》中的《繾綣 28800BPS》。達哥提到，原唱關淑怡曾經查問這歌的MMO（Music Minus One，無人聲伴唱），希望用於個人演唱會中，然而在寶麗金錄音室製作的母帶，早於1996年嘉利大廈大火中燒毁，若重新製作成本很高。當初專輯收錄版本由李嘉強（Season Lee）彈奏結他，他是前獨立樂隊Virus的主音兼結他手，亦是達哥作品展演唱會的Band Leader。2月的音樂會將由達哥與Season Lee操刀，加入新世代歌手鄭嘉嘉演唱，現場展示《繾綣 28800BPS》的迷幻魅力，是絕無僅有的一次演出。

後輩合作無隔膜 「後生過佢哋」

2023年，達哥組成新樂隊「愛樂樂團PHILHARMONIKER」，7月曾首次現場演出，如今將會帶到音樂會這更大的舞台。談到再夾band的期望，達哥從新樂手的角度出發，「我也希望可以長線有多一些演出，讓他們可以學習多一點。還有希望可以介紹這班新的樂手，或者是李嘉強他們給大家認識一下」。每當提起合作過的樂手，達哥總不吝表露賞識之情，分享喜歡他們哪首作品，例如他推介Season Lee的新歌《如是我紋》。事隔多年再與李合作，達哥欣賞他結他技藝精進不少，「他真的進步得很快，還有就是在默默耕耘……覺得好像嘥咗一個人才」。

近年合作的音樂人大多是達哥的後輩，他自覺沒什麼隔膜，「我都係一個𡃁仔嚟咋嘛。他們有時反而比我認真，對事各方面」。不過音樂潮流變化迅速，且各花入各眼，達哥確實發現音樂喜好存在世代差異，例如他的「瓣數」是藝術搖滾（art rock）加電子迷幻，但年輕人不同。「我會問他們現在你聽什麼歌，他說某某（歌）、可能有rap的成分的歌，但是我就對rap麻麻哋。但是都覺得挺有趣的，跟他們溝通。」達哥緊接說起另一名年輕音樂人陳嘉，去年7月曾與她合作演出《最好的愛煞人武器》。「她唱得很好，特別一讚就是我很喜歡她的一首歌叫做《NOISY》。」達哥又不忘推薦：「現在YouTube有得聽的，你上去聽一下。」

年輕人有沒有帶來衝擊？達哥說有，不過要寫書和籌備音樂會，暫時未有音樂上的表達。這次音樂會玩舊歌，他不排除下一次如果「玩新嘢」，或會與更多新一代音樂人創作新歌。「我自己不認老㗎，我覺得我後生過佢哋，我會玩得更加young啲。」

自傳「第二回」 譜寫「達明簡史」

《方丈尋根記》（前傳）提及達哥如何接觸音樂，後組成達明一派。來到第二回，今年出版的《方丈尋根記 II》（中傳）堪稱「達明簡史」，聚焦組合從1986年出道到首次紅館演唱會，4年多時間的台前幕後故事。首首名曲靈感來源從何而來，製作過程有多轉折，書中統統解密。

說起香港玩電子音樂的商業樂隊，達明一派可算是始祖，前無古人，靠無師自通，錄音也要經過一番摸索，「入到大的錄音室的時候就很不同，還有那些聲音要靚啦，因為出碟當然要聲靚，又要效果好，音色也要好」。達哥當年主力研讀錄音器材的說明書，黃耀明（明哥）、陳少琪加上當時監製一同幫忙，經典作品才能面世。

台上奔放 不做「錄音室樂隊」

英國流行電音組合Pet Shop Boys曾自稱「錄音室樂隊」，達哥說達明一派初時亦一樣，演出前預先做好電音編程（program）部分，「一按鍵就跟着來彈，變成比較死板啲」。到了1996年達明一派十周年演唱會，他們開始以program加live band（現場樂隊）形式表演，保留電子效果神髓，同時加入人性化的結他、低音結他和鼓的演奏。從此達哥愈來愈喜歡在舞台上的感覺，「一直到現在更加喜歡，仲rock咗啲𠻹」。這次達哥的音樂會，大部分達明一派作品亦在預先編程內容之上，現場疊加其他聲音。

網上搜尋達哥的創作，不時看到網民留言讚歎歌曲毫不過時。達哥對此頗滿足，憶述有次一個外國人遞上達明一派的黑膠唱片求簽名，「他說聽了之後，以為是新碟嚟，即是說原來達明那時候那些歌是沒有out過的，咁我也有些安慰」。難道達哥早於創作時已經一心追求前瞻的曲風？「無㗎，其實好自然的。」多年前有大學音樂系學生訪問他，對方以樂理理論分析他的音樂，「我都奇怪為何會想到那些東西，因為我都未學過，但是我整到出嚟」。有些和弦他識彈不識名，一些結他老師卻能點出名堂，「所以我都會學到嘢，現在都仲係學緊嘢㗎」。

髮型：Ivan Lee@I.A SALON

化妝：Cosette@eyemakeup

場地：Hopera Bar & Lounge

劉以達「尋根」作品展音樂會

日期：2月23、24日晚上8:00

地址：旺角奶路臣街38號麥花臣場館

票價：$980、$780

詳情：https://bit.ly/42d7tQX

文：朱令筠

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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