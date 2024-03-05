手機實體鍵、口述影像助拍攝

語音指導--啟動旁白及口述影像功能後，iPhone會發聲告訴用家畫面的正中央有兩個人，同時會提示手機有沒有擺歪。（黃志東攝）

【明報專訊】負責帶領今次攝影計劃的攝影師梁正灝（Kevin），獨愛拍攝城市風景，以往他拍攝的作品單純注重美感，不過3年前參與了「與轆同行」的攝影展，主題是通過影像展示使用輪椅、手推車等「轆友」在香港城市設計下面對的困境，那次令他的心態大有改變；從此攝影已不再停留於影完便算，他希望能對社會有正面影響，讓被忽略的一群受到關注。

Kevin自言以往不太了解視障人士，因此當他要準備教材時，不單要蒐集視障人士的意見，自己還試過蒙着眼上街影相，測試準備的教材或教授的技巧是否可行，「一開始對用相機或手機影相未有定案，但問過視障人士意見，原來他們行動不太方便，會好驚跌爛或撞爛相機，所以才決定用智能手機」。

為此他鑽研智能手機的操作方法，看看哪些功能可幫助視障人士影相。他認為，雖然視障人士或行動不便的人受身體所限，但同樣有權利透過攝影來表達感受。

以下是Kevin的智能手機拍攝貼士。雖然今次以iPhone操作為例子，但其他智能手機亦有類似功能，詳情可參考各品牌的官方網站。

．設定實體鍵：

智能手機影相一般要按下畫面上的虛擬拍攝掣，不妨將設定改為使用手機的音量鍵，有助視障人士更易掌握快門位置。

．增命中率：

視障人士按快門的動作很易令相機震動，未必能準確對焦，建議可使用iPhone的「原况相片」功能，系統會記錄按下快門後約1.5秒的影像，即使按下去時失焦，系統也有機會在後期修正，事後便可揀選出正確對焦的影像。另外，iPhone的人像攝影模式也具備先拍攝後選擇對焦點的功能，有助提升命中率。

．語音導航：

進入iOS設定的「輔助使用」頁面，開啟「旁白」及「口述影像」功能，系統會在拍攝時讀出畫面內可辨識的物件及位置，有助構圖。如啟用Siri語音助理，之後便可隨時通過語音指示開關相關功能。●