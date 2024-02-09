黃大仙祠築乾坤 神獸守脊防「滑瓦」

站於第二參神平台，步上石階，穿過四柱三門式的金華分蹟牌坊（圖），就會到達大殿前的第一參神平台，每逢農曆新年，大批善信在此上頭炷香。參神之餘，也可以順道欣賞廟宇的建築特色。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】農曆年三十，踏入子時（晚上11時至凌晨1時）善信便會搶先到廟宇上頭炷香，祈求得到神明最大保佑，其中香火最鼎盛的非黃大仙祠莫屬。平日在大殿前上香後便匆匆離去，未有仔細留意身旁環境。有日跟着黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長逛一圈，才發覺這處過百年歷史的宗教建築充滿特色。

「風水吉地」 大殿選址有因

黃大仙祠位於九龍竹園村，坐北向南，背靠獅子山，迎向鯉魚門海峽，城市未發展時，南面有大片農地，整體環境被稱為風水吉地。「如果查歷史，黃大仙祠最初不是在這裏開始。」李道長站在經堂前，指着地面先道來黃大仙祠的選址故事。他說在1915年，廣東「普慶壇」道長梁仁菴得到黃大仙乩示南下，在灣仔創立「福慶堂」；1921年，他再次收到黃大仙啟示，從港島坐船登抵竹園村，再朝北面，即獅子山方向行三千步，插竹為記，闢地設殿。插竹位置正是現時大殿正中央的神台，供奉着黃大仙畫像。李道長稱那裏是最神聖、最靈的點，現時只有嗇色園弟子和會員才可以進入大殿。

衝天式牌坊 別有洞天

按照慣常的參神路線，善信首先進入掛有「嗇色園」匾額的第一洞天牌坊。初建時，只是粗陋鐵網大閘，經過多次重修，牌坊現時由紅麻石建成。牌坊屬中式建築的「門」，即建築物出入口，故第一洞天牌坊又稱山門或頭門。牌坊4支間柱高出樓頂，有3個位置供人進出，呈四柱三門衝天式格局，三門寓意脫離欲界、色界、無色界，走進超逸之境。

穿過山門轉左上電梯，率先去到第二參神平台。平台仿中國宮殿建築形制，兩邊擺放一對6米高的華表裝飾，柱身刻上祥雲騰龍等紋飾，頂部雕有傳統瑞獸。步往大殿的石階中間裝有一塊刻上9條龍的石雕，就似宮殿中的御路踏跺，可見黃大仙地位之高。當天剛好遇上工人繪畫石雕，是其建成以來首次加上彩繪工藝，李道長稱期望增加廟宇的「藝術性」。

穿過另一面同是四柱三門式的牌坊「金華分蹟」，到達大殿前的第一參神平台，即平日善信求籤和上香的位置。回望牌坊，背面有「叱石成羊」金色大字及羊群浮雕畫，說出相傳黃大仙在浙江金華赤松山，由牧羊童子修煉得道成仙的典故，大殿大門正中則掛有「赤松黃大仙」橫匾。大殿黃色琉璃瓦屋頂為歇山頂，且有兩層屋檐，因此又叫「歇山重檐」，共有一條正脊、4條垂脊及8條戧脊。在正脊兩端分別有一隻名為「螭吻」、龍頭魚尾狀的獸件屋脊裝飾，螭吻張口吞下正脊，李道長稱以前十間有九間建築都是木造，螭吻有鎮壓火災的寓意。此外，垂脊和戧脊上都設有獸件，可分為垂獸、戧獸和蹲獸。當中蹲獸最高等級為10，排在最前方為騎鳳仙人，之後是龍、鳳、獅子、天馬、海馬、狻猊、狎魚、獬豸和斗牛。戧脊上所用蹲獸的數量可反映中式建築的等級，例如大殿屋頂有7隻蹲獸，而前身為醫藥局的普濟樓屋頂則有5隻。這些獸件亦有實際功用，可填補屋脊相交的縫隙，防止瓦件滑落。

直線連「五行」 用途各異

黃大仙祠大殿旁還有一個很獨特的建築佈局，一系列建築以直線相連，五行俱備。李道長說，1937年仙師再次乩示，指黃大仙祠要永垂千古，建築就要配合五行，因此眾子弟就在三聖堂南端按五行順序興建一系列建築，分別是飛鸞台、經堂、玉液池、盂香亭及照壁。飛鸞是扶乩的別稱，從飛鸞台名字可知建築曾是扶乩的神壇，現時已變成黃大仙的靜室。飛鸞台的牆身至屋頂都是以銅建造，屬五行中的「金」，也是香港第一座銅亭。經堂內部以木為主要建築材料，是收藏三教典籍的地方，曾作客堂及辦公室之用，現改為總辦事處，屬「木」。前方的玉液池屬「水」，李道長稱池中的7朵蓮花代表道教全真派別王重陽祖師的徒弟全真七子。而紅色廟牆的盂香亭內裏供奉燃燈聖佛，亭外圍有四大天王護法神像，屬「火」。最後是照壁，一面藍綠琉璃瓦頂的屏風牆，避免風水學上氣冲之象，屬「土」，廟宇得以五行齊備。新年期間若到黃大仙祠參神，不妨欣賞一下建築細節。

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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