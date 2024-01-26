快閃揮春檔 宣揚書法

【明報專訊】昔日農曆新年前夕，街上總有攤檔幫人手寫揮春，惟近年已陸續消失。兵書館創辦人、本地書法家林子認為除了因為租金昂貴，「以前的老師傅退休或是仙遊，無人繼續寫下去」。他表示經常聽到有人說科技寫字靚過人，引起他反思：影印機在幾十年前已經出現，為何不能取代手寫揮春？「科技愈進步，人與人的聯繫、人性化方面愈減少，手寫揮春可以提升人的情感和感情。」他表示將舊揮春換上新揮春，也有送舊迎新的意義。「揮春亦可以教小朋友文字的來源，就像連接古代的time machine，分享歷史文化和人物。」

他在7年前開始，每年農曆年前租借香港中華書畫藝術中心，開設快閃手寫揮春檔，延續傳統。今年揮春檔將於1月29日至2月9日開檔，現場有多種款式，以四字揮春最受歡迎。為了推廣及宣揚書法，新年揮春定價親民，基本款式$20起。兵書館亦推出揮春班及水墨年畫班，有興趣者可致電查詢。

兵書館文化藝術教育中心

（林子藝術）：手寫揮春檔

日期及時間：1月29日至2月2日，上午10:00至晚上6:00；2月3至9日，上午10:00至晚上8:00

地址：觀塘成業街11號華成工商中心地下香港中華書畫藝術中心（快閃手寫揮春檔）

尖沙嘴漆咸道南87至105號百利商業中心1108、1110及1132室（兵書館）

查詢：9662 7179

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