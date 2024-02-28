星星之伙：截塑的「海團」

【明報專訊】廢膠物品不時漂進海，影響海洋生態，更可進入食物鏈繼而威脅人類健康，全球高度關注。尤其即棄塑膠氾濫，要逆轉污染便要扭轉壞習慣，齊齊截塑（Cut the Plastics），在源頭減廢可截則截，其次再分類回收。近日參加了漁護署為中學生舉辦的中華白海豚海上考察團，跟元朗信義中學師生一同出海，讓大家也了解海漂廢塑的問題。

學生撐截塑

多年來這系列考察團由香港海洋公園保育基金承辦，今學年由社區教育同事霍家樂（John）策劃及導賞，聞說自去年10月，次次「海團」也看到海豚。當日出海天公作美，看到港珠澳大橋、機場島等景色，可惜未見豚蹤前先見到海漂廢塑，大煞風景。這些污染來自多元的即棄塑膠用品，如各種各樣發泡膠餐具、膠飲管、膠袋、膠樽……同學眼見這幕廢塑海景，聽取保育基金導師解說後，都為人類壞習慣感愧疚，承諾截塑，以逆轉污染情况，例如以身作則BYOB（如自攜餐具、水樽、購物袋），亦鼓勵親友截塑、減廢和回收，為4月22日世界地球日起的分階段截塑新政策和8月1日起的垃圾收費做好準備。

導師先截塑

保育基金鯨豚擱淺行動組成員兼「海團」講解導師賴靈曦（Odelia），高舉解剖相片說：「解剖擱淺海豚時，曾見牠們胃裏滿滿廢塑！」這些體會令她和同事深感截塑的重要，並成為「走飲管」等截塑好習慣的先行者。保育基金除了舉辦淨灘、海上導賞等「海團」以提高大眾截塑意識，早在2017年已起動截膠飲管運動，與食肆、學校和公司合辦無飲管日，也樂見餐廳參與不主動提供飲管。John續說：「政府也加強海洋保育，2012年開始禁止拖網捕魚，近年浪接浪成立更多保護區，今年將添第8個海岸公園，限制捕魚活動，以保護中華白海豚的重要棲息地。」我擔任環境局局長時，在2020年也劃定了大嶼山西南海岸公園。

老師也截塑

船隻駛至大澳對出西南海域，大嶼山西南海岸公園內「香港西極」黃花排旁。據說，這一帶盛產黃花魚，海礁石排因而得名，而黃花魚正是中華白海豚所愛美食，而以前拖網捕魚船出海時，海豚會追逐船尾浪花翻起的魚兒，近船易得食。元朗信義中學鄧副校長聽後有感而發：「禁拖後，海豚要更自食其力，但禁拖着實幫助保育海洋環境，包括海豚生境的可持續性，你我牠才可『年年有魚』。」她提醒同行師生扭轉習慣，減少午餐外賣，一齊截塑減廢。此時突然傳來不住「嘩！」聲，原來黃花排海面，中華白海豚聯群暢泳，不時上水呼吸，全船師生也雀躍。可能海豚也開心聽到船上師生截塑之聲？

之後我跟學校溝通，見同學各自用心寫尋豚記，紛紛力撐截塑減廢。源頭避免即棄塑膠當然最好，而在回收方面，綠在區區「6仔」現時也回收6大類廢膠：飲品/個人護理用品膠樽、乾淨膠袋、膠餐具/容器、包裝膠物料、光碟、發泡膠（如水果網、發泡膠箱、發泡膠防撞物料）。截塑減廢兼回收能保育大自然，亦保護大家！●

■黃錦星

（金紫荊星章，太平紳士，香港海洋公園保育基金大使。在任環境局局長時，制訂香港氣候行動和環保藍圖。現投入環境教育、鄉村振興等。

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文：黃錦星