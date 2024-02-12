姿治通鑑：腳踝扭傷 肩頸「代償」疼痛

由於頸椎位於身體較高位置，頸椎關節及周邊肌肉容易受較下關節的扭轉或繃緊影響。（yodiyim@iStockphoto）

【明報專訊】頸痛對於辦公室工作和經常久坐的人十分常見，肩頸肌肉因為勞損而繃緊，導致頸痛、上肢麻痹，甚至頭痛。但頸痛成因除了源於肩頸肌肉繃緊，其他部位如胸椎轉動幅度或腰背柔軟度欠佳，亦會影響肩頸結構，從而引發疼痛。

正常脊椎有生理弧度，頸椎及腰椎會稍為向前凸，胸椎則會向後凹，形成「S」形，均勻地承托頭部及上身重量。當腰椎或胸椎繃緊，令脊椎生理弧度增加或減少時，可導致肩頸肌肉繃緊，令頸椎更難做到轉動、向前向後等動作。

由於頸椎位於身體較高位置，頸椎關節及周邊肌肉容易受較下關節的扭轉或繃緊影響。當下肢因為舊患（如足踝扭傷、膝關節炎等）影響而出現異常，上身需要適應，因而出現關節錯位。舉例說，有病人曾因為右腳踝扭傷，令腳踝不能內翻，右腳重心會稍為外傾，令下肢向右旋轉，基於我們習慣保持視線向前的原因，膝或髖等下肢關節、腰、胸椎，甚或肩膊就需要向左旋抵消腳踝扭傷的影響，這就是身體「代償」。如果肩頸是主要代償的位置，肩頸肌肉就會變得繃緊而出現頸痛。

胸椎活動不良 肋骨拉扯繃緊

最常見出現身體代償部位是胸椎，肋骨活動不良，以及胸椎轉動欠佳亦會直接令肩頸出現代償。若感到頸痛時，可以測試一下胸椎活動幅度：

1.首先，雙手交叉放在肩膀位置

2.肩膀及上身向左或右轉，雙腳固定地上

3.若轉動幅度少於60度，或肋骨位置某處出現拉扯繃緊感，可能代表肋骨或胸椎活動度出現問題

處理頸痛，除了要處理肩頸繃緊問題外，亦需要檢查頸痛是否來自上肢或下肢舊患，甚或是因為某些不良習慣而出現上肢或下肢肌肉繃緊。物理治療師透過手法治療、肩頸肌肉伸展、核心穩定度訓練等協助病人減低肩頸痛，改善根源。

香港中華基督教青年會為頸痛或其他痛症人士而設的物理治療評估服務，可於bit.ly/ymneck查詢或致電2743 1702。

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

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