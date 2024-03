相隔21年 個人最大型拍賣 窺探艾頓莊 浮誇與靜謐

不少藝術家曾為艾頓莊造像,例如圖中的Portrait of Elton(1997),來自以碎碟畫而聞名的Julian Schnabel。 估價︰20萬至30萬美元(約156萬至234萬港元) 成交價︰18.9萬美元(約147萬港元)(拍賣行提供)

【明報專訊】本周在紐約圓滿結束的The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road拍賣,是英國殿堂級歌手艾頓莊(Elton John)最大型的拍賣。拍品多達924項,需要分作2次現場拍賣及6次網上拍賣,以放售估價總值千萬美元的藏品。曾於1971年多場演出穿上綴有E及J字樣的銀色皮靴、象牙白金色套裝,分別以高於估價的94,500美元(約73.7萬港元)和12,600美元(約9.83萬港元)成交;至於另一焦點Banksy的Flower Thrower Triptych(2010),更以192萬多美元(約1500萬港元)成交!一覽整個拍賣目錄,除能了解到美國亞特蘭大對艾頓莊的影響外,亦能看到他台前浮誇背後的另一面。

今次由紐約佳士得主理的The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road,不單是艾頓莊21年來首場大型拍賣,亦是歷來最多項目的一場。艾頓莊是拍賣會常客,他在1992年成立Elton John AIDS Foundation後,多次以基金會名義舉行慈善拍賣。至於艾頓莊自己作為拍賣會主題,則可遠溯至1988年與蘇富比合作的The Elton John Collection,矚目拍品除了登台服及紀念品外,還有他的Art Deco及Art Nouveau收藏;2001年則與佳士得合作,拍賣包括1993 Jaguar XJ220及1973 Rolls-Royce Phantom VI等20部經典座駕;2003年再伙拍蘇富比,舉行Elton John and his London Lifestyle拍賣會,出售位於倫敦Holland Park大宅內400多項收藏品以翻新家居,是他第二大規模的個人拍賣。

8場拍賣924項拍品

來到今次的Goodbye Peachtree Road拍賣,由於拍品類別眾多,由登台服到藝術品,由鋼琴到腕表都有,故佳士得分成2場現場及6場網上拍賣會,拍品多達924項。網上拍賣會包括以Versace為主的Elton's Versace,歐陸風格藝術品為主的Honky Château,個人首飾的The Jewel Box,圍繞其個人衣櫥的Out of the Closet,明星相片收藏的Elton's Superstars,以及男女胴體及愛情首飾為主的Love, Lust and Devotion,網上競投門檻相對現場拍賣相宜,競投十分激烈。

綜觀拍賣目錄,以浮誇來形容該不為過。不論是艾頓莊早於去年以720萬美元(約5616萬港元)出售、位於美國亞特蘭大Peachtree Road的1.3萬平方呎大宅,又或是到佳士得美國總部Rockefeller Center的拍賣會展覽會場,都不難感受到他的浮誇,由登台服到Versace家俬與餐具,都走閃令令的glam路線;但細看他的藝術收藏,倒是隱藏了另一種風景,特別是攝影收藏,都以黑白照為主。要摸清他的相片收藏喜好,大抵可以看看他將於今年5月在倫敦博物館Victoria & Albert Museum舉行的攝影收藏展,以Fragile Beauty為題,包括了Herb Ritts、Robert Mapplethorpe及Cindy Sherman等大師共300項作品。

告別演出後留英 拍賣美大宅

要了解今次拍賣,先由主題談起。艾頓莊去年完成他第49次巡迴演出,並以1973年專輯名字Goodbye Yellow Brick Road為靈感,以Farewell Yellow Brick Road為名作為其告別演出。若看過《綠野仙蹤》小說,或許都對黃磚路不感陌生。至於今次拍賣會以Goodbye Peachtree Road為題,一方面呼應這場告別演出,亦暗合他唯一獨力監製的專輯Peachtree Road,而Peachtree Road正是他在美國亞特蘭大的居所。告別巡迴演出後,本身英美兩邊走的艾頓莊決定留英,於是出售Peachtree Road大宅和大宅內的物品。

艾頓莊於1992年購入Peachtree Road大宅,主因是當時剛完成戒酒及戒毒的康復治療,需要休養的安居之所,在參與當地的戒酒及戒毒互助活動之餘,亦方便他繼續美國巡迴演出。戒酒戒毒帶來的清晰視野,讓他開展了收藏藝術的興趣,特別是攝影作品。在藝廊創辦人Jane Jackson幫助下,他開始收藏不少大師級作品,甚至曾以Elton John Photography Collection之名在亞特蘭大的High Museum of Art展出。由於相片收藏愈來愈豐富,他便買下鄰近單位展示收藏,並擴展至收藏玻璃藝術如Dale Chihuly、William Morris及Richard Jolley的作品,亦有Deborah Butterfield的雕塑。

「E」「J」銀皮靴多次踩台

對艾頓莊樂迷來說,拍品中的登台服最有吸引力。例如他曾於多個演出穿上綴有E及J字樣的銀色皮靴(1971),47歲生日時穿著的路易十四風格服裝(1994)等。儘管艾頓莊在千禧年代起已不時以Out of the Closet或Elton's Closet為名作服裝慈善義賣,亦不減今次拍賣的收藏價值。如1971年由Annie Reavey為他設計的象牙白金色套裝,曾被借用作參考、復刻成電影Rocketman的戲服,便打破估價以12,600美元(約9.83萬港元)成交。然而艾頓莊的Queer Art收藏卻有種浮誇過後的靜謐,例如多幅Robert Mapplethorpe的靜物攝影、Herb Ritts的人像照等,均反映他在康復期間的心境,收藏價值不亞於其台前服飾。

而從拍賣成績來看,除了本身甚受追捧的Banksy藝術品以較高價拍出以外,跟他音樂事業相關的拍品始終較受歡迎。

