一條樓梯 反映昔日華洋警察地位不等

【明報專訊】靈基營的「紅磚屋」富英式建築特色，大館的前警察總部大樓、舊香港仔警署等亦採用相似設計。為讓更多人了解這隱世二級歷史建築，營地舉辦歷史導賞團，讓公眾了解建築背後故事和建築特色。

雙筒雙瓦屋頂 冬暖夏涼

靈基營建築佈局呈U字形，以實用為主。導賞員張永青指，中間的主樓牆身以紅磚建成，約95%都是從1924年保留下來，仔細留意會見牆身以一長一短的磚逐層砌成，令牆身更穩固，窗台則使用同類型建築中甚少出現的弧形設計。建築上下兩層的窗戶皆對齊，亦是當時建築特色。黑色金字瓦頂以雙筒雙瓦方式鋪設，夏天隔熱，冬天保暖，更有助排走雨水。

穿過正門直走至中央的露天廣場，左面的近代白色建築為後期加建。張永青表示：「因育嬰院時期，最高峰接收了70多個小朋友，原本的建築容納不下，所以申請加建用作宿舍。」現在左右兩旁建築的房間多用作睡房及活動室，提供約80個宿位，還有可舉辦各類活動的禮堂。

他分享，早年主樓外面設有一條由上層直接通往中央廣場的樓梯，間接顯示當時華人警察與外籍警官地位不平等的情况。「上層通常是外籍警官的辦公室及宿舍，他們認為自己地位較高，除非需要帶隊外出工作，才會使用主樓內的樓梯通往下層，否則平時會使用直通外面的樓梯，不需經過（下層）低級警務人員工作的地方。」不過因為上層直通廣場的樓梯已拆卸，而主樓內連接兩層的樓梯已經腐爛，現時無法參觀上層空間。

公眾導賞團

時間：上午10:00至下午3:00（每節30至45分鐘）

網址︰bit.ly/3uuxxLb

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