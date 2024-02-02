hip-hop、藝展、潮物 「大人遊樂場」ComplexCon下月首抵港

Hip-hop文化近年在內地興起，內地hip-hop歌手劉柏辛巾幗不讓鬚眉，會在ComplexCon亮相。（主辦單位提供）

【明報專訊】藝文盛事近日在香港鬧得熱烘烘，今個月情人節率先有英國設計師Anya Hindmarch的Chubby Heart登陸香港大街小巷，而3月香港藝術月的「第一炮」是藝文生力軍ComplexCon抵港，且節目詳情仍未公布，部分種類門票便於網上搶購一空。驟眼看名字還以為是科技公司，到底此一越洋移師香江的「盛事」什麼來頭？有什麼把炮？

ComplexCon來自美國，過往已經舉辦7屆，集音樂會、藝術展覽和潮流市集於一身，匯聚不同流行文化，猶如大人的遊樂場。往年ComplexCon訪客在場內人均消費為600美元（約4680港元），場內潮流商品的總收益達3000萬美元（約2.34億港元）。

周末套票售罄 單日票今午開售

第八屆ComplexCon除了在美國舉行，更首次衝出美國，定於3月22至24日在香港舉辦。ComplexCon香港尚未發布詳細資訊時推出早鳥優惠，已有不少人捧場，而在1月30日發售周末套票（即可出席3日演唱會及兩日潮流市集）4小時後已售罄；今天中午起發售單日門票。

揭幕音樂會 「三角度」復出

ComplexCon香港在首日日間並無市集，由晚上音樂會展開序幕——陳冠希相隔多年復出樂壇，與MC仁和廚房仔重組hip-hop組合「三角度」，兩岸三地hip-hop歌手劉柏辛、婁峻碩（SHOU）和Novel Fergus亦有份打響頭炮。香港在華語地區最早在1990年代建立hip-hop文化，例如軟硬天師和LMF，似乎也適合ComplexCon城市文化的氛圍。

ComplexCon香港租用亞博場地，第二、三日一邊有音樂會一邊有潮流市集，美國hip-hop巨星21 Savage和韓國hip-hop唱片公司AOMG旗下歌手亦會參與；市集內可看藝術、聽音樂和隨意飲食，參與品牌和潮流藝術家包括陳冠希創辦的CLOT、VandyThePink、Jeff Staple和軟硬天師的葛民輝等。市集售賣限量版潮流商品，飲食方面會與麥當勞聯乘。

ComplexCon也是試金石，向外國博覽會展示香港有否舉辦盛事的能力和吸引力。展方預計ComplexCon香港有3萬人次到訪，當中七成來自香港，三成來自外地。

文：嚴嘉栢

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