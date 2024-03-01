陳映亘樂做「藝術侍應生」 導賞提供合適「餐具」

洪浩用「我的東西」攝影系列，表達對內地經濟快速發展下的消費主義傾向。圖為文中提及同系列的作品《我的東西之三》。（網上圖片）

陳映亘曾帶領不同年齡層的導賞團，從小學生到長者都有。面對不同觀衆，她會採取不同互動模式，如以小朋友喜歡的卡通人物打開話題。（受訪者提供）

陳映亘有時會為導賞團的參與者準備道具，認為當有東西拿上手，參與者能更投入到活動之中。圖為WURE AREA的「未竟之狀」展覽導賞團。（受訪者提供）

【明報專訊】說到導賞員，容易讓人想到做義工。但在不同藝術機構從事特約導賞工作的陳映亘（Harmony），就視導賞為專業和職業。兩年前她開設了Instagram專頁「藝術侍應生」（@artwaiter），用飲食的比喻開始，為大家講解藝術導賞——這個提供「餐具」給觀眾，享用藝術品的工作。

Harmony說自己的工作，跟餐廳的侍應生相似。可以想像她每次帶團，都在確保觀眾有適合的「餐具用膳」，「如果他兩手空空進來，你可以給他一副刀叉；如果他自備了一支叉，那你可以多提供一把刀給他；又或者，你的客人喜歡用鋸吃牛扒……那……也不是不可以吖，他高興就好」。

導賞員不應告訴觀眾結論

身為導賞員，她要預先熟習展覽的內容，不能把藝術家的作品自述原文朗讀：「自己要明白每一個字，也要知道怎樣才能讓其他人明白，比如作品講到post-modernism（後現代主義），我照讀出來，觀眾不會知道我在講什麼。」除此之外，她還說導賞員不應該告訴觀眾結論，而應該提問，讓觀眾自己詮釋。藝術作品對她來說，可以是「牛扒餐」，由觀眾自己切碎享用，會更有得着。好的導賞員能為觀眾配備不同切入作品的方式，但不需要替他們把牛扒預先切好。

自小就是個「麻煩觀眾」

今年是Harmony入行的第8年。她自小喜歡繪畫，但覺得未有藝術家應有的一團創作火（sparks），於是入讀中文大學文化管理學系，並在2018年畢業。入行當導賞員的契機，是大學期間，她為增加經驗而到博物館實習，自此認定這是自己熱愛的工作。她說，自己小時候就是個麻煩的觀眾，在博物館每事問到底；現在則相信藝術體驗可以更有趣。

藝術未必要按權威方法看

忙於工作的香港人，對藝術有時抱持抗拒態度，近年Harmony經常聽到觀眾說「藝術嘅嘢我識條鐵咩」。她認為這是人們為自己「shut the door（關上進入藝術的大門）」，覺得只有藝術家、學者等，才會明白藝術。她會用行動告訴觀眾，藝術不一定要按權威的方法去看。

跟着Harmony到香港一間藝術博物館，記者旁聽了她為中國當代藝術展覽而辦的導賞團。這團的參加者，是老人院的院友和護理員。Harmony問5個使用輪椅的院友：「有無人覺得自己看（觀察）人好叻㗎？」、「你會點睇？」院友慢熱，但當有人說自己會看臉孔後，其他的院友也加入討論，說看國籍、生活習慣和心情也行。這時Harmony才揭曉當日的導賞主題，她要帶長者到常討論人和人性的中國當代藝術中「尋人」。

從孫國歧和張洪贊的復刻政治宣傳畫，到王克平的地下藝術，再講到一幅張曉剛「血緣」系列中的畫作，藝術品的抽象層次逐步提升。Harmony解說，畫作上有一條紅線貫穿幾個人，剛剛的一團參加者說這不是姻緣線，是血緣線。

她把自己的手機拿出來自拍，在一張模仿上世紀家庭照的畫作前問：「大家有沒有自拍過？」有人答有，她繼續勾起院友的記憶：「以前影相是否大件事呀？不像現在隨時、日日都可以影，要特別著衫。你看到他們著什麼衫？」畫中男生穿中山裝，短髮女生穿恤衫，院友邊回應，Harmony邊解釋，畫家想畫出以前的生活面貌。

但為何有人的臉是紅色，有的是黃色？當代藝術通常沒有單一解釋，但若單單拋下一句「藝術沒有標準答案」，恐怕長者們會覺得這次導賞很掃興。Harmony的做法是，打破觀眾對畫家的高高在上想像，設想自己是畫家，從結果反推作畫的情形，隨便提出想法：「是不是藝術家不小心倒瀉顏料？還是要扮不同燈光的顏色？」她跟長者說，畫家原來在模仿以前劣質相紙顏料，掉漆的效果。她又說，這個展覽的作品都不是她成長年代的作品，長者可能比她有更多親身體驗。

依參加者發言調整導賞內容

「每個人去博物館的原因不同，不一定跟藝術愛好者一樣，為了作品或藝術家。看藝術作品，可以有其他方式，不論觀眾是想感受藝術還是去打卡，我都會想辦法令他們engage（投入）更多。」Harmony回憶，過去在同一個展覽，她帶過一批參加者是中年男子的導賞團，「是叔叔團，有的直接告訴我是來涼冷氣。我開頭都不相信可以（為他們）做到什麼」。

結果，Harmony介紹毛澤東相關作品時，有個參加者雀躍發言：「妹妹，我細個樓下就是這樣啦，有大字報！但毛澤東畫到這樣不行，要紅潤些！」Harmony指，這就是導賞的精髓，好的導賞員不會單純拋磚引玉，反而是在觀眾的發言中，看看他們感興趣的是什麼，再調整介紹的內容。

走到洪浩的「我的東西」攝影系列作品之一前，她叫長者找個靚位，在這幅沒有人像的作品上繼續「尋人」任務。有人見到人民幣，有人見到護照、藥品、刷子、香煙盒、免治肉等。雜亂的景象或讓他們想到，自己家中偶爾沒人整理物件的亂象。

Harmony再道來洪浩的創作概念，說他跟大家一樣，很好奇為什麼「會有這麼多東西」。洪浩記錄了12年間的消費品，再掃描下來，反思人類是否真的需要消費這麼多。長者或經歷過1990年代末、2000年代初，內地生活條件改善的過程。Harmony告訴長者，雖然這件作品沒有人樣，但在照片中物件背後，是使用它們的人和一個時代的生活習慣。

「從沒有樣到有樣，藝術家不畫出樣，你都認得到。你有沒有發現，原來藝術是這樣的，下一次你來就識啦！」她為1小時的活動愉快收尾。

藝術家導賞 或限制觀眾想像

現時被不同機構稱為「導賞員」（docent）的工作有兩種：一種是機構的職員，為博物館的展覽服務；另一種是義工，為讓大眾參與博物館事務而設的角色，導賞時自由度比前者大。Harmony說，香港有的機構會用前者的工作性質請義工，或者只想請個看場的人，總體而言定位不清晰，也不夠重視導賞員在藝術教育中的角色。

問Harmony怎麼看導賞員與藝術家、策展人帶導賞團的分別，她不諱言，藝術家和策展人會是最了解作品內容的人。只是，這樣的權威，有時反而限制了觀眾的想像，以及與作品的連結。「藝術家可能會比較關注自己跟作品的關係，但其實觀眾跟作品的關係也重要。」她續指，專業的導賞員，能夠引起和回應觀衆對作品的感覺，能觀察到不同觀衆之間的互動和關係，再刺激多方互動。至於錄音導賞，她就認為，「現在有很多錄音導賞都很生動有趣、有互動，可以讓你按當日心情來選擇錄音版本，但提供不了情感連結」。

回顧幾年來的藝術教育追尋，Harmony表示藝術教育是關於觀察、表達和尊重不同人的差異。透過藝術，她想告訴觀眾作品有不同觀點，除了得出自己的結論，也體會其他觀眾的想法。觀眾喜不喜歡作品，則是很個人的事，反而不是重點。藝術導賞不一定要人認識很多件作品，或者有某種美感的學習；而是提供一個讓人設身處地想像他人感受和生活的空間。

文：梁景鴻

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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