【明報專訊】「我去澳洲睇藝術嘢呀！」這句話我相信並不常於港人口中聽到，一般談藝術，很多時候都會先想到歐美。老實說，移居墨爾本快8年的我，初到此地時也感同身受。不過，隨着年月的了解，我也開始認同這個被稱為澳洲 Art City的城市，並開始接觸博物館以外的藝術世界。

從市中心坐幾個站電車或散步到Fitzroy（斐茲洛伊區），你會發現，這個城市到處都有很多街頭藝術（street art）。走到136 Gertrude Street就能看到一大幅由原住民藝術家Robert Michael Young設計、Heesco及Mike Makatron畫的壁畫（mural）——Celebration Dreaming（2017）①。

Robert Michael Young與很多澳洲原住民一樣，希望透過藝術讓更多人明白他們的歷史和文化。他的曾袓父母一直都在這區居住，幾代以來，他們都不停回饋附近居民。他母親曾在當時維多利亞州（墨爾本所屬州份）原住民衛生健康處設立的流動牙醫診所（①的小巴）當牙醫護士。

除了當地原住民的壁畫，當然也有來自外國的藝術家慕名來到這區，在這一帶以街頭藝術形式創作。其中比較出名的，是來自美國的Keith Haring。從精品咖啡店滿佈的Gertrude Street買一杯咖啡（我推介Calēre Coffee），沿着琳琅滿目的壁畫、塗鴉等一直走，10分鐘左右便到另一區——Collingwood。Keith Haring的壁畫Keith Haring Mural②位於這裏。他在澳洲居留期間，於Collingwood的工業學院內和學生一同創作這幅著名作品。學生先髹上黄色底色，再由Keith Haring畫上紅和綠色的人形公仔。壁畫於1984年創作，當時電子世代正開始醞釀，電腦世界也開始主導社會，Keith Haring盼透過作品，讓觀者反省自身及逐漸電腦化的世界。如今回看，Keith Haring似乎預知40年後的今天，電子用品如何支配人類生活。

轉入小巷拐個彎，走進位於Easey Street的室外停車場，你一定會受一幅巨大的壁畫震撼，畫上有兩張很大的面孔，其中架着眼鏡的那位，就是Keith Haring，另一位則是藝術家Jean-Michel Basquiat③。Keith在Collingwood的大熱程度，可謂一時無兩，他一直跟在這邊不停創作，直到由Collingwood走回Fitzroy，一定會經過Fitzroy Street，如果夏天來，也可順路在Fluffy Torpedo吃一杯雪糕，那裏雪糕的味道千奇百怪，猶如在街上捕捉到的街頭藝術，是很好的體驗。

為什麼要走回頭路呢？因為一路而來，你應該會看到很多澳洲藝術家John Murray的作品，尤其是Fitzroy Street，可找到一隻戴着畫家帽，抽着煙，充滿法式藝術感的大鳥（Emu）④。John Murray很喜歡用動物配上不同穿搭去畫作品。雖然他自己的畫廊在新南威爾士州的鄉郊，但他也駐於墨爾本一段時間，創作了十數幅街畫，更與一些當地藝術家合作。John Murray的作品糅合澳洲本土動物和光鮮色彩，一定不會讓這趟回頭路白走。

除了這些藝術家，沿路不時會發現很多漂亮的原住民壁畫，還有有趣的符號、圖案，讓你目不暇給，不停Google，好像下方⑤這些圖案，究竟是誰畫的呢？為什麼要畫在那邊呢？暫且賣個關子，讓大家前來感受，這個充滿street art的澳洲第二大城市。

文：小柔

80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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