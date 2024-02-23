「叮叮」走過120年

展覽展出多張戰前戰後不同年代通用的電車票，早期電車曾劃分為頭等和三等票價，1970年代改為劃一收費。（張淑媚攝）

芝加哥大學文物庭院及展示中心正舉行「叮叮故事：香港電車的120年」展覽，記錄電車百年來的里程碑。（張淑媚攝）

【明報專訊】歷史文化愛好者，近期除了舊課本展覽，也可一看電車展。適逢電車創立120周年，芝加哥大學文物庭院及展示中心正舉行「叮叮故事：香港電車的120年」展覽，記錄電車里程碑。

展覽回顧電車120年來的發展，從初成立曾被抵制到出奇招吸引乘客，電車員工成立工會爭取福利，到後期港鐵港島線開通後電車載客量下降，以及電車公司被收購的歷史，不止讓大家對這城中交通工具增進認識，亦反映香港社會變遷。

展內包括不少藏品，如戰前與戰後的電車票，1970年代的手寫電車路線圖、電車尺寸圖等，也有1925年的電車候車亭、1993年戴卓爾夫人參與筲箕灣電車遊的珍貴相片；還有少見的電車維修廠內的畫面，讓大家看到工人平日維修電車的模樣。

場內亦設有多款電車模型，由最早期的單層電車、電車拖卡，到戰後1950年代的墨綠色電車、千禧年代外形接近巴士的電車、工程電車、冷氣電車等，觀照一世紀多的演變。最後當然別錯過移師至此的電車駕駛室下方腳鐘，大家踩下腳鐘後會發出清脆「叮叮」聲，正是電車別名的由來！

「叮叮故事：香港電車的120年」展覽

日期：即日至5月24日（逢周二至六）

地址：摩星嶺域多利道168號香港賽馬會芝加哥大學文物庭院及展示中心

網址：bit.ly/3I63FYt

[開眼 玩樂擴志]