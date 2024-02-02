寮屋「奠基石」同住 石梨坑村 人地共生

周藹銓的表妹葉雯也是鄰里，她的家帶給人溫馨感覺，外牆上的壁畫描繪了她家的寵物，也有金山的馬騮，也有石梨坑村的花鳥樹木，從中可看出這裏生活的寫意。（作者提供）

石梨坑村二村的棄屋遺址上建了一個「雀鳥樂園」，將荒地變成公共空間，讓人短暫離開石屎森林，在樹蔭下享受片刻休閒。（作者提供）

石梨坑村沒有祠堂，缺乏公共空間，於是作為村長的周藹銓公公，借出空間予石梨坑村互助委員會舉辦會議，討論村內事務。圖右牆上為周藹銓家中的大石，它目睹了這空間由豬欄改建成住屋的過程，也見證了石梨坑村的興衰。（周藹銓提供）

在建模時，房屋的細節和質地最難呈現，例如每一面牆不止用磚，可能也用了不少山上的石頭砌出部分地基和牆壁，而大屋面向城市的牆上，有一個由周藹銓公公設計的標誌（圖上，呈煲呔狀），就像家徽。（作者提供）

這兩間寮屋依山坡而建，高一點的是大屋，低一點的是周藹銓家。兩間屋緊密地建在一起，周的童年在這兩間屋裏度過。她憶述外婆去世前，親友曾聚在大屋共進晚餐。（作者提供）

走上石梨坑村會看到不少田園綠野，回頭一看發現鄉郊原來與石籬邨近在咫尺，寮屋與公屋形態雖有強烈對比，但曾經也可以共同存在於這個空間中。（作者提供）

【明報專訊】最近位於金山郊野公園綠化帶，逾百年歷史的石梨坑村面臨改建，年輕的村民立即組成「石籬改建關注組」，帶領村民保衛居所。這條村位處城市的邊界，西面是公共屋邨石籬邨、酒店和商場，東面是金山的綠野範圍。我去尋訪這條由數十間寮屋組成的村落，與家族棲居數代的居民談談這非主要由鋼筋水泥所建，但同樣滿足生活需要的建築模式。

香港寮屋規模在上世紀五六十年代達至頂峰，當時大量難民湧入香港，既有住屋供應不足應付龐大需求，難民開始在山海邊以廢棄木材搭建非法的臨時棲所，逐漸形成村落。由於木材易燃，寮屋群屢因火災燒毁，政府於是建造徙置區安置流離失所的居民，成為公共房屋的開端。政府於1982年實施寮屋管制登記政策，暫准其存在，惟不能改建或擴大，無合法業權，且可因發展計劃或環境改善而被清拆。

波浪鐵皮屋頂呈「人」形

石梨坑村原居民周藹銓是關注組召集人，從小到大與她的家族居住在相鄰的寮屋。她的太公和公公首先建了稱為「大屋」的主屋和一個長方形的豬欄，後來將豬欄申請改建住宅用途，成為周藹銓的家。這兩間屋依山坡而建，附近尚留有原本的斜坡與大樹，緊緊地包圍她的家，形成無形的籬笆，巧妙分劃出私人地方和公眾地方。外觀上，這兩間屋十分相似，外牆皆塗上白色油漆，屋頂以塗上黑色防水瀝青油的波浪形鐵皮構成，「大屋」屋頂呈「人」字形，鐵皮邊緣及連接的位置用水泥倒成長條封好，遠看便是傳統中式屋頂。

由於建屋的位置佈滿大石，亦因當時技術所限，建屋者決定與大石共存，將大石融為牆的一部分。每天和這塊石生活，漸漸塑造了周藹銓的自然觀：滿足建築需求，也可與大自然共存。成年後，周藹銓發現居於現代建築難免剝離人與自然的連結，不像居於舊屋般，可以從環境的信息中得知天氣或自然變化，始意識到生活在石梨坑村的時光，使她能夠覺知大自然的真實與美好，化成現在守護這片城市綠洲的堅定信念。

廢棄磚頭築「雀鳥樂園」

不少石籬邨邨民時常到石梨坑村散步，享受城市欠缺的空間感。石梨坑村有一個隱沒於大樹下、被小溪包圍的「雀鳥樂園」，是居民特殊的聚腳地。這片地是廢棄寮屋的遺址，地下尚留有一些古典風格的彩色地磚。村民就地取材，用餘下的磚頭在這片空地堆砌成長椅，更造了兩條「土炮」小橋方便進出。石梨坑村填補了石籬邨康樂用地的不足，若石梨坑村消失，石籬邨居民也許亦會失落。

改建計劃中，石梨坑村位處的綠化地帶將改成住宅用地，未來將有5棟公屋矗立在金山郊野公園旁，令人擔心的是這一類型發展，未能回應原本作為市區和郊野緩衝地帶的功能。現代的公屋建築模式與質素不斷改善，但考量在地紋理（context）而發展出適合社區的住宅建築不多。倒模式公屋雖能紓緩公營住屋供求問題，卻難顧全生態，除了破壞植被、影響大小動物棲息地，或將迫使更多野豬到市區覓食。參考石梨坑村村民歷代經驗，即使要建房起屋，若能取自然資源之有道，保存其他生物的活動空間，發展和保育或許不至於淪為兩難。

文：葉晴

（園境建築系畢業生 探問永續發展與園境建築的可能）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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