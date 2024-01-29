制訂復健目標 延緩衰老

【明報專訊】仁濟醫院上環復康服務中心參與由社會福利署試行的「院舍一站式日間訓練及照顧服務」試驗計劃，服務對象為因年老或工作能力衰退，無法從庇護工場或綜合職業康復服務中心受惠的人士。治療師透過持續評估及日常觀察，找出老齡化智障人士的復健需要，制訂恰當復健目標，令他們可維持高質素的獨立自主生活，延緩衰老。

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