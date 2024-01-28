通識導賞：茶席上的大學問 冲茶評茶 考試過5關

陳顯揚（右）考取國家高級茶藝師資格時，跟從北京來的同學合作表演茶藝，北京同學用中式茶具冲茶，他就用西式茶具冲泡伯爵茶。（受訪者提供）

香港恒生大學社會科學系助理教授陳顯揚平常在大專院校教學公共政策，他也是國家高級茶藝師和高級評茶員，閒時以茶會友。（黃志東攝）

【明報專訊】天寒地凍想飲杯熱茶暖身。普洱？香片？鐵觀音？香港人從小便呷着一杯熱茶——無論過時過節相聚茶樓，抑或閒時吃上一盅兩件，櫈還未坐暖，伙計馬上挨近問道：「先生、小姐，飲咩茶啊？」茶飲得多，但是鮮少人認識茶藝。日本茶道嚴謹講究，中國茶藝又是怎樣？原來茶藝師在內地具有專業資格認證，今趟來認識茶藝的二三事。

茶藝師、評茶師 各分5級

茶文化比起當代流行文化更早散播全球，並且不囿東亞——路過半島酒店便想起英式下午茶；看伊朗電影，主人家總先向客人奉上一杯紅茶；即使看球賽，球王美斯老是捧着一杯瑪黛茶。2023年9月，中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入《世界遺產名錄》，成為首個以茶為主題的世界文化遺產。茶文化歷史悠久，歷史進程衍生品茶藝術，茶藝師和評茶師走到現代更是一門職業。

茶藝師和評茶師資格原先由國家頒發，列入內地《職業資格證書》目錄，自2020年7月起轉為「職業技能等級認定」，改由第三方評價機構頒發證書，專業機構負責把關人才質素。茶藝師分為5級：初級茶藝師、中級茶藝師、高級茶藝師、茶藝技師和高級茶藝技師；評茶師同樣分為5級：初級評茶員、中級評茶員、高級評茶員、評茶師和高級評茶師。

香港茶苗會主席莊永紅表示，雖然香港茶店文化現時並不普及，但茶店在內地蔚然成風，茶藝師一般會到茶店工作，或者藉由其茶藝專業策劃市場推廣活動，具茶藝師資格的人亦有利投身茶葉銷售，茶藝師資格甚至有助內地人獲得一線城市戶籍，「所以它的職業專業（地位）很高」；至於評茶師一般可到茶廠工作，「因為茶廠做出來的茶一定要一些專業的評茶師去把關品質」。

雲南茶道院學藝

香港茶苗會副主席陳顯揚平常在大專院校執教鞭，他是國家高級茶藝師和高級評茶員。雖然內地遍佈茶道院，教授和考試內容標準統一，近至深圳、廣州已有考核機構，但他為了親身認識普洱茶葉的誕生地，特意飛到雲南茶廠內的茶道院考取資格。只有雲南才有普洱茶葉嗎？

「普洱一定要在雲南，它有地理的標誌，就像只有法國香檳區產的氣泡酒才可以叫香檳。」陳顯揚說。普洱茶之所以為普洱茶，首先地理一定要在雲南，因不同生長環境影響茶葉性質；其次是特定的茶葉種；此外每塊茶葉透過不同工藝亦能產出不同茶種，最後唯有用上做青工藝，才能稱之為普洱茶。故此，4大普洱茶廠都雲集雲南。

陳顯揚前往的雲南茶廠是四大普洱茶廠之一，他先在香港茶道院修畢初級茶藝師，然後飛往雲南昆明，再轉機到西雙版納的景洪市，最後乘車前往勐海——一個中緬邊境的小鎮，方才抵達茶廠的根據地。茶廠裏有一個茶道院，也有地方供學員居住，「然後那兩個禮拜就是不斷泡茶，每一天就像國家運動員訓練那樣，每天起牀就在那裏學習泡茶」。兩個星期裏，日間練習泡茶，晚上修讀泡茶理論，途中有機會參觀茶廠和觀摩茶葉生意活動，最後幾天就是考試。考試除了考驗茶的知識，還有兩次泡茶測試，陳顯揚連接考核中級和高級茶藝師資格。

按茶葉特色選擇茶具

在中級茶藝師的泡茶測試中，考生需按所抽到的茶籤，依照六大茶類，使用相應茶具冲茶。六大茶類分別是綠茶、黃茶、白茶、青茶（烏龍茶）、紅茶和黑茶，背後指的是茶種的發酵程度，發酵程度引致不同口感、味道，故而用上不同茶具發揮茶葉的特質。

在日常飲用的情况下，陳顯揚笑言瓷造的蓋碗是「很百搭的工具」，多數茶葉都能用上蓋碗。莊永紅續解釋，無論優缺，蓋碗會顯露茶葉本身的所有特色，亦不會吸收茶葉的雜質，表現茶葉最自然、真實的一。也有不少人會用上紫砂壺，因為紫砂壺能吸收某些茶葉的雜質，譬如烏龍、普洱和大紅袍等，令到茶味更純粹。同時紫砂壺較能維持茶溫，茶溫也是決定一杯茶好喝與否的關鍵。

莊永紅提到，某些茶道中人會「養」紫砂壺，所謂「養」即是不清潔茶壺，任自茶葉垢依附壺內。日子有功，即使壺內沒有茶葉亦能冲出茶味，但是考量衛生，他並不建議。紫砂壺不是百搭茶壺，反而玻璃杯總體溫度可達最高，但同時保溫效能差、很快散熱，適合綠茶和龍井，茶葉在玻璃杯身內浮沉亦可作觀賞之用。對應中級茶藝師的考試，陳顯揚舉例：「你不可以拿個紫砂壺冲龍井，這樣就不合格了。」

除了冲泡用的茶具外，茶席上還有水壺、水盂、茶撥、茶夾、茶荷、茶杯、茶巾和公道杯。茶葉通常壓成茶餅儲存和運輸，如要泡茶餅的茶葉，先用茶針一塊一塊撬開茶餅，視乎容器大小，一般撬出約6至7克茶葉即可。撬出的茶葉會放在茶荷之上，向茶客展示茶葉，因為鑒賞茶葉也是茶藝之一。

先倒公道杯 確保濃度一致

冲茶第一步是暖杯，先用熱水冲洗器皿，包括茶壺、公道杯和茶杯，讓茶具帶有溫度。之後茶藝師才用茶撥從茶荷逐點逐點撥茶葉到茶壺，再用熱水冲泡茶葉。茶從茶壺倒到公道杯，再從公道杯倒到茶杯，不過第一泡茶並不飲用，只作醒茶之用。重複上述冲茶動作，真正飲用的是第二泡茶。

為什麼不直接從茶壺斟茶到茶杯？陳顯揚解釋，如果直接從茶壺倒出，譬如有5名茶客的時候，最後一杯茶的濃度就會最濃，因為它浸泡在茶葉的時間最長。因此先從茶壺倒茶進公道杯，茶藝師就能確保每杯茶的濃度、分量一致。

在茶館裏，茶桌下多有一個茶水桶，方便隨時倒走廢水。但是茶藝考慮到美觀，多會使用水盂。另外出於衛生考量，茶藝師亦會用茶夾夾着茶杯倒水，避免直接用手接觸。另外茶席上擺放茶巾，方便茶藝師保持茶席乾爽。

中國茶藝不拘泥形式

陳顯揚表示從前茶藝門派五花八門、各師各法，「你跟不同師傅，或者你跟不同人去學，其實他冲的方法都有少許不同」。但是由於近10多年設立茶藝師的職業資格，國家將茶藝工序標準化，讓茶藝師使用同一套技術和方式，慢慢培養出專業。

對比日本茶道，中國茶藝的規範相較有彈性。香港茶苗會首席導師莊洪錦雅指出，中國茶藝比較看重茶藝背後的精神意義，即是與客人分享這一杯茶，所以較不拘謹和着重形式。她同時是國家高級茶藝師和高級評茶員，她舉例入校教導茶藝時，不會要求左撇手學生使用右手，斟茶無論從左到右還是從右到左皆可。

「中國的飲茶文化其實是崇尚自然。」莊永紅補充中國茶藝多以茶會友，冲一杯茶來款待客人。斟茶時長幼有序，先由長輩開始斟，之後從長輩開始順序斟茶。另外斟茶只得七分滿，因為熱茶本身燙手，留有三分讓客人可以拿起杯來喝，也寓意人情留三分。客人示意答謝，就用大家熟悉的用兩根手指頭敲桌代替叩頭。另邊廂，茶文化早已融入華人大小禮節，諸如斟茶道歉，抑或飲杯新抱茶。

高級茶藝師 考試如表演

陳顯揚在高級茶藝師的泡茶考核，更像一場茶藝表演。考生大概2至3人一組，「你要自己設計服裝、茶席、配音樂、解說詞，想一個表演」。因為當時只有他一個境外（包括港澳台）學生，所以就以「遊子歸家」為題，跟從北京來的同學合作——北京同學的茶席風格中式，用中式茶具泡茶；他的茶席風格西式，用上西式茶具冲泡伯爵茶，寓意海外歸來的遊子用茶跟自身文化對話。「本身考茶藝師，其實它是可以泡各種各樣的茶。總之你是用茶葉來做的，它都可以讓你去做。理論上其實茶藝師是要泡檸檬茶的，那時有教你泡檸檬茶，是需要懂得這些東西。」

取得高級茶藝師的資格後，陳顯揚後來再花兩個星期考核高級評茶員資格，「那兩星期就是評茶，評茶就是不斷喝、不斷試」。無論茶葉還是茶，評茶員皆需要懂得分辨其等級，評茶員除了是識貨之人，更重要是一個識評之人，通曉評茶術語，例如口感和顏色。並且每種茶的術語不同，陳顯揚舉例「鮮爽」能形容綠茶，卻不能形容普洱。「你不能夠隨意去說，你要用適當的詞語去描述適當的茶種。考核其實也是一樣，他給你一些茶，你就要去寫評述，你就像人家品酒師一樣，只不過我們品的是茶。」

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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