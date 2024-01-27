入門價韓phone Samsung超班靚芒夠光夠流暢

【明報專訊】若預算有限，又想找一部性價比高的韓國手機，Samsung A25及A15這兩款只需千餘二千元的入門5G手機，相信非常吸引。兩者皆搭載6.5吋FHD+Super AMOLED屏幕，最高亮度分別1000及800nits，搭配Vision Booster技術，保證在室外陽光下仍能呈現清晰畫面。當中A25的屏幕支援120Hz更新率，畫面更加流暢。

隨機附送電子優惠券

兩部手機機背都配備3鏡頭，5000萬像素主鏡頭和800萬像素超廣角鏡頭都支持OIS光學防震，在低光環境下也能拍攝穩定的影片。全新的1300萬像素自拍鏡頭，加上多種創意功能如Single Take、AR Zone和Fun Mode等，也帶來更多拍攝樂趣。

兩部手機都配備5000mAh電池，也支援25W快充。雖然其他規格只是入門級，但支援RAM Plus技術，提供6GB虛擬記憶體，讓應用程式運行更順暢。手機也可插入最高1TB microSD記憶卡，儲存更多的內容。此外，Galaxy A系列支援4次Android OS升級和5年安全更新，加上Knox Vault安全平台，提供全面網絡保護。特別一提，兩部機內置了不少Samsung Wallet優惠券，包括鴻福堂、天仁茗茶、戶戶送等，總價值逾$1000，抵上加抵。●

Samsung Galaxy A25 5G規格

系統：Android 14

屏幕：6.5吋Super AMOLED，120Hz

處理器：Exynos 1280 Octa-core（2.4GHz, 2GHz）

內存／儲存空間：8GB／256GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000像素f/1.8、800萬像素景深鏡頭f/2.2、200萬像素微距f/2.4

前置鏡頭：1300萬像素f/2.2

電池容量：5000mAh

其他：屏下指紋感應、25W快速充電

重量：197g

售價：$2398

Samsung Galaxy A15 5G規格

系統：Android 14

屏幕：6.5吋Super AMOLED，90Hz

處理器：Exynos 1280 Octa-core（2.4GHz, 2GHz）

內存／儲存空間：6GB／128GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000像素f/1.8、500萬像素景深鏡頭f/2.2、200萬像素微距f/2.4

前置鏡頭：1300萬像素f/2.0

網絡：5G、Wi-Fi 6、藍牙5.3、NFC

電池容量：5000mAh

其他：屏下指紋感應、25W快充

重量：200g

售價：$1798

查詢：3698 4698（Samsung）