規格：長鏡縮短除笨有精

【明報專訊】今代S24系列硬件上，換上了2024年全新核心的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3，S24 Ultra版的6.8吋屏幕則一改作風，取消了以往的圓角邊框，手感更像昔日的Note。拍攝方面，Ultra版最大改動是取消了上代的10倍光學長焦鏡頭，但換來像素更高的5倍長焦鏡頭。

部分舊機料可更新AI系統

想玩AI的舊Samsung用家，是否一定要換機？根據廠方消息，Galaxy AI稍後將下放到同廠去年推出的部分機種，包括S23系列、ZFold5、ZFlip5及Tab S9，預計今年上半年會推出更新。●

Samsung Galaxy S24 Ultra規格

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

屏幕：6.8吋flat 3120×1440像素 Dynamic AMOLED 2X

後鏡頭：2億像素F1.7廣角、1200萬像素F2.2超廣角、1000萬像素3倍長焦F2.4、5000萬像素5倍長焦F3.4

前鏡頭：1200萬像素F2.2

記憶體：12GB RAM

容量：1TB、512GB或256GB ROM

體積：162.3×79×8.6 mm

重量：232g

售價：$12,898（1TB）、$10,898（512GB）、$9898（256GB）

網址：www.samsung.com/hk

[E潮]