新年斷捨離 重整人生

【明報專訊】雖然都市固體廢物收費押後至8月才實施，但要適應源頭減廢習慣始終需時。適逢農曆新年將至，何不趁着年尾大掃除嘗試斷捨離，減少家中雜物？

斷捨離，並非純粹丟棄雜物，日本雜物管理諮詢師山下英子提出的是：

「斷」絕不需要物品，「捨」去多餘事物，脫「離」對物品的執著。

斷捨離，整理空間、時間、財力，卸下心靈負擔，找回對自己重要的人和物；新年伊始，正是好時候學習實踐，重整生活。

釐清期望 斷捨離step by step

第一步：你嚮往怎樣生活？

「一聽到斷捨離，很多人第一個念頭就是將不要的東西統統扔掉。但我們接受委託後，第一個問題會問客人，『你們嚮往怎樣的生活？』再制訂方案。」專門幫人整理收納的機構Neaten Corner，3名收納師Tina Tam、Amy Cheung和Elim Wong舉例指出，有委託人對街坊捐贈衣物來者不拒，結果衣物愈積愈多使他在家中舉步維艱，收納師於是幫他將不合穿的衣物捐出，騰出活動空間，已是完成任務；不一定要整理到極簡主義、接近家徒四壁。當釐清期望，就開始斷捨離，建議從最影響生活的空間開始。

第二步：檢視擁有物品和數量

檢視擁有的物品和數量，當發現物品數量很多，或同類物品重複購買，Tina指「可從中知道要調整購物習慣；之後應一入一出，甚或一入兩出」。

第三步：「四分法」篩選

用「四分法」將最喜歡、最需要的留下；然後一些必需，但未必最喜歡的就減量；果斷捨棄不喜歡又不需要的物品；至於一些不算很喜歡但又捨不得扔掉的東西，則放到「暫存區」，設立時限考慮，約1至3個月不等。Amy解釋，「差不多到期的時候，再想一想這段時間有沒有使用到，就會了解其實自己未必需要這些物品」。暫存區應設於門口、客廳等顯眼處，提醒自己這些物品需要處理。

第四步：妙法收納 方便使用

篩選完畢，將物品上架時需要技巧或收納工具輔助，方便以後隨時使用。

衫褲「站」起來 拯救衣櫃重災區

記者今次訪問了4名收納師，異口同聲表示睡房衣櫃和廚房是「重災區」；但只要掌握收納之道，井井有條不是夢。

•直立式收納

一般人習慣將衣物摺疊平放，但每次尋找或取出下層衣服時容易翻亂。Amy建議：「要所有衣物一目了然、順手拿到，應用直立式方法收納。」她打開自己的衣櫃，大部分衣物整齊地如書本一樣豎立起來，一件挨着一件，方便掌握衣物款式和數量（圖A）。

•黃金區放最常用衣服

黃金區域即雙手最容易觸及的位置，應放最常用衣服；而非當季東西可放在沒那麼就手的地方。

•上掛衣下放收納箱

「衣櫃掛上衣服後，下方通常會有很多空間」，Tina建議擺放收納箱或收納袋，善用空間。收納箱可選透明款式，掌握儲存衣物類別，記住購買前應量度清楚尺寸，以免不合用浪費。

•選合適衣架

用對衣架除了避免衣物變形，還可減少因衣物滑落而再整理的時間。

規劃廚房「動線」 善用收納工具

維持廚房乾淨整潔，以一目了然、易取易放為原則。小空間整理收納工作室收納師賴淑雯提供以下秘訣。

•動線規劃

每個廚房都有一條動線，一般由雪櫃取出食材，至水槽清洗，然後在旁邊備料，再到爐灶烹煮。各類用品應按此順序放在最短的動線上，如碗碟收納在水槽上方廚櫃，廚具收納在爐灶下方，調味料放於爐灶旁邊，常用物品適合擺放在廚櫃較低位置，容易拿取。鑊鏟、湯勺、食物夾等建議利用掛鈎，整齊地掛在隨手觸及的地方（圖B）。

•分區存放

將廚房物品依照功能或種類分區存放，例如油、鹽、醬、醋等常用調味料放在一起，建議使用旋轉式收納架，毋須逐件移開外層物品，方便拿取。碗碟、杯子等應根據家庭人數，放置在容易拿取位置。

雪櫃同理，將同類物品放到同一間隔層，由於雪櫃空間較深，可利用收納籃，方便取出（圖C）。

•凍肉放密實袋貼標籤

凍肉包裝大小不一，建議先裝入密實袋，將寫有食材種類的標籤貼在長尾夾，並夾在密實袋上，同時將食物直立擺放，節省位置，又可一眼看到所需要的食材。

•碟子直立式擺放

建議將碟子直立式擺放，利用L形書架及書擋等用具作區隔和支撐（圖D），可以輕鬆拿取。

•備用品放轉角位

轉角位通常不容易使用，可以將備用物品儲存在這個區域，例如備用碗碟、火鍋或燒烤爐用具等。

‧瓶裝調味料由高至矮排列

食材按食用日期排序，先取快將到期食物，以免食品拖至過期仍未食用。瓶裝飲品或調味料先分類，再由高至矮排列；支裝食品可用夾子夾在雪櫃門側欄上；小包調味料可放在掛式的小物座裏（圖E）。

文：陳真紀、周群雄、張淑媚

圖：Afry Harvy、tomozina @iStockphoto

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