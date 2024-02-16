【東京】變幻原是永恆

於東京藝術大學畢業展，身穿保安服、笑得一臉燦爛的中村暖設計師本人，他身旁是其設計的可分解鑽石。（設計師社交媒體X圖片）

【明報專訊】有沒有聽過可分解的鑽石？

這兩個字彷彿像天與地，黑與白，是徹底相反的概念。最近去了東京藝術大學的畢業展，由設計系碩士學生中村暖所研發、設計的鑽石，是我看過最無限接近永恆又會轉眼即逝的作品。

一般的天然鑽石由數十億個碳原子組成，大多誕生於1億至30億年前，在地底深處承受極端高溫高壓而形成。「普遍認為，地球上已知最古老的鑽石約有33億年歷史，而人類祖先智人出現的時間也只不過是20萬年前的事，相對鑽石的生命周期來說，可說是微乎其微。因此對人類而言，鑽石就是意味着永恆。」倫敦自然史博物館地球科學礦物和寶石策展人Robin Hansen如此說過，也是大部分人會選用鑽石作結婚戒指的寶石，象徵長久婚姻的原因。

當天在畢業展展場，玻璃展示櫃內有一條巨型閃閃發光的鑽石項鏈，旁邊有一名作保安打扮的年輕男子。起初以為是珠寶設計作品，細看才知道，這是世界上第一顆由植物成分組成的鑽石（decompose diamond），放在泥土或海裏約280日便能分解。中村暖在作品簡介向觀眾發問，何謂「美」？對他來說，美是寄存於與地球共存、最終能消失於無、可持續的虛幻無常。原文他用上了「儚さ」，指短暫、淡淡地消失於無；「宿る」指精神靈魂的寄存，是日語語境才有的獨特字眼。

早於大學畢業前，當年21歲的中村暖便以自己的名字成立品牌，致力研發可循環使用的手袋材料與寶石，更研發了透明的鱷魚皮。本次的可分解鑽石，由構想開始約兩年時間，於倫敦、東京和福井三地共50名專家協助研發，結合專業力量為歷史揭開新一頁。平常珠寶店或首飾展都會有嚴密保安，所以為了彰顯作品的珍貴，中村暖本人便化身成保安，搞笑吸睛之餘又會在旁邊細心講解作品。

中村暖成功以日本的侘寂思想重新定義現代對美的價值觀。最終會回歸大地分解於海洋的鑽石，就像日語常常出現的形容詞：櫻花隨風飛舞（桜吹雪）、樹葉縫隙漏下來的日光（木漏れ日）、兩塊玉石接觸時發出的微妙聲響（玉響）， 只存在於瞬間，轉眼便會消失於無的美，不是更顯得彌足珍貴嗎？

作者簡介：東京浪人生活中的三次元宅。著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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