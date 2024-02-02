匙羹與花 繪出香港情懷

【明報專訊】每個人對事物也會有不同意見，所以才會引起各類型的紛爭。若我們都能嘗試代入對方的角度，自然能夠減去很多不必要摩擦，而藝術可能是其中一個讓我們互相了解的媒介。酒店品牌鉑爾曼酒店（Pullman Hotels）推行全球藝術推動企劃Artist Playground，在旗下酒店舉行藝術活動和展覽，讓酒店化身藝術家創作的遊樂場。柏寧酒店是鉑爾曼酒店品牌其中一員，大堂酒廊Ebb & Flow亦定期邀請不同背景的藝術家舉行展覽。酒店最近便聯同13a New Street Art Gallery及扶康會，在Ebb & Flow舉辦「『超越界限的藝術』花婆婆×世傑藝術聯展」，讓參觀者體會世界大同的理念。

花婆婆無師自通 展能藝術家匙羹創作

現年92歲的花婆婆，年輕時在旺角花墟賣花養家，在80歲時無師自通，開始藝術創作，將花朵繪畫在畫布和日常用品上，展示一種感覺熟悉卻獨特的畫風，充滿純真的藝術美。世傑則是本港的展能藝術家，他有中度智障及自閉症傾向，對光線敏感和喜歡轉動匙羹，某次參與扶康會藝術活動中，獲鼓勵運用匙羹創作，發掘出藝術才能，自此開展以匙羹繪畫的藝術生涯。他常在日常生活擷取靈感，運用鮮艷顏色繪畫花朵、雀鳥、建築物、電車及其他交通工具等日常面貌，呈現他眼中獨特的色彩世界。

是此聯展展示兩名藝術家共逾31件作品，包括他們首度合作的3幅畫作，分別是《渡遊花海》、《花之殿》及《航向花海》，將花朵與本地的建築物和交通工具結合，從他們的視角展現香港情懷。

「超越界限的藝術」花婆婆×世傑藝術聯展

日期：即日至5月1日

時間：上午9:00至晚上10:00

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店

地下大堂酒廊Ebb & Flow

查詢：2293 8888

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