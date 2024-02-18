共融劇遭煞停 如被折翼 聾人舞者黃耀邦：仍盼上台發光

【明報專訊】周四（15日）傳出聾人舞團「森林樂」主演的舞台劇《共鳴舞曲》下月演出被取消，團長黃耀邦的手機信息到周五訪問當天仍應接不暇，在信息堆裏的他形同身處迷霧，尋不着方向。去年舞團劇作《手舞觸動》簡介，問人「聽唔到，為咗跳舞，你可以去到幾盡？」我拿來再問他一次，他甚是感觸，思考片刻做出手語，同行手語譯者陳意軒解釋：「現在就像我想飛，但我身上的翼被剪掉，但我願意為了跳舞將受傷的翅膀縫合，繼續在天上飛翔」。

大約8年前，黃耀邦在facebook發文寫到「我相信『世上無難事，只怕有心人』。形容當下往美國留學心情的我，就如鷹展翅上騰，在廣闊視野的境界中自由飛翔，對準目標，抓緊機會，希望能闖出自己的新天地！」如今沒想到《共鳴舞曲》演出活動主辦方香港青年藝術協會（下稱主辦方）以「製作安排變動」6字折斷了他追夢的雙翼，周四的帖文他問：「我個人藝術生涯，係咪真係停止了？係咪無得再做了？」

「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」是電影《狂舞派》的對白，前面加上「聽唔到」3字，是聾人跳舞要克服更多的辛酸。黃耀邦說聾人學跳舞靠開大喇叭造成的地板震動來感受音樂，但他希望打破無聲的限制，以手語結合舞蹈動作展示給大眾，聾人具跳舞的能力。舞團成員有聾人，也有健聽人士，他編舞時要顧及兩者需要，既有手語動作，也有普通舞蹈動作，健聽人士習慣用說話溝通，排練時要請手語譯者幫忙傳訊。但他認為這些問題不算什麼，因為舞蹈本身已是表達力強的身體語言，即使不用文字，不講話，也能互通心意，如同主要運用肢體動作表達、甚少對白的舞蹈劇場，「我們（聾人和健聽人士）用身體語言去溝通、建立默契和連結」，是一種「（交流）無障礙」的體驗。

舞團原定在青年廣場Y劇場演出的劇目《共鳴舞曲》屬主辦方「有種藝術」社區藝術計劃，而賽馬會慈善信託基金為計劃的捐助機構。《共鳴舞曲》的主題關於傷健共融，講述聾人日常生活遇到的困難，也述說團員各自對前路的迷惘。黃耀邦選用了5首歌曲，其中有電影《大娛樂家》主題曲《我就是我》（This Is Me）和本地歌手陳蕾演唱的《凡星》，他比劃着歌詞的手語動作，嘴裏嘗試做出口形，講不出聲，雙手仍努力示範：「誰都可發光只要找對地方／誰人都可發光若我熱情依然未降」，他提起左腳，雙掌向外，指尖相對，放於胸前，兩臂往相反方向在空中畫半圓表達《凡星》歌詞中的「發光」，表示這個是健聽人士也能看懂的手語，但歌詞那麼長，連串手語加舞蹈動作跳起來想必十分費勁。他連續示範好幾遍，只笑着表示他跳慣了，不覺累。

願退出換取團員上台

舞團演出取消，黃耀邦形容自己心如刀割，「好像要看着夢想將要破滅，似心中的一份美好突然被奪走」。農曆新年前一周，他收到要停止綵排的電郵，他甚不解，向主辦方查問原因，卻沒收到回覆。大年初一至初三，他再主動接觸主辦方人員，至初三獲回應「現正了解事件」，初六主辦方約見他，跟他說演出告吹，原因是「製作安排變動」。坊間討論起他於2019年反修例風暴中曾任民間記者會手語翻譯，亦曾演繹歌曲《願榮光歸香港》手語版本，或者是取消的原因，他心中也是疑惑。他一再追問主辦方詳細解釋：「是我個人的問題嗎？是因為我做了什麼？是選曲有問題嗎？還是歌曲版權問題？」又問社會正推動共融，取消共融主題的舞台劇不是自相矛盾嗎？主辦方終沒正面回覆，他只見會面人員嘆氣，一副惋惜的樣子，卻沒道明理由，多番重複「製作安排變動」，解釋只有這麼多，他搖頭感慨，「大家自己知自己明就算」。

黃耀邦想過，若是因他個人行為令演出取消，那麼他退出表演，換取團員繼續上台的機會，他是情願的，現卻被告知整個演出取消。17名團員經一個多月排練，當中有去年公演的「老將」，也有初次加入的成員，黃耀邦指他們原想延續去年的成功載譽歸來，很期待今次表演，對演出舞台的想像和期待現在化為烏有，士氣低落，「跌到谷底」，他不禁反問：「接下來我要怎麼辦？」他不知道心中那團火能否持續，只想到團員說要貫徹選曲《我就是我》的主題，「保持原本的自我」。

近一周以來，面對演出煞停和隨之而來親朋好友的關心，他百感交集，也曾為此事落淚。他這麼一個聾人，縱使聽不見，也會去演唱會當觀眾，感受音樂的律動，因為他夢想是作為伴舞登上紅館的舞台，他說他真的很熱愛跳舞。現實卻是適合聾人綵排和演出的場地難覓，不外尋資助的話，要自費表演也是一大挑戰，而且「藝術的空間，或者創作的空間會愈來愈小」。隨下月登台失敗，黃耀邦思考舞團未來發展，亦跟家人討論過離港的想法，他更多的是不捨，不捨他親手創建舞團的14年心血，也不甘就這樣承受失敗，「這條路不行，還有另一條路可走」，他盼有重返舞台的一日。

「跳舞代表我的聲音」

80後的黃耀邦自3歲一場大病後，聽力下降，6歲成為聾人，他告訴我聾人日常溝通面對的障礙，有上課時找不到手語傳譯，也有工作時讀不懂健聽人士的唇語，他說本地手語譯者不足，無法應付聾人的需要。訪問他時，雖有手語譯者從旁協助，但有時也須用紙筆寫下問題，確保他百分百清楚提問內容，更感受到聾人生活不易，不過他微笑回應：「跳舞代表我的聲音，幫我發聲。」

文˙姚超雯

編輯•王翠麗

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