星期日現場：亞洲盃：一場嘗試克服距離之旅

next

【明報專訊】「進軍亞洲盃決賽週(香港區旗emoji)2027沙特阿拉伯」在多哈機場動筆之際,發現有逾300人、赴卡塔爾觀賽的香港球迷WhatsApp群組易名如上。是盲目樂觀嗎?球迷清楚港隊跟下一屆亞洲盃的距離,要重溫美夢難度比今屆拾級而上——簡言之,必須在未來兩年外圍賽擊敗最少一個實力在己之上的對手。不過,今屆亞洲盃,由外圍賽到決賽周,由職球員到球迷,以至背後許多默默付出的人,不也是一直在認清、(嘗試)克服各種距離嗎?

1.末仗

在港隊小組賽末仗,職球員和球迷都感受到跟「亞洲前16位」距離之遙,卻又在一遠(香港/世界各地—多哈)一近(草地—觀眾席)兩種距離疊加之下,留下難忘一幕。

跟首兩仗在可容4.5萬人、有多層看台且隔着跑道位的哈利法國際體育場舉行不同,這場上周二(23日)對陣巴勒斯坦隊的比賽,賽會安排在僅容1萬人的阿卜杜拉.本.哈里法體育場上演。看台只有「低層」,卻也沒跑道阻隔,港將港迷猶如置身旺角大球場。

一場淨吞三蛋的比賽,敗方球迷作何感想?看台上當然有罵聲,感嘆邊路重複犯錯、前線再誤難得戎機,對部分球員的跑動感焦急,加上港迷對是役期望最大,但巴隊踢落很快證明傳接流暢,以比港隊高一班波形容不為過,有港迷失望之情比往仗更甚。不過,姑且大膽講句,千里迢迢來到的大家,都知道這情况下更不能泄氣,是以就算落後到3球,不少球迷心急的都是快點叫番起個beat,不要輸埋道氣予散落球場四方的「巴迷」。緊張之餘,是夜有兩個暖心細節:一是香港球迷於賽事6分鐘齊聲高呼前隊長黃洋名字,二是有球迷派「龍角散」給同道潤喉/吊命。

隨完場哨子聲響,香港隊半世紀以來的首次亞洲盃決賽周征程告一段落。球員和港隊主帥安達臣陸續走到20區前致意,揸大聲公的號召球迷向球員再次展示打氣舞蹈,先蹲後躍,並肩叫喊「Shalalalalalala We are the Hong Kong Boys…」我雙眼眨眨,有時喊不上口號。事後再看新聞照片,場上將士台上擁躉,濕潤眼眶豈止一兩雙?

得益於草地和觀眾席近乎零距離,在球迷屢番叫喊請求下,終於可以拍攝職球員和球迷大合照,然而看似小事殊不簡單——港迷完場後留在看台上大半句鐘,當地球場職員有疑慮,多得香港足總職員努力周旋爭取信任(註1)。其實,足總「後勤小隊」更要處理海量器材、機票、住宿,以至協助主帥場上換人、球員辦理個人事務等(註2),敬佩之餘也值得在上位者關注。

2.正視

球迷叫喊能鼓舞士氣,但不能變或難變的東西太多——技戰術水平、平日訓練及聯賽強度、投資者寡……有球迷擔心亞洲盃熱潮跟多年前東亞運男足金牌般如一陣風,但無論有否打進是屆大賽,上述長期問題都存在,透過大賽正視跟地區內足運較強者的差異絕非壞事。獲23日入場球迷大叫呼籲「stay」的港隊主帥安達臣,除了受訪時談及跟強隊差距,也早已留意訓練強度、聯賽強弱懸殊等問題,跟持份者溝通、出言獻策不遺餘力(註3)。

走筆至此,想起日前看到在政府帶頭負責體育事務、先後跟球迷一同在本地大球場及親赴多哈觀看亞洲盃的楊氏官員說:代表隊未能晉級次圈,但對陣強敵時表現了頂級出色水平;須努力確保數十年來首次憑外圍賽晉級並非奇蹟,己隊要成為亞洲盃常客,工作「要由明天開始」。楊又稱讚本地球迷「世界級」,忠誠多年,不論輸贏都在球場裏大聲呼喊,也知道他們有人自費到卡塔爾打氣。(註4)

這位楊君是馬來西亞青年及體育部長楊巧雙。據當地媒體所言,她並非「忽然球迷」,一直有入場支持國家隊(註5)。

賽後大馬政府額外撥500萬令吉(約827萬港元)予足總。楊部長解釋,坦言擔任現職前曾認為毋須為足運注入大額資金,但現在理解到,要推動這項國內最受歡迎運動、幫助代表隊提升競爭力,實踐再入亞洲盃目標,不能缺乏資金,增撥款項使用也受監察。她的帖文附上圖表佐證,指出亞洲盃同組對手韓國、約旦、巴林的足運資金都遠多於大馬。她又將會晤代表隊主帥金判坤,聽取其計劃,並接受專家——包括具建設性批評者——的意見(註6)。

相信當下由治及興的香港,官員也會有同樣視野,看到足球(以至其他運動)可凝聚社會人心。持份者(運動員、相關從業員、支持者等)希望得到的未必只是盛事期間的讚語吹捧,也未必要求凡事由上而下安排,但若在上位者能虛懷若谷了解持份者所遇的困難(例如港超聯要搞主客場,但球場觀賽以至作賽條件參差),設法改進、收窄與理想狀况的距離,定更有利本地足運發展。

暢想此番美景之際,抵港再看球迷群組,名稱已變為「(香港區旗emoji)港隊作客遠征聯合軍(下場賽事:省港杯)」(下周三(2月7日)又有球迷到廣州越秀山體育場撐港隊)——逾6000公里都飛過,這百多公里距離興許不在話下。

註1:tinyurl.com/2t56wfvz

註2:tinyurl.com/bp5ep2y8

註3:tinyurl.com/msfx2vk2、tinyurl.com/ysxameuh

註4:shorturl.at/CNT02、shorturl.at/gmryA

註5:tinyurl.com/4ryr2vj6

註6:shorturl.at/bmPW5、tinyurl.com/bpwdrjb7

文˙孫志超

編輯•利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao