ways of seeing：寨城高手雲集 妖怪打出旋風掌 童年回憶拼湊荒誕盛宴

《幸運的綁架》參照電視劇《鹿鼎記》的一幕，戴上方帽的妖怪取代主角韋小寶，其他角色形態支離破碎，還可透視另一妖怪的腦袋構造。（朱安妮攝）

【明報專訊】1980年代，一個來自香港的小家庭悄然定居加拿大雷灣市，四處不見華裔面孔，只有遠方親戚寄來的錄影帶，小孩在地下室把電視劇《射鵰英雄傳》、《鹿鼎記》看了一遍又一遍……長大後的徐浩恩（Howie Tsui）拾起畫筆，把金庸的武俠故事糅合想像，畫出光怪陸離的世界，藉此探問社會秩序，以及異鄉人的多元身分。6歲移民加拿大，但徐浩恩對香港文化的熟悉不遜土生土長的香港人。這個藝術家指着畫作《旋風掌》（2023）中的榕樹說，回港看到這種樹總會想起童年，「有時或許距離讓你更欣賞某些事情」。

異鄉人滿腦金庸、港產喜劇

徐浩恩首次在港舉辦個人展覽，推出最新完成的水墨系列和近年重要作品。他的畫作總為觀者帶來一場視覺盛宴，眾多活靈活現的人物搶奪視線，細看又會發現精彩細節。彩墨畫《宴會》（2023）中，侍從頭部換上麻將一筒、一索，正在起舞的宮女非常不科學地後彎，還有刺客倒掛橫樑上、庭中詭異的測謊儀式。混亂中帶點荒誕離奇，豈不像金庸武俠世界和港產喜劇？他追溯畫風源頭，原來與童年有關。

2010年，徐浩恩與太太赴港度蜜月，相隔整整25年再次踏足故鄉，他說起在住處淋浴的一幕：「我聞到一些花灑水的味道，我就好……這就是香港。」嗅覺記憶竟可殘存這麼久，那一剎諸多感受湧上心頭。身處香港街頭，他乘搭扶手電梯上上落落，又看着人們忙碌且雜亂地往來……徐浩恩才驚覺一直以來畫風為何「幾亂吓」，「因為我試着重現在香港城市空間游走的感覺」。

年幼移民 錄影帶作伴

小時候身處沒有華人聚居的城市，徐浩恩一家與香港和中華文化隔絕，僅餘的一絲連繫，來自一盒盒香港寄來的錄影帶。與那年代的香港小孩無異，金庸武俠小說改編的電視劇陪伴他成長，他鍾情的作品也很主流，如《射鵰英雄傳》、《神雕俠侶》和《鹿鼎記》，「但是我也很喜歡許冠文的電影， smart（聰明）、social satire（諷刺時弊），好香港的味道」。

香港影視文化深深影響其創作，「那時候的影視作品就是誇張、無厘頭。這種誇張感覺，都可以放入我的畫中，可以誇張啲，或者古靈精怪啲」。徐浩恩一些畫作可見為人熟悉的角色，如舊作《混沌護衛》描繪電影《殭屍先生》的橋段。此外，最新彩墨系列啟發自1984年電視劇《鹿鼎記》，徐浩恩把劇中畫面定格截圖，然後仿照其佈局繪畫。他2023年新作《幸運的綁架》中央有一隻滿身通紅的妖怪被挾持，該位置本應為主角韋小寶（梁朝偉飾）。徐浩恩形容創作過程像保留玩偶小屋（dollhouse）的場景，但拿出原有玩偶，再放進經由他扭曲擠壓的角色。

徐浩恩新作有不少突破，試圖拋開人物正常形態，將其煎皮拆骨，變得支離破碎，甚至更趨機械化。《混沌護衛》中勾勒殭屍、武俠外形的線條實在，容易辨識，但轉看《宴會》，妖怪卻奇形怪狀、十分跳脫。徐浩恩說創作最新彩墨系列時，先是在描圖紙上繪畫各種角色形態作實驗，感滿意才轉移至畫中。另一嘗試是加添像X-ray透視的元素，角色身體某些部位有如被劏開，一窺其內在構造。「（舊作《混沌護衛》中的）九龍寨城像是玩偶小屋可以看進去，現在的角色開始整到有洞，可以看穿。」

觀眾無從預測下一幕

徐浩恩直言其舒適圈是繪畫，不過首次應用武俠世界作題材，卻是一件媒體作品。啟發自2010年在港展出的電子動態版《清明上河圖》，徐浩恩創作長卷式構圖的演算媒體作品《混沌護衛》（2017），由5個視頻組成。這次個展可觀賞其以紙本形式展出，以及該作的延伸《視差秘室》（2018至今），後者在全黑房間中投影，由數百幅水墨手繪結合動畫程式在全黑房間中投影。特別之處是情節沒有固定的開頭結尾，電腦隨機分配角色與物件至大約14個場景，小鳥掉落地的速度不一。連觀看角度也是隨機，同一場景可能以近觀（close-up）開場，下一次再見則是廣角作首，每次觀賞都是全新經驗。

為何有此設定？在前作《混沌護衛》，徐浩恩重新演繹金庸武俠世界，並糅合九龍寨城的自治社團，藉此探討秩序和混亂。「九龍寨城以前無人管，但都有自己的規矩或生活方式，像是一種社區『自治』的概念，不是由上而下、政府說要怎樣做，但仍亂中有序。」他從中聯想起武俠江湖，黑白之間存在灰色地帶，由武俠創造辨別是非的規矩，達至社會和諧。動畫的隨機正是想呈現這面向，縱使觀者（甚至創作者）對登場次序全然不知，無從預測下一幕，但背後的電腦程式有其內在邏輯。「有時會有些特別時刻，一個場景很順暢地過渡到下一場，這是觀看體驗的享受之處。」徐浩恩邊看邊說。

獨特審美觀 珍重傳統文化

展覽取名「徐浩恩：搖籃在深淵上搖晃」，他解釋每次回港，總會有種回到搖籃的感覺，名稱也是借代在深淵上搖晃的香港。他的作品屢見傳統工藝和舊香港的蹤影，如手雕麻將、傳統中醫的百子櫃，還見以第一代「大哥大」手提電話「煲粥」。他刻意在《混沌護衛》一作將工匠與武林高手並列，「我想把這些整竹昇麵的師傅，提升至像英雄一樣」。現實中他對香港文化與歷史珍而重之，還收藏了一件港人熟知、可能也瀕臨消失的物件。「溫哥華那邊說：『哎呀，進口不了雞毛掃，因為是動物產品。』去年6月來港的時候，就買了一條雞毛掃。」徐浩恩笑言當然不是用來打小孩，只想帶回溫哥華收藏。

作品受「標記蔴雀」啟發

新作《埋葬的化身（鋒利）》（2023）清晰可見人手雕刻麻將的動作，徐提及是受「標記蔴雀」啟發。縱使遠在加拿大，他持續關注香港這些消失中的文化，上網一邊看旗袍師傅、廣彩瓷器的紀錄，一邊想着：「哎呀我回到香港，不知道什麼又不見了、沒有了。」他希望藉作品向這些文化和工匠致敬。

「香港現在最需要重新發明自己的文化身分。」策展人張頌仁道。他幾年前在大館展覽看過徐浩恩的作品，當下覺得這個藝術家要多點在香港「拋頭露面」，向大眾提供另一角度觀賞此城。其畫作雖然帶點殘忍暴力，卻有種奇特的審美，「一方面是潛意識的傳承，亦將他經歷過的恐懼追求、引人入勝的情節和令人迷戀的角色，變成適合現代的視覺語言」。

藝術家如武俠閉關修煉

徐浩恩終歸是個異鄉人，尤其對外來者看中華文化的視角感興趣。互動聲音雕塑《走火入魔》（2017）造型取自「射雕三部曲」的木人樁，當觀者分別走近5個感應器位置，會觸發不同音效。這些音效抽取音樂家史提夫．萊許（Steve Reich）的樂曲《擊木音樂》（Music for Pieces of Wood，1973）選段，混入誦佛經的木魚敲擊節奏，以及習武時擊打木人樁的聲音。徐浩恩指出，《擊木音樂》是萊許身處印尼，受當地音樂啟發而創作。西方人對亞洲文化進行詮釋後創作，徐認為這類作品反映文化混合，別具特色。他繪畫《混沌護衛》的山水景色時，亦參照清朝宮廷畫家郎世寧名作《百駿圖》。郎世寧為意大利人，「他的畫看起來像中國山水畫，但繪畫風格就像意大利文藝復興，表現出立體，我覺得很特別」。

徐解釋《走火入魔》的創作概念，一方面以木人樁借代藝術家的孤獨，「在武俠小說把自己困在一個房間裏練習，然後出來突然有白頭髮，又有很長的鬍鬚，變成高手」。徐浩恩的工作室在家中後院，有時候埋頭作畫終日不見人，似是武俠閉關修煉。另一方面細看木人樁，柱上刻有八卦掌、打狗棒等金庸武俠招式，他視作鼓勵多樣性的一場慶典，「現在好像很多壓力（要求）事物要統一，homogenization（同質化），我希望可以強調多元性」。

相對展場另一端的《視差霓虹（桃花島）》（2021）只聚焦桃花島的門派，徐浩恩呈獻《走火入魔》以表達「多元對抗單一」這想法。

「女兒好鍾意睇《殭屍先生》」

置身多元世界，卻不是人人願意擁抱多元。北美地區近年的反亞情緒或許源於新冠疫情，或許因為移民炒高了樓價。徐浩恩身為香港移民，直言有時感覺不被接納，「覺得被困在石頭中」。他藉《埋葬的化身》系列傳遞這種被囚的狀態，畫作主體為國畫常見的供石，西洋「外銷畫」喜愛描繪帶枷刑具的囚犯，畫中亦見其元素。

徐浩恩在加拿大修讀藝術，大學時曾以塑膠彩和油彩作畫，「但我都覺得不適合我。It didn't feel right.（感覺不對）」。他鍾情墨滲於紙那種溫暖的粗糙感，水墨技藝純靠自學。現居溫哥華，徐浩恩會讓自己的「細蚊仔」觀看舊時香港電影。「《殭屍先生》（1985），我女兒都好鍾意睇，又恐怖又搞笑。」

徐浩恩：搖籃在深淵上搖晃

日期：即日至2024年3月9日

時間：上午10:00至晚上18:30

地點：葵涌工業街17至21號美安工業大廈2樓漢雅軒

註：周日及公眾假期休息，農曆新年前後特別安排先致電查詢

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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