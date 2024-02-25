【明報專訊】文體旅局長楊潤雄高調宣傳「藝術三月」，預告會大派免費雪糕，又有得免費搭天星和電車，不論是否藝博會觀眾，普通市民可以一同感受嘉年華氣氛。藝博會是交易現場，熱鬧有餘，未必是觀賞藝術最好的場域，不過，日前一個飯局裏，有民間博物館高層聊到尾時便語重心長說，藝術不能脫離商業，而下一句順理成章「但藝術也不能太商業」。然則個人在其中又有什麼掙扎？受到怎樣的時代因素左右？

前有香港導演將買樓首期借人開戲，譚蕙芸訪問《填詞L》編導黃綺琳後也深深折服，覺得她（與黃鐦）自資幾百萬元拍電影不可思議。電影改編黃綺琳個人失敗但值得一記的追夢故事，現在她寫劇本，從前她想做填詞人，寫廣東流行曲。攝影部坐堂郭慶輝一邊思念亡母一邊哼Memory，他在執拾母親遺物時發現一張她年輕時候的黑白照片，從而拉扯出一場有關影像的永恆與瞬間的思辯。同場加映Surrealhk專頁版主訪問，他的改圖總是精準地切中時弊，以致無論他怎樣強調是假圖，別人還是信以為真，多麼荒誕又超現實。

《拿破崙》已落畫多時，但關於如何談論和記述偉人歷史，以至於史學的傳統與突破等，可以一路延伸，潘拔介紹了兩場史家的辯論，最引人是史料詳實。回到現在即當代，普京的存在感仍然強大，俄烏之戰已屆兩周年，他仍然不倒，林康琪的文章記敘了這一回合的國際局勢。

今周公布《財政預算案》，龐大赤字如何平衡自是引人關注，公帑如何用得其所？「打開垃圾」跟進了台灣及韓國「走塑」似乎想走回頭路，兩地經驗對港有何啟示？

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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