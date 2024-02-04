周日話題：陪伴工傷遺孤的人們 教我如何說再見

【明報專訊】天朗氣青，藍藍大海，一班小朋友在沙灘上玩得忘形尖叫，笑得燦爛。他們的爸爸都在天上，可能正躲在朵朵白雲後看着孩子。這天，工業傷亡權益會相約了幾個難屬家庭一起到西貢遊玩。孩子裏有安達臣道塌天秤意外的遺孤，爸爸許文明工業意外身亡，許太蔣惠後來癌症病逝，留下兩個女兒。總幹事蕭倩文熱情地跟小朋友玩，一起挖沙一起人抬人，大家哈哈大笑。我問蕭倩文，你怎樣教他們跟至親說再見？

農曆新年將至，是工業傷亡權益會忙碌的時節。蕭倩文說，touchwood大時大節千萬不要有什麼意外，她們只想忙整年糕整油角送家屬：「家屬不太慶祝節日㗎……因為在節日裏，我們一般人比較開心，但對他們來說，真的每逢佳節倍思親，只會覺得自己失去了一個人，比較傷感……」她們會先找一班家屬義工製作賀年食品，然後辦活動派發，同場有手作工作坊，讓工友或家屬玩玩，互相連結：「大時大節我們送上一些祝福，包括送一些自製食品，讓他們知道其實有人記得他們，我們隨時都在……」

工業傷亡權益會跟家屬的關係是細水長流的，中心有瑜伽班、詠春拳、串珠首飾工作坊、植物盆景或插花工作坊，文化古蹟濕地公園遊，聖誕派對自製曲奇雞蛋仔等等，也算月月繽紛。12月29日，我跟他們去了西貢BBQ，一班幹事跟幾個難屬家庭像朋友般聚會，蕭倩文帶上自己兩個女兒跟大家打成一片。

人生無常 好人福薄

我看見之前跟許太一起為工權會賣旗的兩個小女兒，分別8歲和5歲，兩人笑容滿面。她們有不容易的童年，爸爸許文明在2022年9月安達臣道塌天秤意外中不幸喪生，許太蔣惠患上末期乳癌在2023年10月病逝。蔣惠是令人敬佩的媽媽，生前在喪夫患癌的困境中，她仍想着其他困難的人，在意外後幾天便毅然停收捐款。她當時說：「我知道社會上仍有很多有需要有困難的人，大家都好不容易，我不希望資源都集中在我這個家庭上……」無奈人生無常，好人福薄。她不幸離世後，家人原不打算收捐款，最終考慮到許太戶口被凍結，同意由工權會募捐，籌款一日後家屬亦表示「秉承許太生前感恩知足的精神」，停收捐款。兩姐妹現由祖父、姑媽及工人姐姐照顧。

那天西貢海灘BBQ，親友說小女兒鬧了一個鐘情緒才願意出來，說不要出門又要出門，反反覆覆，最後才勉強來到。幸好看見大家後，小女兒又笑得開懷，大口大口吃燒雞翼，在沙灘上玩堆沙拾貝殼，樂而忘返。大女兒就喜歡黏着蕭倩文的三歲女兒玩，把她當洋娃娃一樣又抱又餵零食，然後一班小朋友玩人抬人，個個笑得要倒地。蕭倩文說：「有時候，我們一家人出外，（許太）大女兒可能會感到少少孤獨，覺得有少少……自己是外人。我有這種感覺，所以那些時候，我會拍一拍她膊頭，單獨跟她走走，聊天。」

一年之間，女兒要跟爸爸、跟媽媽說再見，上天是不是有點殘忍？蕭倩文說，她不會主動提起悲劇，盡量當一般小朋友看待，等待小朋友想講的時候：「當她們主動提起時，我們會問，讓她們講更多，回憶更多。不同人有不同的處理方法，只不過我覺得不要逃避，當無事發生。對她們來說，是記憶裏有一些片段，跟媽媽如何相處。如果對小朋友說死亡啊，孤苦無依啊，其實對她來說很殘忍的，反而是令她們記住跟媽媽爸爸相處的點滴，這是很珍貴，要好好留住，捉住的東西。」

當我還在 花園散步

這是她在工權會十幾年，陪伴很多家庭面對生死的哲學：「當屋企人仲喺度」。她說過去我們可能比較守舊，不想跟別人說，或者將死者的東西全藏起來，一張照片也沒有，免觸景傷情，但她自己不覺得是好的方法：「我覺得是反過來，把他們的照片貼出來，那些日常生活照，在電話裏不停地看，有空就看，拿所有回憶出來，就當他雖然肉體不在，但他仍然在陪伴大家，在別的地方。我鼓勵他們這樣做。」她說曾經有人聯絡工權會，尋找20年前父親工業意外的資料，因為家人一直隱瞞不提不講，但他很想知道爸爸因何離他而去，最終工權會找到剪報，讓他釋懷。

蕭倩文很後悔2015年母親病逝沒有好好抱一抱媽媽的遺體：「應該要摸一摸她，擁抱一下，或者摸一下手。以前小時候覺得（死亡）很害怕，但當發生在親人身上，就不是那回事。當你將那件事看成和逝去家人仍然是共同一體的時候，就完全沒有害怕的感覺。然後經常拿相片出來看，你就覺得她和你仍然是在一起，期待將來真的在天堂再聚。我覺得對人來說是舒服一點的。」她還鼓勵家屬帶着逝者的表、項鍊，甚至衣服，讓家人陪伴自己。

工權會收集了很多許太年輕時的相片，畫作等，為兩名小女兒保存。蕭倩文亦寫下悼文，記低許太的生活點滴，讓女兒懂得媽媽是一個如此值得敬佩的人：「如果不提不說，令記憶也失去了，這是很遺憾的事。對小朋友來說，我們更加要灌輸正確的觀念，不要讓他們有一個錯覺，覺得自己做錯了，令父母走了，有時他們會有這些自責的情緒或想法。」

大海海浪捲起再悄然沉寂，天色極好，藍藍的天，滿是一朵一朵碎雲，或者爸爸媽媽真的就在天上看着孩子遊玩。工權會的幹事愛姐就自己帶來湯鍋，在燒烤爐上為小朋友煮烏冬，又溫柔的跟小朋友聊天。愛姐由天秤意外當天跟進個案，幫助許家處理後事以及工傷追討的繁複程序，她還想幫許太女兒報興趣班，逛街經過便去取宣傳單張。

為香港犧牲的工人

跟許家最親近的是工權會主席劉千石，他之前陪伴許太看醫生，又經常帶她們一家去玩，去看粵劇，非常熟絡。現年79歲的劉千石是工權會的始創成員，他身體不算太好，出入也扶着拐杖。在海灘上，他被小朋友拖着，還被小朋友指示去撿貝殼，他苦笑一下，震騰騰地彎腰，撿起一個一個小貝殼遞給小朋友。劉千石說許太曾經問，他是否可憐她們：「我覺得我有責任和她一起。他們這班小朋友都是……爸爸為香港付上性命，我們要關心他們，要幫他們，要跟他們一起。有人跟她在一起，她就會健康地一直成長。這其實都是我們大家希望的。」

香港每一年的職業傷亡有三萬幾宗，奪去二百幾條人命，而致命意外的平均罰款只是幾萬元。這些數字，我們揭完報紙就過了，遺下一個一個活生生的家庭。創立43年的工業傷亡權益會，致力推廣職業安全，近年開始在大學中學舉辦職安話劇，由年輕人教育做起，又落地盤搞講座，勸前線工人做足安全措施，好好保護自己。

香港的勞工團體買少見少，慶幸工權會是倖存的少數。我最驚訝是蕭倩文的生命力，試過跟她這「女人仔」落地盤講安全，她會展示自己在街上拍到的施工相片，說這名師傅高處工作竟沒戴安全帶，那個師傅用了不合規格的木梯，她問在場的工友誰會即場出聲？她說她會，因為她不想有任何意外發生，然後她雙眼真誠的望着每一個地盤佬說：「我一個人講完夠不夠？我一個人講的能力有限，但如果我又講，你又講，你又講，你又講的時候，你覺得做不做到一個效果出來？」有工友弱弱一句：「無咁多人陪你一齊講㗎……」她再充滿熱情的說：「我就係想拉埋你哋落水嘛，我要拉更多人落水。我們把職安的文化延伸出去！你們這一刻不相信？我好似講緊一啲詐騙案咁（笑）……但十年八年後，我們會見到成效，如果你們出街見到會出聲。我們就是要合力去改變。」

講座後，我問她反應如何，她仍樂觀的想，「可能也感動到某些人的」。蕭倩文在辦事處放着「工運鬥士」、已故總幹事陳錦康的照片，他在2019年突然病逝，蕭倩文臨危受命。她說自己也把陳錦康「當仲喺到」，肉體不在，但仍然在陪伴大家，來年繼續與工傷家屬同行，讓小朋友在愛裏長大。

後記

應該有一段時間見不到你。你曾經說大律師做不成，轉行做專欄作家，期待你的文字。約定再見。

文˙鄭思思

編輯•秦瑞錚

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