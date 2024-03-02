近零延遲顯示 立體、距離感佳 戴住蘋果Vision Pro行街實測 巴士變超高清影院

連上PS5打機--安裝iPad的Remote Play App後，連上PS5打機都沒有問題。（Vision Pro影像截圖）

視窗飄浮--戴上Vision Pro後，既可看到現實環境，亦會看見各種視窗與應用程式icon在空中飄浮，隨時操作，非常有未來感。（設計圖片，JJ攝／明報製圖）

【明報專訊】在去年Apple的全球開發者大會上，行政總裁庫克宣布將推出虛擬頭戴裝置Vision Pro，將電影情節中的未來幻想帶到現實世界。直到上月，Vision Pro終於在美國率先開售，品牌稱之為革命級的空間運算裝置，將數碼內容無縫融入實體世界。不過VR或AR頭戴產品早已充斥市場，Vision Pro又有什麼不同？是否當真將「未來」帶給用家呢？記者立即入手了實機，戴上行街測試其功能和舒適度。

畫面 四周景物臨場感十足

戴上Vision Pro後，你既會看到現實中的周圍環境，亦會看到各種視窗與應用程式icon在空中飄浮。四周景物的畫面是由機身的3D鏡頭實時拍攝，臨場感十足，是因為Apple將兩片合共2300萬像素（每邊3660×3200）OLED微型顯示器搭載在眼前，相當於每隻眼睛各望着一面4K以上的屏幕；加上在R1空間處理晶片發功下，畫面近乎無延遲地實時顯示，立體感、距離感也完美呈現，網上很多測試者示範戴着行街、刷牙等都無問題。

戴住滑手機清晰 無黑紋閃爍

記者戴上實測，眼前畫面精細程度絕非其他VR頭戴裝置可媲美。超高清的景物在眼前顯示，而飄浮在空中的程式畫面，比起用電腦屏幕看還要清晰。你甚至可以把視窗拉大至過百吋，無論睇戲、上網或工作，體驗都非常好。

另外，用家戴着Vision Pro滑手機，也可清晰看到畫面，不會出現畫面過光、黑紋閃爍等問題。

操作 Apps無邊際飄浮 眼神操控準

Vision Pro首創的空間作業系統visionOS，不僅是一個操作系統，更是一個讓應用程式填滿用戶周圍空間的平台，猶如一幅3D無邊際的空間，用家可以自由地放大縮小、移動各個應用程式，突破傳統顯示器的大小限制。

鎖定視窗位置 客廳煲劇書房辦公

記者實試時，發現可以將不同視窗固定在特定位置，就算用家周圍走，都不會影響視窗擺位。比如在家中，客廳放置100吋大Disney+畫面，在書房放置多個上網視窗，在廁所廚房則放置YouTube頁面等。惟要注意當Vision Pro斷電，全部視窗位置將會重設。

Vision Pro也帶來全新的操控方式，用家毋須拿着遙控器或滑鼠，單靠眼睛、徒手和聲音就行。要啟動某個程式，只需盯着程式畫面即可；然後用手指輕揑選擇、輕拂手腕滾動，當然亦可使用Siri語音下指令。乍聽科幻感十足，實際使用又如何？記者在最初設定Vision Pro時，需要設定眼睛視點位置，之後用眼望着畫面的指定位置，便可以直接操作該視窗或使用不同指令，使用時感應眼神位置非常準確，再配合手指懸空兩點操作，習慣後絕對可以百發百中，操作簡易。另外，用家也可以隨時呼喚虛擬鍵盤，然後手指懸空輸入，輸入手感肯定不及實體鍵盤，但仍然非常準確，可惜系統暫時不對應中文輸入。而如果用戶家中有MacBook或iMac等裝置，亦可以隨時將電腦畫面投射到Vision Pro，隨時工作。

娛樂體驗 沉浸感如置身現場

Vision Pro也為用家帶來了革命級的娛樂體驗。兩個超高解析度顯示器可以在任何空間變成私人影院，配備先進的空間音訊系統，用家可以盡情享受電影和電視節目。用家若想體驗Vision Pro的威力，現時Apple TV+、Disney+都推出了180度高解析度影片，讓用戶猶如置身現場，歌手就像站在你面前表演。此外，空間運算也為遊戲帶來新可能，用戶可以在無限大的熒幕裏暢玩多款Apple Arcade遊戲，享受沉浸式遊戲體驗。

支援Apps方面，記者測試時Vision Pro專用Apps約有1000多款，加上數十萬款iPad Apps，基本上十分夠用。不過要留意Vision Pro暫時只支援美國App Store，因此用家需準備好美國Apple ID才能夠下載Apps。

拍攝 3D相機拍「空間相片/影片」

Apple Vision Pro配備了3D相機，可以拍攝有空間感、配有空間音訊的空間相片或影片，臨場感是平面照片或影片都無法比礙，可以更真實地回味和分享重要時刻。除了Vision Pro外，果粉亦可以利用iPhone 15 Pro Max來拍攝空間相片或影片，然後放上iCloud用Vision Pro來重溫。

FaceTime 創作替身顯現用家表情手勢

Vision Pro也讓FaceTime視像通話變得更有趣，就像大家在網上空間面對面溝通。通話時每個Vision Pro用家都會以真實人物比例在方格呈現，還有空間音訊，讓聲音聽起來就像從對方位置發出來一樣。FaceTime還可以幫用戶設計出persona替身，在通話時可以實時反映用戶的臉部及手部動作，讓溝通更生動和真實。

安全 虹膜解鎖 Optic ID加密儲存

Apple的私隱和安全工夫一向較可靠，Vision Pro便用上全新的安全認證系統Optic ID，通過分析用戶虹膜來解鎖裝置。每次脫下頭罩後再戴上，都需要重新解鎖，用家的Optic ID資訊完全加密儲存在裝置上。此外，用家的瀏覽內容和眼追蹤資訊都不會與Apple或第三方Apps分享，保障用戶私隱。

尚待改善 長戴頸攰 昏暗環境難操作

作為第一代產品，Vision Pro總有值得改進的地方。例如重600多克的全金屬頭罩，長時間佩戴頸部會勞累。另當用家身處昏暗環境時，辨識手勢的準確度明顯減低，難以使用。

總括來說，Vision Pro不僅是一個產品，更是一個前瞻未來的空間運算平台，為用家帶來前所未有的數碼與實體世界融合的體驗。無論是工作還是娛樂，創作還是分享，Vision Pro都做得更直觀、自然和豐富。如果後繼產品可以改良，並進一步降低售價，相信可以為用家帶到前所未見的未來世界。●

Apple Vision Pro規格

屏幕：2300萬像素3D Micro-OLED

處理器：M2 8核心CPU／10核心GPU、R1空間處理晶片

相機：18mm F2.0，可拍攝3D空間影像

續航力：約2小時

無線連接：Wi-Fi 6、藍牙5.3

重量：約600至650克

售價：$26,800（256GB）、$28,900（512GB）、$32,800（1TB）

查詢：6838 1001（三禾）

文：JJ 模特兒：Pamela Chau

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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