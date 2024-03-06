Salvatore Ferragamo 回顧展 荷李活明星效應的體現

【明報專訊】一個好的品牌，除了設計與質素外，也需要另一重要元素：明星效應。

Ferragamo的創辦人Salvatore Ferragamo便深諳此道。說的不止是純粹借衫或送衫予明星作日常街拍穿著或出席紅地氈等場合，而是利用近水樓台的道理，1923年在美國荷李活開店，一箭雙雕地讓明星奉上真金白銀之餘，亦能讓他們親身演繹作品。現於意大利佛羅倫斯Museo Ferragamo舉行的Salvatore Ferragamo 1898-1960回顧展，便藉着荷李活店百周年紀念，呈現此鞋履大師如何以荷李活影響力征服美國，再廣及全球的故事。

對上一次到訪Museo Ferragamo該是2019年，看他們以Sustainable Thinking為題的展覽，呈現品牌創辦人如何以環保素材如魚皮、糖紙等製作鞋履。今次的回顧展覽，雖然有不少相同的展品，但角度不同，策展亦更深入。現時的時裝業，可能較側重於銷售利潤，但展覽卻呈現了設計、產品質素及明星效應三者，均是品牌成功缺一不可的元素。

Salvatore Ferragamo在1927年成立公司，但他早在1912年（當時14歲）便在家鄉Bonito開設首間鞋店，並於1915年移居美國波士頓。品牌早期的成功，除了因為其苦研鞋藝，也因為他的家庭背景。他為了與兄弟團聚而遷居美國，造就了地利；不少親屬均在美國影視業工作，也拉近了他與影視圈的關係。他在洛杉磯南加州大學學習解剖學，在1920年發生車禍幾乎要被截肢，但因為其解剖知識設計出腿部牽引裝置而得以保留腿部，這令他申請了人生第一個專利，而且明白到專利的重要。這些際遇成為他日後事業發展的重要基石。

荷李活大道設立店舖

假如人生如棋，Salvatore Ferragamo人生最重要的一着棋，該是1923年移居荷李活，於荷李活大道以Hollywood Boot Shop之名設立店舖，佔盡地利，成為後來享譽國際的重要一步。他最重要的伯樂是美國著名導演Cecil B. DeMille，同年不單找他為古裝影片《十誡》（1923）製作鞋履，其後作品如The Volga Boatman（1926）及The King of Kings（1927）亦找他操刀。其他導演如David Wark Griffith、James Cruze和Raoul Walsh亦陸續找他合作，在影視業建立口碑，後來加入影視業界的後起之秀亦慕名而來。

為影片製作鞋履建立口碑

展覽分為9個主題展區，當中第2部分以Hollywood Boot Shop為主題，呈現他在1923年至1927年在荷李活度過的時光，成為Pola Negri、Mary Pickford、Joan Crawford和Rudolph Valentino等影星以及舞者、導演和製片人出入的名店，既賺了生意亦賺了名氣。第3部分圍繞「物料與靈感」，呈現他在籌備每個拍攝計劃的鞋履時所做的文化研究帶來的知識，將之化為其後的設計靈感。其名氣亦為他帶來藝術界的關係，讓他能知古鑑今，設計能與時並進。第4部分「平衡與人體結構」則是其設計實力的展現，讓他能設計美觀而不失舒適的設計，呈現他念解剖學的成果。最後的第9個展區「鞋履和名流顧客」，展出他按Marilyn Monroe、Greta Garbo、Ingrid Bergman及Marlene Dietrich等名人的喜好及鞋型度身訂做的設計，展現他如何善用荷李活的名氣效應；但名氣背後，舒適好著才是其得到明星加持的主因。●

網址︰https://museo.ferragamo.com

博物館與店舖結合

近年不少品牌均成立自家美術館或博物館，但位於意大利佛羅倫斯的Museo Ferragamo，卻是同時連接品牌店舖及品牌總部的少有案例，並早於1995年便對外開放。早期先在店舖2樓另闢一隅作博物館，到2006年遷往原為藝廊的地庫，擴展成今日規模。策展人Stefania Ricci坦言品牌庫藏量巨大，到今時今日仍在不斷整理。博物館每年以特定主題策劃新展，同時加入各式庫藏資料如相片及文案來豐富主題。「Hollywood Boot Shop的成立印證了Salvatore Ferragamo的成功，也成為舉辦這個周年紀念展的動機。第9個展區的名人顧客不僅是電影明星，亦有女性王室成員，或與政治家及名人聯繫，大都是與社會或藝術有關的女性。男性鞋履則屬少數，並多是早期作品，如為Rodolfo Valentino，John Barrymore及Douglas Fairbanks等好友所作的設計。」

連結品牌故事 吸引遊客朝聖

博物館所在地Palazzo Spini Feroni，是1938年由Salvatore Ferragamo回流意大利發展時購入，亦是品牌首家直營店所在地，集鞋藝坊與店面於一身。因為地段昂貴，很少品牌會像Ferragamo一樣將自家博物館與店舖結合，即使是La Galerie Dior，都只是毗鄰品牌總壇原址30 Avenue Montaigne，將原址為工坊的13 Rue François化為品牌博物館。「不同品牌成立博物館，主因也是巿場策略的手段，如Prada希望與當代藝術連線強調品牌形象。但不少品牌本身也有自身故事和重要庫藏，Salvatore Ferragamo本人的有趣之處，在於他活於兩個世紀之間，亦穿梭歐美。其鞋履設計成績無出其右，吸引遊客每年前來朝聖，展現品牌的連貫和獨特之處。品牌單是鞋履庫藏便多達1.5萬雙，還有其他產品及類別的庫藏。」Stefania 說：「博物館和品牌故事的連結很重要，因為它們是兩個不同層面，一個是文化故事，另一面是商業故事。但博物館不是只為商業行銷部分講故事，我認為大眾也想知道真實的故事。」●

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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