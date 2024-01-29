觀察+溝通 助智障人士復健事半功倍

【明報專訊】問大家一個問題！你認為哪一類人士最需要接受長期復健？

大家可能會答：長者。根據香港統計處2022年報告，本港65歲或以上長者人口高達152萬，佔整體人口20.9%，香港亦是全世界人口最長壽的地區。隨年齡增長，身體機能逐漸退化，引致衰老或慢性疾病的風險愈來愈大，長期復健實在是長者照護中不可或缺的一環。

不過，還有一群需要長期接受復健的人士卻不被留意，那就是智障人士。根據2020年全港統計調查，全港智障人士總數約7.7萬至9萬人，佔總人口1%至1.2%。而住在智障人士宿舍的舍友有老齡化趨勢，輪候入住安老院舍的時間愈來愈長。無論在人手或技巧上，照顧老齡化智障人士的工作更覺艱巨。

照顧者可能遇過以下情况：

‧協助智障人士轉移時，過往他非常合作，但最近幾次卻大吵大鬧，照顧者歸咎他懶惰及鬧情緒，是真的嗎？

‧在詢問智障人士是否沒有痛楚時，他笑着臉並點頭回應，我們真的可以斷定他沒有痛？

照顧者必須明白，智障人士由於先天或出生時的疾患，引致智力或體能缺陷，他們約40歲便開始衰老。但申請入住安老院舍的年齡要求還有一段距離，復健服務往往只能尋求一般醫院或私家診所幫忙。由於他們性格及行為特殊，照顧者往往只能望門興嘆；而作為治療師，替他們評估或治療時，比一般人士甚至長者更具挑戰！

由於智障人士可能有行為和情緒問題，治療師需要動用較多時間溝通以取得信任。單靠說話未必可行，往往需要施展渾身解數，甚至要家長或監護人協助；加上智障人士在言語及認知上的缺陷，不能清晰表達自己，令評估及治療容易偏差。而坊間很多測試都是為一般人士而設，當套用在智障人士身上時，未必完全適用。而智障人士在接受評估時，可能因不明白或鬧情緒，往往未能完成測試，無法真正找出復健的需要。

簡單說話 善用表情及肢體語言

治療方面，很多治療方案需要病者感覺及認知正常。若智障人士在這方面能力不足，會限制治療選擇。另一方面，智障人士有限回應亦難以弄清治療效果，窒礙復健進度。

看到這裏，是否感覺愛莫能助？那又未必！透過時間、觀察及溝通，有助掌握與智障人士評估及復健的技巧。

初接觸智障人士時，不急於評估或治療，先就他們的興趣及談話內容彼此互動一下，待他們確定你的存在及願意交談時，才進入評估環節。如果照顧者同時參與，更能加快熟稔的節奏。

評估毋須一次過完成，因為智障人士集中力及理解能力有限，採取持續、個別化評估較佳。評估可以因應他們當刻狀態調節，透過簡單易明的說話，善用面部表情及肢體語言表達，亦可利用圖片、輔助工具甚至示範，有助與他們溝通。居於宿舍的智障人士，可觀察他們日常起居生活評估他們活動能力，進而規劃合適復健方案。透過觸摸患處，加上細心觀察，留心面部表情及肢體語言，亦有助驗證治療或復健成效。

文：薛偉文（仁濟醫院社會服務部高級物理治療師）

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