《大狀王》班底再聚 「病貓」變雄獅 躍舞台追夢

【明報專訊】廣受讚譽的音樂劇《大狀王》近來宣布計劃於下年搬到內地上演，幕後創作班底編劇張飛帆、作曲兼編曲高世章、填詞岑偉宗，3人挑戰完古代公堂戲後再次埋班，改編內地動畫電影《雄獅少年》成音樂劇，又將罕見題材帶上劇場舞台。同名音樂劇由鄭君熾主演，他從追尋金蜻蜓的阿細，變成少年阿娟，克服多重難關，舉起獅頭舞出醒獅夢。通過阿娟的故事，團隊想將劇中一句標語傳遞給觀眾——放棄縱有萬般理由，堅持只需一個就夠。

改編內地動畫 應對本地市場換導演

有別於今年1月在廣州大劇院上演的普通話版《雄獅少年》，張飛帆、高世章和岑偉宗稱廣東話版的美學、講故事方式截然不同。版本不同亦影響至音樂劇幕後人員名單，去年年末，香港藝術節突然宣布「基於製作需要，音樂劇《雄獅少年》廣東話版將由冼振東執導，主創及主演人員維持不變」，原來的導演何念只會負責普通話版。而新創作名單上，音樂總監等人員亦有變動，廣東話版的音樂總監由姜清華改為高世章及童達琴擔任。

高世章解釋：「因為（原本）音樂總監是一個不會講廣東話的人，如果他現在去做（廣東話版），他做不到跟演員去講這個字怎樣讀、這個字怎樣唱。」因為語言處理手法轉變，最後變回高世章自己與另一名音樂組成員負責。張飛帆則說：「不同導演對音樂劇的演繹、看法會不同，關乎導演他相信及想呈現什麼而去調節。當中都牽涉到另一樣東西，就是市場，我想國內導演看的是國內音樂劇市場的觀眾想看什麼，會有這個考量，但是香港導演和我們都是想嘗試追求音樂劇如何去呈現故事。」觀眾可把廣東話版視為新版本製作。

原創20首歌 展「音樂劇魔法」

原著故事簡單，人物設定不複雜，張飛帆認為動畫電影很適合改成舞台版。主角阿娟身材瘦弱，經常被人欺負，直至有天遇上同名為阿娟的舞獅隊少女，使他燃點起心裏的舞獅夢，發憤不再做「病貓」，與好友阿貓和阿狗組成雄獅小隊，拜退役獅王鹹魚強為師，終日刻苦磨練，期望在醒獅大賽奪冠。張飛帆在改編時將人物塑造得更立體，賦予主角及師父等角色多點血肉，高世章和岑偉宗為劇作創作約20首風格多變的原創歌曲。經過調整，廣東話版《雄獅少年》改動了部分情節和歌曲次序，岑偉宗亦為其中一兩首歌曲重新填詞，使故事主題講述奮力拼搏追夢以外，更深入地談及主角的成長潛能和奮鬥心境，往深處挖掘角色內心。

追夢過程又怎會輕鬆順利，主角阿娟要拼盡全力彌補能力不足，更要面對突如其來的家庭狀况。作為家庭支柱的父親病倒，阿娟不得已外出打工，放棄舞獅。此時他面臨的不再只是醒獅世界，而是擴展至面對人生難關。在現實世界的重重磨練下，他要怎樣找回開始時舞獅的初心？岑偉宗認為，那就要考驗他怎樣去面對自己，對興趣喜愛有多深，或有多願意付出，有多大的能耐忍受困難。抑或現實只能像鹹魚強老婆阿珍在歌曲《笑容》唱的「夢還夢 可惜始終要計家用」？這也是廣東話版帶出的思考。張飛帆說：「音樂劇是有一點魔法的，其實可以一首歌，就令到一個人物改變。」高世章在音樂中加入傳統舞獅常用的鼓聲，按照角色不同的經歷和心情，敲打變化多端節拍，並喚醒人心。

社會到處「舞獅江湖」 勉勵迎難而上

張飛帆認為，其實很多人的狀態如同阿娟，拉闊至社會，到處都是舞獅的江湖。他說：「就算你做任何一件工作都好，你都要面對自己的困難，而到最後你能不能跨過，都是取決於自己。我覺得這個也是這部戲的精神，如果你也仍然在乎一件事，你去到最後一步，你都一定要做。」放回高世章身上，阿娟喜歡舞獅的表現對他亦有所鼓勵和感觸，「舞獅江湖」就等同他對粵語音樂劇的追求和熱愛，「一直以來都有很多人告訴我是做不到，因為你沒有配套，沒有人腳，你做的事沒有人懂得欣賞，但我一直做下去，一直在鞏固自己的信念，不論程度大小，都會改變到一些東西」。只要江湖中每一個「阿娟」咬緊牙關，願都能修得正果。

第52屆香港藝術節：《雄獅少年》

日期及時間：3月8日至10日晚上7:45

3月9日至10日下午2:45

地址：香港文化中心大劇院

票價：$200至$620

詳情：bitly.ws/3erqa

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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