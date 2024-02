基於Georges Seurat的 A Sunday on La Grande Jatte (1884-1886)創作的音樂劇Sunday in the Park with George。(The New York Public Library圖片,Credit: Martha Swope)

Georges Seurat的印象派名畫 A Sunday on La Grande Jatte — 1884(1884-1886)。(The Art Institute of Chicago網頁圖片)

【明報專訊】今期「美藝客廳」邀來香港作曲人黃衍仁擔任「客席策展人」。由已故劇作家Stephen Sondheim作曲填詞、劇作家James Lapine編劇的音樂劇Sunday in the Park with George,讓他烙下深刻印象。

在《夢想期限tick, tick... BOOM!》這齣2021年的音樂劇改編電影裏,黃衍仁認識了Sondheim,知道他曾指導劇作家Jonathan Larson。黃衍仁於是到YouTube找Sondheim的作品,看了Sunday in the Park with George這齣不協調和弦、合唱複雜、內容密度奇高的劇。

音樂劇的劇本靈感,來自印象派經典畫A Sunday on La Grande Jatte(1884-1886);畫家Georges Seurat在畫中呈現資產階層,假日於河邊悠閒地活動。劇中第一幕講述畫家George(原型為Seurat)的虛構作畫軼事,第二幕則是100年後同樣叫George的藝術家,面對創作的困惑。小George最終被老George的創作心境鼓舞,重拾對藝術的熱情。

黃衍仁說,這齣劇講及的主題,包括畫家用畫記錄的是瞬間,成名後作品卻可長存後世,變為「永恆」;又提問沉醉於創作的人,到底要跟社會保持多少關聯,才能做個及格的伴侶,和通達人情的市民;亦有性別議題,如老George女友兼模特Dot問道,在這麼曬的早晨底下,為何自己要暴曬,他卻可以坐着舒服作畫。

他認為,Sondheim的創作令歌這種由人聲、文字、音樂組成的媒介有新的深度,「之前音樂劇是易唱、易記的,他開始置入思想,和不同音樂形態入去,呈現歌詞很多、長、刁鑽,但又不是炫技,而是對應劇本故事的」。這件作品不是嚴肅的高雅藝術,黃衍仁認為它通俗而不庸俗,震撼同樣從事作曲的他。(美藝客廳‧四)

「客席策展人」簡介

黃衍仁,香港作曲人、唱作人、表演者。從事音樂創作近20年,涉獵劇場及電影音樂創作,亦參與幕前演出。2022年憑《窄路微塵》榮獲第59屆金馬獎「最佳原創電影音樂」,以及第41屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」;同年發行第三張個人大碟《折墮忘形》。

Sunday in the Park with George演出紀錄

片段:bit.ly/4bstEXM

