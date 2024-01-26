公仔紙、OK嘜、雞吃米 追尋玩具 重遇童年快樂

策展人吳文正同樣是玩具、舊照片及藥盒收藏家，收藏舊物對他來說除了是重現回憶外，更是一個自我反思的好機會。（馮凱鍵攝）

香港開達集團是本地著名的玩具廠，「OK嘜」商標為人熟悉，當年製造的家電玩具系列十分經典。莊慶輝收藏當中的一款小雪櫃（左二），讓他遇到同樣尋寶的知音人。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】「你最鍾意玩邊件玩具？」相信，無論是對大人還是細路來說，都會有自己專屬的答案，一班玩具收藏家亦然。但收藏玩具並不止「好玩」，而是背後的回憶、傳承和故事。「大部分鍾意收藏玩具的人，都基於一個原因，就是重遇以前細細個自己玩過的一件玩具。」收藏玩具30多年的玩具店主莊慶輝說。

最近，文化葫蘆策展的香港賽馬會社區資助計劃「港文化．港連結」開展，今年主題為「點止玩具咁簡單」，除展出香港不同年代的傳統玩具及美日玩具外，更有千禧世代湧現的本地原創潮流玩具。每件玩具既是大家的集體回憶，背後還隱藏一個個觸動人心的小故事。

「雞吃米」引領 走上收藏路

1960、70年代，香港曾經是輕工製造業發達的城市，當中以玩具業尤甚，不難找到些made in Hong Kong的小玩意。加上在那個年代，並非人人買得起歐美日的精緻進口貨，所以於小攤檔、文具店售賣的廉價玩具，就成為了孩童的最佳玩伴。

莊慶輝（輝哥）收藏玩具30多年，緣起也是童年時的那件可愛玩具——雞吃米。「有次無意中路過一間賣懷舊物的舖頭，突然間見到這款以前玩過的玩具，竟然相隔20年後重遇，於是就買了它回家。後來經常逛那間店，更買下了一大堆曾經玩過的玩具。」

尋寶者喜遇「爸爸的禮物」

年幼時家境不富裕，再次「買玩具」對輝哥來說，或許也是彌補童年時一些遺憾，自此他甚至將「買」變成「收藏」。玩具雖是死物，輝哥卻視它們為一幕幕有溫度的回憶，甚至令他想將這份幸福感延續下去。「起初主要是因為有太多玩具了，擺放在冷冷清清的貨倉裏，好像對不起它們，與其丟在一角，倒不如開店與大家分享，將自己興趣變成事業也不錯呀。」輝哥的玩具店名為「幸福玩具店」，簡而精表明其意，讓人來尋找幸福。

曾經的尋寶者，願意將寶物分享出去，自不然也吸引一批新的尋寶人。輝哥說曾有個太太到店舖問他，「有沒有一個由香港著名玩具廠開達製造的雪櫃玩具，雪櫃做工精緻，打開後又可以亮燈」，她猜輝哥沒有，結果當然出乎意料。「當年我就是將雪櫃放在我背後的布簾後，拿出來那刻的確令這個太太非常驚訝。過了幾個月後，另一個女士來店舖找我，她說自己是那個雪櫃的新主人，是早前那個太太的妹妹，特意前來多謝我。」她說起小時候家境清貧，但爸爸很愛惜她們幾姊妹，這個同款雪櫃就是爸爸送給她的禮物，彌足珍貴，能夠重遇是非常幸福的事。

「我收藏的玩具主要是自己童年時玩過的，它們帶給我很多以前開心快樂的回憶，有些是細個很想擁有卻錯過了的玩具，到現在長大了才買，就好像是買回童年時得不到的幸福。對我來說，收藏玩具更是一個『將它們生命再繼續延長』的重任，直至我們真的無能為力再修補為止。所以我很愛惜舊玩具，細心收藏，不想玩具來到我們手上是加快速度去毁滅它們。」

玩具收藏對於這次展覽的策展人吳文正來說也是意義重大。「我覺得玩具最有趣的地方，是這件死物的背後，大家會當它是一件活生生的物件。或許你曾經整晚睡不着覺，攬住件模型跟它聊天、講心事，感覺它好似有生命。玩具亦帶來很多回憶，回憶是很寶貴的，我覺得無論收藏什麼東西也好，根源都是回憶。但最重要是回憶怎樣能夠讓我們回到過去，像重遇老朋友般，反思那些年的自己。在文化層面上，亦可算是一個自我反省。」你又有什麼玩具回憶？

「點止玩具咁簡單」展覽

日期︰即日至1月28日

時間︰中午12:00至晚上8:00

地點︰中環街市一樓活動場地Event Space

文︰黃依情

編輯：朱建勳

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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