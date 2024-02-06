邪惡版卡game、角色扮演 桌遊老少咸宜 新年腦力全開

「豪華版」桌遊--喜歡蒐集「豪華版」桌遊的Jeremy和Daniel把這款陣營遊戲Feed the Kraken的棋子視如模型瑰寶般，更找來模型達人為船隻和「觸手」棋子上色。（馮凱鍵攝）

千變萬化--透明畫卡拼砌起來後會形成一幅圖畫，但它們上下位置互換時又會出現不同效果，玩家需要拼出能獲得最多獎章的項目。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】農曆新年期間親戚朋友聚首一堂，剝瓜子打麻將玩啤牌之外，還有沒有一些老少咸宜，又不受環境限制的活動呢？桌遊（board game）正是適合老老嫩嫩一同參與的益智活動，大家可以走進桌遊店任玩，又或買回家裏隨時「開局」，鬥燒腦、鬥搶分……旨在開開心心消磨時間，熱熱鬧鬧賀龍年。

店主主持講解 帶領遊戲

走進桌遊店Slash.all，感覺好像到了共享工作室，這裏光線充足，闊落的空間設有40多個座位，此外還設有茶水間、獨立洗手間及VIP獨立活動房間，更提供免費飲品，可謂照顧周到。店主Jeremy稱最自豪就是建立這個有2000平方呎的桌遊空間，「因為自己喜歡桌遊，玩時都想找個企理一點、桌子大一點，又坐得舒服的地方，最好有家的感覺」。雖然店舖位於工廈內，但選址時他與合伙人Daniel一起想過，不單要有新淨客𨋢，交通方便，沿路更要有一定的人流，最終選了距離港鐵荔枝角站5分鐘步程的工廠大廈。

Slash.all於2022年初正式開業，除了提供約1000款桌遊供客人任玩，也有零售、二手桌遊寄賣服務，他們亦有專人在場內教大家如何玩，兩名店主會給大家推介合適遊戲。基於二人對桌遊的熱愛，他們均不惜工本購入美輪美奐的豪華版，而Daniel更特別喜歡玩TRPG（tabletop role playing game，桌上角色扮演遊戲），為了讓每名玩家都可投入遊戲之中，他既擔任遊戲主持，也會負責講解及帶領遊戲。

這裏有多款具系統的TRPG遊戲，包括《龍與地下城》、《蘇魯的呼喚》等，即使你是新手玩家，又或者找不到朋友陪玩也不怕，因為店裏會不定期在IG「約局」，讓喜歡TRPG的客人可聚首一堂暢玩，兼認識一班志同道合的朋友。●

Slash.all

地址：長沙灣永康街29-33號兆威工業大廈305室

查詢：9153 5754

註：初四（2月13日）啟巿

●店主推介

變身大畫家 儲獎章分勝負

Canvas《忘憂繪卷》

玩家人數：2至5人

以「美感」先行的Canvas，最適合審美要求高人士，因為它是一個以藝術為主題的遊戲，玩家都會化身成大畫家，負責設計自己的畫作，並通過達成某些任務而得分，終極目標是拼砌出來的畫作獲得愈多獎章愈好，最後以獎章代表的分數合計結算誰是贏家？

Jeremy笑言，每個人玩這款桌遊都可以有不同想法，可以是努力爭取分數，又或者只求在手上拼出一幅完美作品。「有些客人玩遊戲時不想用腦，便純粹以美感的角度去玩；如果你想用腦去獲得分數，又一樣可以玩得開心，同時滿足到不同玩家的需要。」●

水手、海盜、邪教大鬥法

Feed the Kraken《險惡疑航》

玩家人數：5至11人

Feed the Kraken是適合多人同玩的陣營遊戲，玩家在開始前先隨機抽到其中一個陣營，分別為水手、海盜和邪教領袖，但三方各有不同目的。水手要安全航行並將船駛到港口停泊；海盜則希望船駛到百慕達三角；而邪教領袖在航行過程中將船上水手洗腦，令他們加入自己一方，最終從大海中召喚暗黑邪神Kraken「救贖」世人。

Daniel說，遊戲雖然只得一個邪教領袖，但他卻有「怪物」幫忙，就是當船進入棋板上「怪物觸手」的範圍，其中一名玩家便要被扔進海。大家玩熟後，亦可加入啟動技能的身分卡、放在棋板上的功能牌等，增加遊戲刺激和難度。●

文：顏燕雯

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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