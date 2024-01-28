星期日現場：亞洲盃：一場嘗試克服距離之旅

【明報專訊】「進軍亞洲盃決賽週（香港區旗emoji）2027沙特阿拉伯」在多哈機場動筆之際，發現有逾300人、赴卡塔爾觀賽的香港球迷WhatsApp群組易名如上。是盲目樂觀嗎？球迷清楚港隊跟下一屆亞洲盃的距離，要重溫美夢難度比今屆拾級而上——簡言之，必須在未來兩年外圍賽擊敗最少一個實力在己之上的對手。不過，今屆亞洲盃，由外圍賽到決賽周，由職球員到球迷，以至背後許多默默付出的人，不也是一直在認清、（嘗試）克服各種距離嗎？

1.末仗

在港隊小組賽末仗，職球員和球迷都感受到跟「亞洲前16位」距離之遙，卻又在一遠（香港／世界各地—多哈）一近（草地—觀眾席）兩種距離疊加之下，留下難忘一幕。

跟首兩仗在可容4.5萬人、有多層看台且隔着跑道位的哈利法國際體育場舉行不同，這場上周二（23日）對陣巴勒斯坦隊的比賽，賽會安排在僅容1萬人的阿卜杜拉．本．哈里法體育場上演。看台只有「低層」，卻也沒跑道阻隔，港將港迷猶如置身旺角大球場。

一場淨吞三蛋的比賽，敗方球迷作何感想？看台上當然有罵聲，感嘆邊路重複犯錯、前線再誤難得戎機，對部分球員的跑動感焦急，加上港迷對是役期望最大，但巴隊踢落很快證明傳接流暢，以比港隊高一班波形容不為過，有港迷失望之情比往仗更甚。不過，姑且大膽講句，千里迢迢來到的大家，都知道這情况下更不能泄氣，是以就算落後到3球，不少球迷心急的都是快點叫番起個beat，不要輸埋道氣予散落球場四方的「巴迷」。緊張之餘，是夜有兩個暖心細節：一是香港球迷於賽事6分鐘齊聲高呼前隊長黃洋名字，二是有球迷派「龍角散」給同道潤喉／吊命。

隨完場哨子聲響，香港隊半世紀以來的首次亞洲盃決賽周征程告一段落。球員和港隊主帥安達臣陸續走到20區前致意，揸大聲公的號召球迷向球員再次展示打氣舞蹈，先蹲後躍，並肩叫喊「Shalalalalalala We are the Hong Kong Boys…」我雙眼眨眨，有時喊不上口號。事後再看新聞照片，場上將士台上擁躉，濕潤眼眶豈止一兩雙？

得益於草地和觀眾席近乎零距離，在球迷屢番叫喊請求下，終於可以拍攝職球員和球迷大合照，然而看似小事殊不簡單——港迷完場後留在看台上大半句鐘，當地球場職員有疑慮，多得香港足總職員努力周旋爭取信任（註1）。其實，足總「後勤小隊」更要處理海量器材、機票、住宿，以至協助主帥場上換人、球員辦理個人事務等（註2），敬佩之餘也值得在上位者關注。

2.正視

球迷叫喊能鼓舞士氣，但不能變或難變的東西太多——技戰術水平、平日訓練及聯賽強度、投資者寡……有球迷擔心亞洲盃熱潮跟多年前東亞運男足金牌般如一陣風，但無論有否打進是屆大賽，上述長期問題都存在，透過大賽正視跟地區內足運較強者的差異絕非壞事。獲23日入場球迷大叫呼籲「stay」的港隊主帥安達臣，除了受訪時談及跟強隊差距，也早已留意訓練強度、聯賽強弱懸殊等問題，跟持份者溝通、出言獻策不遺餘力（註3）。

走筆至此，想起日前看到在政府帶頭負責體育事務、先後跟球迷一同在本地大球場及親赴多哈觀看亞洲盃的楊氏官員說：代表隊未能晉級次圈，但對陣強敵時表現了頂級出色水平；須努力確保數十年來首次憑外圍賽晉級並非奇蹟，己隊要成為亞洲盃常客，工作「要由明天開始」。楊又稱讚本地球迷「世界級」，忠誠多年，不論輸贏都在球場裏大聲呼喊，也知道他們有人自費到卡塔爾打氣。（註4）

這位楊君是馬來西亞青年及體育部長楊巧雙。據當地媒體所言，她並非「忽然球迷」，一直有入場支持國家隊（註5）。

賽後大馬政府額外撥500萬令吉（約827萬港元）予足總。楊部長解釋，坦言擔任現職前曾認為毋須為足運注入大額資金，但現在理解到，要推動這項國內最受歡迎運動、幫助代表隊提升競爭力，實踐再入亞洲盃目標，不能缺乏資金，增撥款項使用也受監察。她的帖文附上圖表佐證，指出亞洲盃同組對手韓國、約旦、巴林的足運資金都遠多於大馬。她又將會晤代表隊主帥金判坤，聽取其計劃，並接受專家——包括具建設性批評者——的意見（註6）。

相信當下由治及興的香港，官員也會有同樣視野，看到足球（以至其他運動）可凝聚社會人心。持份者（運動員、相關從業員、支持者等）希望得到的未必只是盛事期間的讚語吹捧，也未必要求凡事由上而下安排，但若在上位者能虛懷若谷了解持份者所遇的困難（例如港超聯要搞主客場，但球場觀賽以至作賽條件參差），設法改進、收窄與理想狀况的距離，定更有利本地足運發展。

暢想此番美景之際，抵港再看球迷群組，名稱已變為「（香港區旗emoji）港隊作客遠征聯合軍（下場賽事：省港杯）」（下周三（2月7日）又有球迷到廣州越秀山體育場撐港隊）——逾6000公里都飛過，這百多公里距離興許不在話下。

註1：tinyurl.com/2t56wfvz

註2：tinyurl.com/bp5ep2y8

註3：tinyurl.com/msfx2vk2、tinyurl.com/ysxameuh

註4：shorturl.at/CNT02、shorturl.at/gmryA

註5：tinyurl.com/4ryr2vj6

註6：shorturl.at/bmPW5、tinyurl.com/bpwdrjb7

文˙孫志超

編輯•利永倫

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