$10,999買旗艦級規格 9.9mm最薄 Honor「大摺」抵港

【明報專訊】龍年快到，有無計劃換新手機，以迎接生機勃勃的新一年？踏入2024年，多間廠商已爭先推出不同特色的手機，百花齊放。e潮版將一連兩期介紹龍年的重點出品，打頭陣的是摺疊後僅厚9.9毫米的全球最薄摺機Honor Magic V2；下期則是大玩AI元素、Android陣營老大哥的Samsung S24系列。

【龍年新手機巡禮．1】

Honor Magic V2挾着全球最薄摺屏手機的威名，日前正式登錄香港市場。它不單是首款不足1厘米厚的摺機，而且內外都是超強規格，售價僅為$10,999，比很多同級對手都要便宜（如Samsung Z Fold 5的相同容量版本，正價為$14,598），因而備受注目。

僅重231克 鈦金鉸鏈耐用

據品牌介紹，超薄的機身「魔法」源於自家研發的「魯班鈦金鉸鏈」和「盾構鋼」技術，配合航空級材料鈦合金，讓機身有進一步減薄的空間，重量上Honor Magic V2也減至231克，比上一代Vs輕30克。內置的「青海湖雙電池」平均厚度僅2.72毫米，但未有因而犧牲電量，5000mAh能滿足大多數用家的日常需求；用家也毋須擔心手機太薄會犧牲耐用度，「魯班鈦金鉸鏈」聲稱獲得認證機構SGS的肯定，能承受超過40萬次摺疊。

Magic V2的硬件規格屬當今手機的一線。無論是外面的6.43吋屏幕，還是內裏的7.92吋「大摺」屏幕，都採用OLED LTPO技術，支持100％ DCI-P3色域，能顯示10.7億種顏色。攝影方面，3鏡頭的主相機配備自家「鷹眼抓拍」功能，由AI協助捕捉重要一刻。

阻旁人偷聽電話 分存數據保私隱

手機搭載旗艦級Snapdragon 8 Gen 2處理器，運行最新Android 13的MagicOS系統，具備多項智能功能，例如「智慧隱私通話模式2.0」，通話時手機能生成相反的聲波，令旁人更難偷聽到對話內容；「平行空間功能」可以安全而輕鬆地隔離和分開儲存工作和個人數據，以保障私隱；「多任務處理能力」則像是電腦的多窗口功能，協助用家處理多工作業。●

Honor Magic V2規格

系統：Android 13

屏幕：7.92吋（內）、6.43吋（外）

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 8核心

內存／儲存空間：16GB／512GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素廣角f/1.9

5000萬像素超廣角f/2.0

2000萬像素長焦f/2.4

前鏡頭：1600萬像素f/2.2

電量：5000mAh

主要功能：指紋感應、120Hz屏幕更新率、66W快充

厚度：4.7mm（展開）、9.9mm（摺疊）

重量：231g

顏色：絨紫、絨黑、雅黑

售價：$10,999

查詢：3579 8099（Honor）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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