「設計收藏」 動盪下崛起

新展示區內的Any Port in a Storm展覽,有不少荷蘭新生代的設計作品,如圖左下由Rik van Veen以水管製成的HDPE家俬系列,便極富荷蘭直截了當的設計風格,亦是吸引人收藏荷蘭設計的賣點。(Dawn Hung攝)

【明報專訊】近年不少拍賣行也開發設計家品的新門類,主打的多為1950、60年代的意大利或北歐木製家具。「收藏設計品」慢慢發展成一種潮流,連向來走社會設計及激進設計(radical design)路線的荷蘭設計周(Dutch Design Week,下稱DDW)在2023年10月舉行的展覽中也明顯轉向,多了以「收藏設計品」為主角的展示,當中有不少可點綴家居的收藏品。

動盪時期構想烏托邦

無論是中美貿易戰、俄烏軍事衝突,還是最近的以巴武裝對抗,也為設計師及設計業帶來負面衝擊,削弱了培育面向未來的設計所需環境。今屆荷蘭設計周(DDW)以Picture This為主題,本身有想像之意,試圖讓參與的設計師和觀眾在這動盪時期構想烏托邦般的願景。另一方面亦貼合當下的社交媒體文化,拍下於展內的一事一物上傳網上分享。展內有些長期合作的參展單位依舊以社會設計為本,如Biobased Creations的Possible Landscapes,展示De Peel的再濕泥炭地等城鄉再生土地研究的最新發展;Accenture的無人機貨運系統Wings for Aid,展示能自動展翅着陸的紙箱和安全空投系統如何運送急救物資。

今屆DDW繼續由創意總監兼聯合創辦人Miriam van der Lubbe主理,當中最大變化該是整個佈局以設計收藏品為主,特別另設全新的Woensel Backyard-S展區,推廣荷蘭設計收藏品。整個展區共有8個地點,展示50多名設計師的作品,貼合今屆主題以吸睛為本。

荷蘭設計重要一環

荷蘭設計一向是當代收藏設計的重要一環,當中最大的分水嶺,該是1990年代崛起的Droog Design設計團隊,當時跟不少年輕設計藝術單位如Marcel Wanders、Richard Hutten、Maarten Baas、Formafantasma等合作,成為他們走向國際的跳板。當中有不少作品,如Tejo Remy設計的Chest of Drawers和Rag Chair,Marijn van der Poll的Do Hit Chair,又或是Marcel Wanders的Knotted Chair,都是不少收藏家甚或博物館的藏品。後來荷蘭設計以社會設計為發展大勢,轉移了大眾對當地現代收藏設計的視線;但不少收藏展如法國的PAD、美國的Design Miami及比利時的Collectible Fair等的策展人及參展藝廊,都會到DDW發掘新秀。作為主辦單位,當然看到這個「肥水不流別人田」的商機,開闢新的專用展區Woensel Backyard-S,正好重振荷蘭被低估的「設計收藏品」實力,亦能讓設計師直接跟藏家交易,減低對外國畫廊和展會的依賴。

由Sunhyo Mast和Lenny Stöpp策劃的Any Port in a Storm,便在展區內的3個「吉舖」,展示荷蘭本地的設計家品,例如鹿特丹設計師Sebastiaan Straatsma的Big Black鏤空花樽,Rik van Veen用上水管製成的HDPE家俬系列。Them Belly Full展覽則集中比利時設計師的作品,例如Shun Yoon的鋁製Wavy Shelf,Nicolas Zanoni的Spinner Planter。藝廊KEVN中則有由Dyaders Collective主理的The Alligator and the Bird展覽,讓設計風格兩極的設計師跨界合作,包括Tim Teven及Flora Lechner合作的TF V1-05 Ultra Dust垃圾桶及掃把套裝,Teun Zwets及Pepijn Fabius Clovis如被吹脹了的紅色櫃子Cabinet 6等。

不忘可持續發展

除了新的收藏主題展區,今屆亦有不少以設計收藏品為主的展覽,如選址於Eindhoven中央車站、由Sandra Keja Planken和Job Keja主理的Messmerizing便是其一,展示Sjang Niederwieser以自然為靈感的石框家品My Stone系列,以及Victor de Bie重新演繹荷蘭Delfts blauw瓷器的FOUDAMOUR系列。當然,在可持續發展的大前提下,設計收藏品亦需具環保考量,例如DDW常客Kazerne便以Evolving Harmony,展示一系列環保設計收藏品。Studio Rollo設計的Aureole系列,以向日葵盤狀花芯(disk florets)複雜線條為靈感,用上黑色石英砂3D列印技術製成,遵循單一素材的環保原則。Miles Le Gras使用法國奧斯曼建築屋頂回收得來的鋅製瓦片製成的Cabinet Écume,採用鋅片折疊技術,令作品加添一重向法式傳統工藝致敬的價值。

顯然這些展品均受到世界局勢影響,需鞏固當下市場:設計收藏品某程度上較着重其保值及升值的潛力,變相削弱了展望未來社會設計的發展。雖然設計產業應有「讓世界變得更美好」的責任,但在局勢不明朗而設計收藏市場日益蓬勃時,設計也不能獨立於經濟體系。DDW向來的定位,或是今屆的主題,也有預測世界未來的意味,「設計收藏」是不是就是未來的大趨勢?在離地(未來設計)與腳踏實地(設計收藏)之間,大會、設計師、品牌該如何確立自身形象,同時顧及生存現實?

