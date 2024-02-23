【明報專訊】春節前後是拍賣行較靜的時間，因為各大拍賣行會遷就農曆新年而將大型拍賣的日程延後。趁着新季大型拍賣未開鑼，記者跟大家回顧2023年蘇富比拍賣的焦點作品，讓讀者溫故知新，在之後的春拍繼續尋找心頭好。
（1）《戴手表的女人》
Femme à la montre
作者：Pablo Picasso
規格：油彩、畫布，130×97厘米
創作年份：1932
成交價：1.394億美元（約10.873億港元，紐約蘇富比）
特色：這幅作品是2023年全球拍賣會上成交價最高的藝術品。畫中描繪了一名戴腕表的女人，構圖色彩鮮明而複雜，成為藝術家有史以來價格第二高的畫作
（2）《持扇的女子》
Dame mit Fächer（Lady with a Fan）
作者：Gustav Klimt
規格：油彩、畫布，100.2×100.2厘米
創作年份：1917至1918
成交價：1.085億美元（約8.463億港元，倫敦蘇富比）
特色：歐洲拍賣史上最高價拍品，並刷新藝術家拍賣紀錄。畫作描述拿着扇子的女人，色彩柔和舒服，在上個藏家珍藏30年後，才再於市場出現
（3）《光之帝國》
L'Empire des lumières
作者：René Magritte
規格：油彩、畫布，80.3×65.7厘米
創作年份：1951
成交價：4230萬美元（約3.299億港元，紐約蘇富比）
特色：作者以超現實主義角度，展現光和暗的對比，塑造出晝夜結合的電影效果
（4）《阿特西河的島嶼》
Insel im Attersee （Island in the Attersee）
作者：Gustav Klimt
規格：油彩、畫布，100.5×100.5厘米
創作年份：1901至1902
成交價：5320萬美元（約4.15億港元，紐約蘇富比）
特色：屬Klimt的頂級珍品。畫作右上角的海島並非主角，佔據畫面中大部分面積的波浪反映作者思緒，引人入勝（拍賣行提供）
（5）1962 法拉利 330 LM 250 GTO by Scaglietti
成交價：5170萬美元（約4.033億港元，紐約蘇富比）
特色：由美國法拉利俱樂部主席珍藏約40年的法拉利。此次上拍，成為拍賣會歷史上公開發售最昂貴的法拉利車輛款式
（6）《教堂與穆爾瑙風景 II》
Murnau mit Kirche II
（Murnau with Church II）
作者：Wassily Kandinsky
規格：油彩、畫布，96×105.5厘米
創作年份：1910
成交價：4490萬美元（約3.502億港元，倫敦蘇富比）
特色：作品刷新藝術家拍賣紀錄。主體景象是位於德國的一座巴洛克建築風格的聖喬治教堂，作者描繪出建築物輪廓的平面，細緻展示風景中各元素
（7）《卑劣小人的自畫像（第二部分）》
Self-Portrait as a Heel（Part Two）
作者：Jean-Michel Basquiat
規格：壓克力彩、油彩棒、畫布，243.8×156.2厘米
創作年份：1982
成交價：4200萬美元（約3.276億港元，紐約蘇富比）
特色：藝術家當時由紐約搬到洛杉磯生活後，如入無人之境，沒人認識他，因而可寫意重新塑造自己，為作品注入重生一樣的新鮮感