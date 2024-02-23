指揮劉卓熙組團 擺脫業餘印象 NOĒMA開闢專業合唱路

【明報專訊】在網上搜索「合唱團」，各項關於兒童合唱團的資訊佔據第一頁位置。香港合唱界蓬勃，合唱團數量眾多，其中單計香港兒童合唱團已擁有超過5000名團員，然而人們對合唱的印象或止於課餘活動、小朋友合唱團、聖詩班，難以看到發展成事業的路向。本地合唱指揮劉卓熙受訪時表示：「合唱連着什麼牌頭呢？就是業餘，就是不專業，而這件事確實。」他一年多前創辦NOĒMA合唱團，盼當領頭角色，逐漸改變這風氣，提升香港合唱整體水平。

劉卓熙出生於音樂世家，自小在爸媽身上接觸合唱，耳濡目染卻沒有引發他對合唱的興趣。直至中三那年，或許是感受到合唱團體的凝聚力，或許是聽到較少接觸的精彩曲目，他看完校慶音樂會後才受這種表演形式吸引，繼而加入校內合唱團，並確認自己對合唱的熱愛和志向，沒多久更訂立以此為事業的目標去學習和進修。在香港中文大學音樂系畢業後，他在美國伊斯曼音樂學院考獲指揮碩士學位，及後曾指導中學合唱團，擔任本地室樂合唱團Die Konzertisten（DK）駐團指揮、「陳輝陽×女聲合唱」指揮。去年11月，他贏得意大利簡杜輝國際合唱指揮比賽（Romano Gandolfi International Competition for Choral Conductors）冠軍。他成為指揮，可歸因於「熱愛合唱」。

重要「傳遞者」 指揮須具3能力

作為門外漢，對指揮的印象只停留於擺動手部控制聲音大小、打拍子的角色。劉卓熙指出，指揮兼顧多個範疇工作，要視乎合唱團的性質和起步點，例如學生團體，指揮要用更多時間在教他們看譜、讀音等基礎音樂教育工作；專業團體則是一埋席就已經準備充足，唱得好、愈專業的團體，指揮的工作就愈貼近他所學的專業範疇。但數到音樂核心，指揮均需具備3項能力：（1）熟讀樂譜，理解及分析樂曲；（2）排練時把對樂譜的見解告訴團員，因應團內每一個歌手的聲音和能力，調整音樂演繹方向；（3）帶領歌手將對樂曲的理解傳遞給觀眾。從作曲家到指揮，從指揮到歌手，從歌手到觀眾，「傳遞」要素扣緊每一環。劉卓熙亦意識到指揮責任重大，影響着歌手的合唱體驗和樂迷的觀感，若然他要把合唱的喜愛和樂趣散播開去，擔當指揮崗位反而更有效率。

外國體系成熟 港掙扎求存

乍聽之下，合唱指揮與樂團指揮的責任相似，但前者在香港難見討論。劉卓熙指向自己，說：「因為合唱在香港是一個未成形的專業領域，只有零碎的行業從業員在做一些掙扎和突破。大家想起所謂西方古典音樂，那個聯想就一定是管弦樂團，確實那放諸世界都是主流。如果你說起唱歌聲樂，又會想起歌劇，一般人就更敬而遠之。」劉卓熙又稱，小時候從不知合唱可以成為一個專業，直至在外國完成碩士課程後才了解聲樂發展路向之廣，「外國的singers如果想走古典聲樂路線，其實有很多選擇，可以向歌劇發展、唱一些藝術歌曲，或者唱oratory（聖歌），亦都可以選擇合唱」。發展土壤豐富以外，外國的體系發展成熟，劉卓熙舉例在歐洲每項工作的酬勞計算方式，包括交通、排練、錄音等費用都有白紙黑字逐項細列；因為有工會保障，即使不是專業歌唱家也會受到同等對待。

反觀香港，合唱的普遍印象為非專業，而音樂系學生的聲樂課程大多數集中於歌劇訓練。不止合唱團，中小型藝團都欠缺資源。DK創辦人之一李冠輝稱會視乎表演項目資源來分配歌手酬勞，但香港大部分合唱團團員每次表演都沒有酬勞，就算有也僅得一二百元，「那是honorarium（車馬費），不算project fee（項目酬金），不可以維生」。若想成為真正的專業合唱團，就要面對生活困難等樽頸位。劉卓熙又道出與本地機構合作的情况，「當我們去到談演出費時，很多時候一些機構會意外我們期望singers有酬勞，而他們的意外也是合理，因為從來都沒有專業的合唱團」。縱使現今行內有不少接受過正統學院專業訓練的合唱指揮，但樂界卻缺乏專業團隊讓他們發揮。劉卓熙創辦的合唱團NOĒMA正盼望在合唱領域闢出「專業」一面。

聚高水平歌手 推有薪表演體制

劉卓熙講的「專業」有不同指意。首先是聚集一群主修音樂、曾接受專業音樂訓練，或已達到高水平的合唱歌手。他說：「以我所知，暫時沒有任何一團是每一個演出，每一個singer都有酬勞，但我不是說要跟別人比較，因為這件事在香港真的很困難，它未是一個norm（規範）。」因此專業又指向訂立完善體制，讓每一個表演者都收到演出薪酬，NOĒMA現正以這種模式經營，擁有16至20名專業合唱團員。NOĒMA期望為觀眾帶來高品質製作之餘，亦要讓專業合唱這回事走進群眾視野，向公眾和同行展示香港有條件成立專業合唱團，呈現專業合唱表演，繼而令有志投身於音樂界的年輕人見到那是一個成為職業的可能，慢慢提升本地合唱水準。劉卓熙亦希望能有固定團員編制隊形，那代表團員在每次演出前毋須再花長時間磨合，以至影響曲目選擇和表演性質——固然受到現實條件限制，要依靠穩定資源、場地和經費才可成事。李冠輝指出，audience building（觀眾拓展）同樣重要，包括觀眾數量，他們對藝術的認識、欣賞及接受能力，依靠多方面帶動合唱發展。

希臘文「NOĒMA」，在修辭學的角度指向心之所想、言外之意；在文藝復興時期，音樂理論家借用此字來表示「撩動心靈的合唱」。3月，合唱團NOĒMA將帶來多場撫慰身心靈音樂會《憩園》，觀眾可隨意穿梭於幻化成花園般的表演場地，在歌聲和多媒體光影科技下找回內心平靜。觀眾也是時候打開耳蝸，細聽及接納類型更廣的合唱樂曲。

第52屆香港藝術節：《憩園》

時間：3月3至4日、6至9日晚上7:30

3月9至10日下午3:00

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$320

詳情：bitly.ws/3dxVJ

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

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