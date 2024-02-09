賀歲片點止博君一笑 訴說香港情懷

陳詠燊是編劇出身，在《新紮師妹》發明「sir」的中文寫法為人津津樂道。他近年轉型導演，前年《飯戲攻心》票房不俗，續集在今年賀歲檔期「添飯」。（服裝：ad-lib、New Balance；化妝：Lisa C. Makeup Art；髮型：Anthony Wong @ Private i Salon）（曾憲宗攝）

【明報專訊】大年三十，華語地區的賀歲片紛紛上映；相應西片，也有情人節、萬聖節、聖誕節等節日電影，電影主題雖未必與節日相關，但都是黃金檔期。由1981年《摩登保鑣》到去年《毒舌大狀》，本港賀歲片仍然是票房保證。賀歲片以喜劇為主，但不時亦見其他類型片的蹤影，更有死人塌樓等場面。賀歲片走到2024年如何流變？

不囿於賀歲喜劇，港產喜劇從來以密集笑料見稱，由許冠文到周星馳的電影，多會想起引人發噱的場口設計，故事劇情相較次要。今年其中一部賀歲片《飯戲攻心2》是2022年喜劇電影《飯戲攻心》的續集，《飯戲攻心》是透過故事戲劇來營造喜劇氛圍，續集同樣重視故事架構，不似昔日賀歲喜劇放場口設計於首位。

先處理故事骨幹 後思考笑點

《飯戲攻心》原定2022年賀歲檔期上映，後因疫情而延至中秋檔期上映。編導陳詠燊在過往接受訪問不時提到，《飯戲攻心》嘗試在港產片實現處境喜劇，他接受本報專訪時說：「大哥要面對自己心愛的女人和自己弟弟在一起，他們還要在同一間屋出現，大哥要裝沒事，整條大橋是這樣玩的。」

就算是喜劇劇本，陳詠燊首要處理仍是故事骨幹，爾後才思考喜感和笑點，「其實同一條路是可以變成文藝片，只不過我處理它變成喜劇」；場口設計在他的劇本不止博君一笑，也推進角色狀態或讓角色發現某些事情，從而以喜劇手法提升戲劇矛盾。

《飯戲攻心2》一早決定在2024年賀歲檔期上映，陳詠燊透露續集劇本大概用4個月撰寫，相較首集用約1年4個月，兩者相差1年，他解釋首集已經建立人物角色，續集就可主力挖深角色。首集用一間屋5餐飯說畢整個故事，續集「應該是另一種時空的玩法，於是我就想不如用3個婚禮講完整個故事」。

兩場婚宴衝擊主角價值觀

賀歲片放在黃金檔期就意味盡可能囊括最多觀眾，很多時候可能反映一代人的主流價值觀，例如1990年代《家有囍事》情侶終成眷屬，婚姻是愛情的終站；《飯戲攻心2》顯然對婚姻有不同的想像。首集處理一眾主角的家庭內部矛盾，同時結尾埋下他們不夠安全感的感情關係，所以陳詠燊認為婚姻在續集最能挑起一眾主角的戲劇矛盾，挑戰他們的價值觀。陳詠燊自言常跟伴侶說：「我自己就不相信婚姻，我覺得這是社會用來統計人口的系統來的。」因為他認為婚姻只是中性，人不應該相信婚姻，反而是相信所愛的對方，「婚姻不是最重要的，最重要的是找對的人，你會相信和他在一起」。

《飯戲攻心2》講述二佬陳禮（張繼聰飾）和三佬陳熹（陳湛文飾）皆意外地需要跟伴侶結婚，兩場婚宴邀來諸多親朋戚友，衝擊今集5名主角的價值觀，「我覺得上集他們已經鞏固感情，所以今集應該一家對付外面的矛盾」，但是「最後要怎樣解決都是自己內心的問題」。5名主角當中，陳詠燊說成長得最多的是二佬，也跟自己最相似，「我都還有些男人那種戇居自尊」，他形容二佬會「死頂、死要面」，但在續集面對婚姻問題時徹底崩潰。

除了二佬和三佬的愛情線，大佬在續集不辭而別，還有「哎吔大嫂」阿Meow（林明禎飾）需要學懂自處的故事線。續集不像首集有一個大處境的故事架構，反而分拆為3個小處境，3線發展。雖然《飯戲攻心2》在賀歲檔期上映，但陳詠燊不諱言他很少看賀歲片，「反過來是好看的戲就會記住它」。他舉例《嚦咕嚦咕新年財》、《大內密探零零發》和《天下無雙》皆有感情濃厚的故事線，而《嚦咕嚦咕新年財》戲中3條故事線獨立發展而互相扣連，更常被他拆解和學習。

新春元素非必要 觀眾不受落胡鬧劇情

影評人皮亞對比今昔賀歲片，認為港產賀歲片基調仍是以喜劇為主和明星掛帥，「飯戲攻心」系列在首集成功建立品牌，《臨時劫案》獲一線男星參與，《盜月者》則有MIRROR當紅成員演出；惟新春元素已非必要，「不像以前賀歲片結局一定要拉揮春」。

皮亞認為現今觀眾不再受落大明星搞笑胡鬧但劇情牽強的賀歲片，《飯戲攻心2》雖是喜劇也着重故事劇情。另外，1980年代賀歲片透過小人物角色反映社會狀况，現今賀歲片反而滲透濃厚的香港情懷，皮亞表示，《飯戲攻心2》中林明禎飾演從外地而來的角色學習廣東話俚語和歇後語，片中又加入許多舊時廣東流行歌，透過本地常見事物突顯香港主體。

《飯戲攻心2》

現正上映

預告片：bit.ly/49e0rhP

黑色喜劇賀歲 悲中有喜

賀歲片容易陷入喜劇的迷思，其實1980年代賀歲檔期已見成龍和洪金寶的動作片，又或徐克的新武俠片，與其說賀歲片為觀眾帶來歡樂，更準確來說應該是帶來娛樂。2024年其中一部賀歲片是《臨時劫案》，編導麥啟光就說那是一部黑色喜劇。

劫案背後講述「男人之苦」

麥啟光是紅褲仔出身，過往多擔任杜琪峯和爾冬陞電影的執行導演或副導演。他透露，撰寫《臨時劫案》劇本時並未預期在賀歲檔期上映，因為「劫案」當中也發生不少命案，他在去年尾才得知消息，這部黑色喜劇在賀歲檔期悲中有喜。

《臨時劫案》講述兩個窮困的中年男人慕容輝（任賢齊飾）和笠水（林家棟飾）打算買槍打劫，改善生活狀况，但意外捲入悍匪梅藍天（郭富城飾）的械劫計劃，被迫成為悍匪一份子。荒誕的劇情卻萌生於現實，事緣麥啟光早幾年發覺愈來愈少工作機會，便思索是否需要轉行掙錢，而他身邊年紀相若的中年朋友也難以掏出一筆錢。

麥啟光曾到銀行、金舖和找換店為電影觀察，發覺最易讓劫匪下手的是找換店，因為一般找換店的保安程度較銀行和金舖低。《臨時劫案》前段劫案情節就在廟街實景拍攝，麥啟光透露廟街拍攝獲旅發局支持，最終用7日時間拍畢片初的重頭戲。

角色笠水和慕容輝意圖打劫，卻捲入更大型的械劫案，兩個人物個性也來自麥啟光觀察身邊朋友。笠水總搵朋友笨，但朋友間仍會跟他友好；慕容輝就像身邊的老好人，儘管常被朋友欺負，仍然義無反顧幫助朋友，「我們有時說『有緣再見』，其實有業都可以再見」。

笠水和慕容輝又如同日常所見的草根階層。笠水是一名的士司機，跟母親、妻子同擠一室，急需錢財改善居住環境；慕容輝因經營老人院不善而欠債，但視院內長者為家人，不願輕易結業。梅藍天即使是悍匪也背負家庭問題，所以麥啟光才說劫案只是幌子，其實整個故事講家庭和「男人之苦」，「最後怎樣也好，我們都是回到家裏，因為我覺得無論你在外面發生什麼事也好，其實家是最安全的地方」。

黑色幽默處理戲劇

麥啟光曾與電影製作公司銀河映像班底共事，「我覺得在銀河映像有個訓練是很好的，基本上他們不會有完整劇本。除了要回內地合拍，審批要有完整劇本」，但他不覺《臨時劫案》有銀河映像的黑色電影味道。反而他愛看昆頓塔倫天奴和高安兄弟（Coen brothers）的電影，他指或多或少被他們影響，用黑色幽默來處理戲劇，「他們（的電影）很多都是普通人，很多都是小人物去做一件事。還有幾條線怎樣擺在一起，令到幾條線獨立得來又好像是一個組合」。

《臨時劫案》以黑色喜劇的姿態進佔今年賀歲檔期，麥啟光從小就看賀歲片成長，他發覺賀歲片除了是娛樂，更呼應不同年代的香港人心聲。他小時候看許冠文的電影，許冠文常扮演尖酸刻薄的老闆，許冠英則扮演懶醒的市井小人物，「那個環境大部分觀眾都認同，老闆就是這樣，所以大家就會看得很開心」。

1980年代中後期，電影系列「富貴逼人」，講述住在屋邨的小市民渴望發達，對應香港經濟起飛的年代，「到最後都是以一家人為主，中間其實都是過程，你會（在電影）見到一些市民的心態或者心聲」。港產賀歲片踏入千禧年代，《嚦咕嚦咕新年財》甚至探討人性，「人品好，牌品自然好」琅琅上口，《喜馬拉亞星》更猶見宗教哲學的味道。去年賀歲片《毒舌大狀》劇情配合社會環境，飽獲觀眾認受。

今期賀歲片，又反映香港人什麼心聲？

《臨時劫案》

現正上映

預告片：bit.ly/3OrN0SS

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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