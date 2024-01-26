揮春書法 一撇一捺寫出正能量

「築字室」創辦人Vicky表示，康熙「天下第一福」的寫法，「田」字開口，中間的「十」寫成「X」，圖中的福字是由康熙「福」字修改而成。（黃志東攝）

一般寫在「斗方」的字體會比較圓潤，大部分人會寫「福」或合體字，其中「福」字有超過100種寫法。①為楷書的「福」字，字體要求端正，寫福字時筆畫及線條要圓潤。②為行書的「福」，是以楷書為基礎，調和草書的寫法，書寫比楷書較快和靈活，有些筆畫會連接起來。不同字體的「龍」字：③楷書、④隸書、⑤小篆，以及⑥行書的異體字「㡣」。（黃志東攝）

【明報專訊】新春將至，不少家庭仍保留貼揮春的傳統習俗。原來「貼揮春」早已納入香港非物質文化遺產項目，坊間也有不少手寫揮春班和工作坊，內容不止教寫字這麼簡單，還會分享中國書法和揮春文化，讓大家了解不同字體。單是一個「福」字已有100種寫法，其中清朝康熙皇帝的「天下第一福」更暗藏玄機！

揮春又稱春帖，一般貼於大門等位置。傳統在紅紙寫上吉祥語，為對新一年的期盼，吉祥語句以四言居多，例如「身體健康」、「萬事亨通」等，亦有「福」之類的一字，或者「招財進寶」等合體字。書寫字體現時以行書、楷書最為常見。其來源眾說紛紜，「香港非物質文化遺產資料庫」記載了兩個說法：其一，古人認為桃木可辟邪，早在春秋戰國時代已會製作桃符立於家門，後來人們在桃符寫上一些吉祥語句，漸漸演變成揮春，宋代王安石《元日》七言古詩提及「千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符」便以桃符借代揮春。另一個說法是源自南北朝的「宜春帖」，有指古人於立春在色紙寫上「宜春」等吉祥字句，並貼在門上招福。

今天仍有不少人堅持手寫揮春，本地書法品牌「築字室」創辦人Vicky認為，寫揮春是對新年的祝福，對未來的期許，充滿正能量。Vicky於2015年接觸書法，同年開設「築字室」這書法品牌 ，2016年跟隨曾為多部港產片題字的本地著名書法家華戈學習書法，並於2019年開設工作室，為電影、電視等不同媒介題字，也會於農曆新年期間在企業或品牌的店內寫揮春。

「五福臨門」非人人合用

「築字室」開設的農曆新年揮春書法班，在2小時內讓參加者手寫揮春，欣賞書法美態。Vicky在課堂上簡略分享書法技巧、主要字體、揮春演變，再教導揮春書寫技巧：包括潤筆、執筆、筆順、中鋒運筆、收筆，還有坐姿、腕枕和其他工具的用法等。課堂主要教導行書和楷書，「行書活潑，楷書端莊，書寫效果各有喜好」。至於寫揮春的要點，「（字的）線條可以粗些，字體要圓滿，貼在牆上才清楚好看」。

揮春以四言揮春和斗方為主，前者是四字祝賀詞。Vicky表示：「香港人要的揮春，圍繞工作和求財為主；亦愛食字如『財息兼收』、『日日爆數』，學生則有寫『過三爆四』及『摘星』之類的學業祝願。」她指有些賀詞要留意原意，例如「五福臨門」的五福是指長壽、富貴、康寧、好德和善終，若無善終的考慮，可以改寫「福壽康寧」。

「田」開口 「 十」變「X」 寓意鴻福無邊

斗方主要寫福字，或「招財進寶」等合體字。課堂分享超過100個「福」的字體，Vicky即場示範行書和楷書的福字。「福字要寫得好，最重要是比例，示字部佔三分之一，畐佔三分之二。」當中最出名是康熙御筆親題的「天下第一福」，其字比較秀氣，其中「畐」的「田」開口，「十」寫成「X」，看起來像草書的「多」字，寓意鴻福無邊，「多子、多田、多才、多壽、多福」。然而福字中間的「X」和開口並非人人喜歡，例如Vicky的爸爸，於是她為爸爸修改字體，將田字「埋口」。所以她認為參加者寫揮春，最重要選合眼緣的字體。

變種「㡣」更添氣派

即將踏入龍年，龍字也有不少異體的寫法。Vicky說其老師華戈曾經為歌手麥浚龍寫過龍的異體字「㡣」，用來送贈老闆更顯氣派。

假如新手想在家中寫揮春，她分享一些貼士，可使用小號及大號的兼毫筆（狼毫及羊毫），「墨水選用中國製，比日本的濃厚一點」，宜選老字號品牌。「揮春可用黑色或金色墨，中國書法以黑墨為主，金色適合喜慶，效果明亮。」紅紙及練習帖選用安徽省生產的紙品，特別高質。她建議在老字號的書法用品店一次過購買，減低出錯風險。寫揮春時要坐正，按筆順以中鋒運筆書寫。若連寫揮春的時間也沒有，「築字室」亦有手寫揮春服務，可上官網查詢。

「築字室」農曆新年揮春書法班

日期：2月5至8日

時間：晚上7:30至9:30（每班6人）

截止報名：上課前2天

收費：一堂每人$450（現場提供毛筆和墨等工具）

地址：炮台山英皇道121號七海商業中心1樓134室

網址：www.zukzisat.com

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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