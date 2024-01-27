蔡司加持vivo「遠攝王」 APO長鏡抗眩光色散

【明報專訊】另一國產品牌vivo亦在年頭推出新系列X100及最新旗艦X100 Pro，以「滿分攝影重新定義」為口號，足見品牌對手機攝力的信心。X100 Pro不單續用1吋感光元件主鏡頭，還與光學品牌ZEISS（蔡司）攜手研發出APO潛望式長焦鏡頭（等效焦距100mm，約4.3倍變焦），能更好地消除色差，大大加強遠攝及人像表現，遠攝表現屬手機界頂尖行列。

拍完4K片 無損改變焦點

X100 Pro還引入ZEISS的新一代T鍍膜，能降低反射率50%；結合vivo自家演算法，提升鏡頭的抗眩光效果，在強光下帶來更明亮清晰的影像；夜景攝錄也一如以往地亮眼，支援多種拍攝模式，包括星空人像、時空慢門、黑光夜視覺等，全方位展現夜景之美。手機用上全新6nm的V3影像晶片，不僅加強實時影像的運算力，官方更稱它是首部Android手機能在拍攝4K影片後無損調整虛化和焦點位置。

vivo X100 Pro搭載了去年尾亮相的MediaTek Dimensity 9300處理器。屏幕局部峰值亮度達3000nits，即使在陽光下也看得清楚。至於音效，vivo X100 Pro的Hi-Fi晶片帶來高解析度音訊，大大提升用家的聆聽體驗。●

vivo X100 Pro 5G規格

系統：Android 14

屏幕：6.78吋AMOLED，120Hz更新率

處理器：MediaTek Dimensity 9300

內存／儲存空間：16GB／512GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：ZEISS APO 5000萬像素長焦f/2.0、5000萬像素廣角f/1.75、5000萬像素超廣角f/2.5

前鏡頭：3200萬像素f/2.0

網絡：5G／Wi-Fi 7／藍牙5.4／NFC

電池容量：5400mAh

其他：IP68防水、屏下指紋感應、100W閃充、無線50W閃充

重量：225g

售價：$7998

查詢：800 906 821（vivo）