神龍文化處處見 守海邊 駐教堂

龍在《聖經》是魔鬼化身，聖三一座堂建築卻飾有龍頭，建築師套用中國文化中龍為王者之意，以龍表達上帝「萬王之王」的尊貴身分。（曾憲宗攝）

鴨脷洲洪聖古廟前在1920年豎立一對龍柱，相傳為抵擋來自對面「虎地」舊香港仔警署所處小山丘的煞氣。圖中一對為2015年豎立、高54呎的第5代龍柱。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】十二生肖之中，唯獨龍不是真實存在的動物，而是神話傳說中代表吉祥、神聖的瑞獸。雖然飛龍在天不可觸及，但自古以來民間處處也見其蹤影。神龍來到中西文化匯合的香港，也巧妙地融入民間信仰與西方文化中。這次趁甲辰龍年到來，帶大家尋覓龍蹤，從海邊公園走到廟宇，甚至教堂，一睹神龍如何融入生活，沾沾龍年的喜氣！

淺水灣海邊公園 雙龍騰飛

大家到淺水灣，通常都是看海景玩水或是在附近餐廳食下午茶，但走到沙灘盡頭，原來有個本地人未必留意，卻深得遊客歡迎的「隱藏景點」：鎮海樓公園。園內面積不大，卻放滿各式神靈塑像，從財神、海龍王、月老，到神靈動物如壽龜、天馬都有，當中還有由紙皮石鋪成的彩龍雕塑，幾乎一步一神明！各式神像中，最搶眼莫過於兩尊近10米高的天后像與觀音像，往娘娘背後的中式建築鎮海樓一瞥，卻見掛有「香港拯溺總會」牌匾，兩者風馬牛不相及，何以拯溺總會大樓前滿地神明？

10米高天后像 鼓勵漁民救生

本身是天主教徒的香港拯溺總會主席陳偉能笑言：「我們不是迷信，而是以信仰鼓勵人救生。」據說以前漁民非常迷信，遇到有人遇溺會見死不救，「他們相信人們遇溺是因為水鬼要輪迴，所以找人做替死鬼，怕救人的話會得罪水鬼，被纏一輩子」。1970年代機構獲善信捐款，在此處修建天后娘娘像，除了祈求風調雨順，亦鼓勵漁民見人遇險時伸出援手，救生積德。慢慢愈來愈多善信捐款立神像，機構後來註冊成慈善團體，運用善款協助營運和修繕神像。

鎮海樓公園的遊人絡繹不絕，不少來自東南亞、韓國，他們上香祈福，又向鰲魚之口投擲錢幣，甚至有人取出鈔票抹遍財神像全身。但陳偉能強調此處不是廟宇，用雙眼欣賞建築景觀就已足夠，只是因為太多善信自攜祭祀用品，所以才增添香爐以便管理。臨海盡頭處，立有一尊手擒紅珠、騰空而起的飛龍塑像，基座字碑上書有「東方之珠，巨龍遨遊，太平萬世，繁榮九洲」，為飛龍雕塑賦予時代意義，也令人聯想起用作香港城市標誌的飛龍，打亮這顆東方之珠。

鴨脷洲洪聖廟 龍柱步步高陞

鎮海樓之外，港島南區還有一處彩龍據點。具200多年歷史的法定古蹟鴨脷洲洪聖古廟，門口有對繪有彩龍、高約54呎的紅色木柱。據古物古蹟辦事處資料所示，龍柱早在1920年已豎立，鎮守鴨脷洲逾百年。鴨脷洲街坊同慶公社值理鄭穩洲表示，龍柱由來有二：1891年政府在洪聖廟的對面山崗興建香港仔警署（即現時的蒲窩），「那個斜坡就像下山虎張開口，剛好對着洪聖廟，當時的鴨脷洲居民覺得被老虎咬住，找風水師傅視察後，豎立兩條龍柱，抵擋煞氣」；另一說法是昔日未有海濱長廊前，廟前是大海，前人擔心水底多牛鬼蛇神，遂立龍柱繪上雙龍，當夜晚月光將雙龍映照水面上，如同龍遊大海，藉此震懾邪靈，龍柱因而亦被稱為「定海神針」。

新代龍柱 龍顏更威嚴

龍柱本身已不多見，原木製的龍柱更罕有。副總值理鄧國銘表示原木被認為有靈氣，故廟前龍柱每一代均取原木製成，現為杪木。龍柱百年來歷經風吹雨打、日曬雨淋，自然需要修補。在2014年颱風「海鷗」襲港期間，其中一條龍柱倒塌，花逾1年多時間重做出現時的第5代龍柱。新龍柱比上一代高約4呎，有份參與重修的鄧國銘解釋：「風水上每次修改都要比上一次高，有步步高陞之意，（石躉、柱身長度等）還要取『吉數』。」不止高度不同，龍顏亦有分別。廟前保留第4代龍柱的殘餘部分，相比之下，新一代的龍眼神凌厲，神態威嚴，由畫家麥榮創作。

龍柱以外，也不要錯過參觀洪聖古廟。古廟自清朝乾隆三十八年（1773年）屹立在此，雖然經歷多次復修，但仍保留大部分原有結構和裝飾。前殿屋脊上飾有石灣陶塑，製作精巧，神態細緻傳神，刻劃當時民間生活。正脊兩旁則有日神月神，寓意和諧。廟內還有不少珍貴文物，如光緒年間鑄造的鐵鐘、木龍舟等，見證歷史。每年洪聖寶誕是鴨脷洲社區盛事，今年將在3月20至24日舉行，屆時會有一連串慶祝與祭祀活動，如水燈晚會、龍舟拜廟、賀誕巡遊等，從古廟延伸到鴨脷洲大街一帶都會非常熱鬧，吸引遊人參與。

九龍城教堂古色古香 瑞龍裝飾獨特

龍不止出現在廟宇，連教堂亦現龍蹤。在西方文化中龍被視為邪惡化身，《聖經》裏更描述為撒旦和魔鬼的象徵，大概外國信徒不曾想像過「神的聖殿」竟然有龍出沒。

位於九龍城馬頭涌道、屬二級歷史建築的聖三一座堂，紅簷綠瓦，古色古香，是本地少數採中國傳統建築風格的教堂。座堂主任牧師李安業表示，在1920、30年代本地人信奉神佛為主，不容易接受西方宗教，甚至心生抗拒。主教何明華（Ronald Owen Hall）在1937年重建座堂時，決定採用「中國文藝復興式」建築風格，即以石屎等現代建築物料和技術，建構出具中國傳統特色的建築，讓當時的人更容易接受基督教。座堂外形保留傳統的樑柱結構，又有瓦頂、飛簷，還有外牆上一整排的紅色斗栱。斗栱在傳統建築上有承托作用，但這裏的斗栱僅作裝飾。座堂門口兩側後來加設鐘樓和鼓樓，加強中國文化特色，鐘鼓四周刻有《聖經》訓示，每逢周日就會鳴鐘，以示禮拜時間。

整個建築最大膽的一處，莫過於建築設計竟有龍頭雕飾。「在中國文化中，龍有智慧，是王者，我們教會覺得上帝是萬王之王，以龍表達上帝的尊貴身分。所以在這裏看到的不是西方的龍，而是中國人的瑞龍。」座堂的建築亦融入基督教元素，正脊中央設置十字架，同時將傳統飛簷常見的瑞獸改為3隻鴿子，象徵聖父、聖子、聖靈三位一體，亦符合座堂「聖三一」之名。

座堂內部裝潢亦見中國傳統元素，從窗花圖案、牆壁到柱身，都飾有代表祥雲與生命之氣的雲紋，「當年的主教覺得中國傳統文化和基督教並沒有那麼不同，有些地方有共通點，如中國人着重雲，跟《聖經》有脗合之處」。摩西帶領以色列人出埃及時，就是靠上帝的雲柱引路，在《聖經》中雲亦是上帝臨在的象徵。

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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