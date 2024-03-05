視障人士影相說故事 帶來驚喜

【明報專訊】對於視障人士影相，一般人的腦海都會不期然彈出很多疑問：「真係影到咩？」甚至會懷疑：「影來做乜？」有以上想法的，相信大多出於對視障人士的誤解，以為視障就等同完全看不見東西，也就沒有影相留念的必要。事實上，視障人士一樣有權對美有追求，而且攝影是抒發感受的最佳途徑。對視力正常的人來說，你又能否從影像中體會他們的故事？

搏殺期視力衰退 重拾興趣釋放自己

早前中環街市地下中庭及中環聖約翰座堂李堂接力舉辦「致生命中的每一束光」攝影展，若單看展出作品，可能只會覺得作品靚、構圖特別，但真正特別之處是幾乎所有作品都由視障人士拍攝。有份參展的視障人士簡進傑（Edmund）說：「現時智能手機都有拍攝功能，大家習慣影相打卡，可能不覺得影相有什麼特別，但對視障人士來講，先不要說影相，就連出門到社區也不容易。」他的參展作品《忘記過去，尋回自己》，以廣闊的視角及巧妙的引導線，讓觀眾的視線落在中環兩幢銀行大廈之上，構圖有心思，但誰會想到相中竟記錄了Edmund人生的高山低谷，以及終於能釋放自己的海闊天空？

背誦PowerPoint內容 勉強工作

Edmund自小出外留學，回港後一直在銀行工作，先後做過投資風險管理、打擊洗黑錢部門，自言事業發展「好順利」，前途本應一片光明。不過，他雙眼的視力在10年前開始變差，起初以為只是工作忙，眼睛過度疲勞，但慢慢發現休息後視力也無法回復。直至現時視力僅餘正常人的一成，對於眼前的記者，他只能看到大概輪廓，眼耳口鼻位置要靠經驗判斷。他說多年來經幾名醫生診斷，都找不出確切病因，最後只能「解釋」與後天基因有關，「其實我屋企由祖父母、父母到兄弟姊妹，全部人的視力都無問題」，但既然醫生也不清楚，即使自己無法接受，也只得認命。

未出現視力問題前，Edmund說銀行工作非常繁忙，加上職場競爭激烈，為爭上位，基本上有返工無放工，他唯一嗜好是在僅有的公餘時間，拿着單鏡反光相機在香港四周影相。「我好鍾意影相，平時影風景為主」，他將攝影視為減壓渠道，作品沒有放上社交平台，純粹自己收藏。但當視力開始衰退，他的人生亦出現翻天覆地的逆轉，「因為視力是穩定地衰退，所以起初不認為自己是視障人士，會繼續跟健視的人一起活動及工作；而且自己還想繼續做經理，甚至想升職，所以就算視力變差，為了不被人發現，會勉強自己去工作」。Edmund舉例以前開會要讀出PowerPoint上的內容，他根本看不到電腦屏幕或投影幕上的簡報文字，於是會花時間將所有內容死記，「但如果修改了內容，就一定被人發現」。事實上，Edmund說視力問題確實很難隱瞞，因為他要將電腦字體校大，將頭靠到屏幕前才能工作。他的視力問題，在公司內已是公開的秘密，只是其他同事沒有刻意揭穿。他形容在視力變得很差那幾年，不單自覺辛苦，同事也要跟他一起捱。

走過人生低谷 去旅行學彈琴

遇上原因不明的眼疾，Edmund的情緒變差，凡事變得負面，對唯一的興趣也失去動力，「覺得無可能再用相機的細小屏幕影到心目中的構圖，就算用屏幕比較大的手機，都要貼到隻眼好近先看到。因為好介意被人知道眼睛有事，過不到心理關口，所以就放棄影相」。經歷9年多的不快日子，直至去年初，Edmund逐漸接受視力衰退的事實，想通了人生未必一定要往上爬，便決定辭去銀行工作；後來又主動參與為視障人士舉辦的活動，在同路人互相支持下，生活過得比以往開心得多，「有好多真實例子告訴我，視力有問題一樣可以做到好多事，我甚至有能力幫助其他人，心態上變得比較正面和積極，現在敢去旅行，學彈琴，學空手道」。他更敢於讓其他人知道自己有視力問題，所以決定重拾攝影興趣，不介意走到街上，將眼睛貼近手機屏幕慢慢構圖，「現在覺得視障不是問題，影得好反而是自己叻，所以開始注重構圖，當然智能手機的輔助功能都有好大幫助，在智能手機的旁白和口述影像功能輔助下，我個人覺得影相方面已經做得到以前的七成」。雖然活動已結束，但Edmund說仍會用手機影相，繼續通過影像表達內心感覺。●

患先天白內障 愛睇靚景賞油畫

快將21歲的魏琳（Pia）患有先天性白內障，她只得一成視力，跟Edmund一樣只能看見事物的輪廓，如要閱讀文字，便需將文字放到非常大，「雖然先天視障，但我都好鍾意靚的事物，例如睇好靚的風景，欣賞不同的油畫」，適逢繡球花花期，她說已挑選了多套服飾，準備穿上，到公園影靚相。問她如何定義「靚」？「我覺得每個人的視角都好獨特，同一樣事物都應該有不同看法，所以靚未必一定跟主流意識一樣，最主要是自己的感覺。」她舉例說如眼前的樹上有雀鳥，一般人可能會留意雀鳥的動作、羽毛的顏色，「我就未必看得到，但會從整棵樹的感覺去欣賞」。Pia笑說自己雖然比一般人看得少，但同時間，他們亦未必能留意到她看到的東西。

參加攝影展 盼提升技巧

對於視障人士攝影，很多人都想不通意義何在？Pia解釋，視障人士影相其實跟視力正常的人一樣，希望透過影像記錄當下的生活。例如她平日出外行街食飯，都喜愛用手機打卡，未必一定要影得靚，當然如果拍攝出來的作品能夠得到稱讚，也會特別開心，所以當她得知今次的攝影展，便第一時間報名參加，希望能提升拍攝技巧。「我以前都知道智能手機有一些輔助功能，可幫助視障人士攝影，不過比較少用」，但經過導師Kevin Leung（梁正灝）在攝影工作坊上細心介紹，她說在某些情况下，口述影像功能的確有助構圖，而且導師不單教導了便利視障人士攝影的手機操作方法，還將一些攝影概念如九宮格構圖法、框架構圖法展示給她和其他參加者看。

勇於嘗試 拍下動人時刻

「試過之後，覺得影出來的效果很不同」，以她今次的作品《小驚喜》為例，利用了舊式公共房屋後樓梯的中空磚塊為框架構圖，而畫面中央正好拍下單車經過的瞬間。Pia說能拍下這個小驚喜，雖然只是偶然，但如果連試也不肯試，就算有更美的事情，也不可能與你有關。●

文：周群雄

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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