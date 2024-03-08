金庸百歲冥誕 筆下武俠闖全球IP界

金庸遺孀向王榮文捐贈逾萬冊藏書、600 多件私人物品和 50 多件家具，當中王榮文印象最深的是一張餐桌（圖），因為他和他的孩子都在餐桌上跟金庸留有回憶。（受訪者提供）

金庸小說改編遊戲風潮在1990年代開始，當中最經典的遊戲是1996年的《金庸群俠傳》（圖），由台灣智冠科技當時旗下的河洛工作室製作。（網上圖片）

【明報專訊】後日（3月10日）是金庸100歲冥誕，香港金庸館預告變陣，展出藝術家任哲創作的金庸小說人物雕塑，可料吸引全球金迷蜂擁而至。然而，金庸小說人物能否延伸至像黃色小鴨和紅心Chubby Hearts等成為流通世界的知識產權（IP）潮流物，而不止步於華語世界？

金庸在1955年發表首部武俠小說《書劍恩仇錄》，1972年寫畢《鹿鼎記》後封筆，但其武俠世界從此枝繁葉茂——封筆後兩岸三地無數改編影視作品，台灣甚至推出武俠遊戲。來到2024年，如何說起金庸小說並非懷舊？台灣傳來興建金庸館的消息，台灣金庸館不單說歷史，更說要成為IP平台。

擁躉珍藏 記金庸小說改編電視全盛期

金庸小說改編影視在粵語片年代已經出現，譬如導演張瑛在《倚天屠龍記》（1961）發表兩年後就執導改編電影。後來1970 至1980年代金庸小說改編電視劇風行一時，facebook專頁「威哥會館」專精港產片，80後經營者威哥兒時也是擁躉之一，中學時候向錄影帶店員索取多餘的錄影帶封套剪下封面封底，《射鵰英雄傳》和《鹿鼎記》就貼在他的筆記簿裏，後來他還收藏電視劇特刊。

金庸小說改編電視劇更捧紅一班香港演員，威哥指出，電視台當時如要捧人，就會讓演員飾演金庸小說改編電視劇的角色，合稱「五虎將」的劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉及湯鎮業均有出演。同時配角也讓綠葉演員有所發揮，譬如秦煌多番出演老頑童周伯通，演活童心未泯的老人家；曾江飾演的黃藥師作風飄逸，不理世俗眼光。

相較電視劇，威哥表示金庸小說改編電影的成績稍遜，因電影篇幅有限，難以盛載金庸的武俠世界。因此出眾的金庸改編電影多為大幅改編，跟原著相差甚遠，例如徐克的《笑傲江湖》系列在1990年代將武俠片類型帶回港產片行列。威哥仍收藏《笑傲江湖》系列的雷射影碟，他形容電影為「很現代的拍法」，不單融入徐克天馬行空的風格，林青霞飾演的東方不敗有着同性戀元素，李連杰飾演的令狐冲在戲中不斷猜測其性別。雖然金庸小說改編電影重新帶起武俠片風潮，甚至賣埠台灣和韓國，但後來濫拍武俠片情况出現，威哥認為其也伴隨其他港產片一同在1990年代中開始衰落。

1990s改編武俠遊戲 推廣東方文化

這邊衰，那邊興，1993年首個金庸小說改編單機遊戲《笑傲江湖》面世，後來眾多改編遊戲湧現，時至今日仍推出新改編遊戲，但最經典當數1996年的《金庸群俠傳》。它由台灣智冠科技當時旗下的河洛工作室製作，而1993年遊戲《笑傲江湖》也是由智冠科技推出。河洛工作室製作人徐昌隆透露，《笑傲江湖》的故事和美術設計其實受徐克電影啓發，後來他在《金庸群俠傳》便想挑戰綜合金庸14部武俠小說來製作遊戲。

《金庸群俠傳》講述現代人穿越時空，去到金庸的武俠世界，玩家可以穿梭各大門派，猶如諸多金庸小說書迷的幻想。徐昌隆也是書迷之一，他指14部武俠小說的脈絡龐大，牽涉人物眾多，約3至5人的工作室團隊都熟讀金庸小說，徐昌隆表示他讀得更多是金學書籍，以理解金庸小說，最終決定在遊戲登場的100多個人物，以及遊戲世界和人物的美術設計。

考慮到玩家對金庸筆下人物的認識，工作室優先選擇代表人物，故事內容主要改編5部較為著名的小說——「射鵰三部曲」（《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》）、《天龍八部》及《笑傲江湖》。徐昌隆解釋「射鵰三部曲」本身故事連貫，人物互有關連，本身較適合改編成遊戲，他亦認為沒有加入太多《鹿鼎記》的內容比較可惜，因為年輕時喜歡正派武俠故事，對《鹿鼎記》不太上心。

西方遊戲讓華語玩家認識壯闊的中世紀世界，日本遊戲讓華語玩家認識武士和忍者文化，徐昌隆也想製作一款東方文化的武俠遊戲，而金庸小說內容的雅俗文化為遊戲潤色不少。在《金庸群俠傳》除了武俠比併武功，還融入金庸小說描述的琴棋書畫，茶、酒文化，徐昌隆舉例有武功用毛筆點穴，「我做的遊戲就更為豐富了」。

台灣計劃建金庸館 盼展大師雜記簿

金庸小說過去是華語世界重要的IP品牌，雖內地現時仍見改編影視和遊戲，但已不如上世紀末氣勢浩大，台灣卻傳來興建金庸館的消息。台灣遠流出版公司董事長王榮文跟金庸合作出版30多年，他定位金庸小說是「全球華人的共同語言」，認為台灣也值得有一間金庸館。浙江有一間金庸圖書館，因為是金庸故鄉；香港文化博物館裏有一個金庸館，因為香港是金庸的發迹地；至於台灣，王榮文認為遠流出版金庸小說，就是「以台灣作為一個跳板或起點介紹金庸小說給全球華人」。

台灣金庸館計劃圍繞兩個主題：「金庸」和「金庸作品」——前者講述金庸的個人歷史，後者講述金庸小說在全世界傳播的歷史。回看香港的金庸館，主要介紹金庸的早期事業、武俠小說創作歷程及其小說對香港流行文化的影響，展出藏品有300多件，包括金庸小說初版、手稿、私人物品（如圍棋和Leica相機）、報章創刊號和大量流行文化衍生產物。王榮文則在2020年獲金庸遺孀捐贈1萬多冊藏書、600多件私人物品和50多件金庸生活時用過的家具。

諸多捐贈藏品中，王榮文印象最深倒是一張餐桌。他跟金庸無論公私事也放上餐桌聊，還記得他的孩子1歲時坐上同一張餐桌，金庸就丟了桌上的橘子跟小孩玩耍，「家具、書、他的用品，還有很多故事可以發掘」。因公私往來，王榮文保留大量金庸親筆書信和書法作品；另外金庸曾10次訪台，其中7次是由遠流出版招待，故留有照片和金庸跟讀者往來的資料。

「不過我現在缺少一個鎮館之寶，我希望能夠跟查太太要一本金庸早年、年輕創業時候的雜記簿。」那本雜記簿的重要之處，在於透過日常瑣碎看到武俠大師人性一面，譬如寫下記帳（餐費、一日花費）、日常思緒，還有他初辦報的紀錄。王榮文指或許一般收藏家不覺獨特，但「恰恰是它跟武俠離得很遠，你可以看到這個人的獨特感」。

盼發展金庸館成IP平台

收藏以外，王榮文更強調要發展金庸館成IP平台，「金庸博物館着重的不止是過去，也要考慮它的未來」。他舉例，以數碼化呈現金庸筆下1400多個人物，數碼形式策展金庸10次台灣之旅，嘗試貼近年輕社群；他還希望得到所有合法授權的金庸小說衍生作品，塑造台灣金庸館成流通的展示平台，例如商店販賣所有得到授權的衍生商品，「它（台灣金庸館）是未來金庸作品二創或者三創的互相學習、觀摩、交流的平台」。將來的台灣金庸館亦會開發「金庸的多重宇宙」，譬如Netflix影視和桌上遊戲，不過所有構思都須經香港明河社授權。

王榮文曾考慮將藏品捐贈政府，但後來覺得由公家主導有其限制，遂計劃以公私合作形式經營台灣金庸館。他本身有經營華山1914文化創意產業園區的經驗，由公家提供土地，私人企業負責經營文化園區。在台灣金庸館，他計劃成立基金會，至少找20名企業家各出資1000萬新台幣（約250萬港元），然後成立社企公司負責經營，目標為永續經營。

王榮文透露，台灣金庸館最大的參考對象不是任何文學館，而是東京三鷹之森吉卜力美術館和teamLab Planets TOKYO。三鷹之森吉卜力美術館透過獨特的數碼空間展出宮崎駿動畫的人物，「我希望金庸館裏面有一些數碼角色的人物開發影像，你只有到台灣的金庸館才能夠看到」；他還想跟影視業合作開發武俠場景，類似teamLab的沉浸式體驗，「你可以去體驗桃花島的一個事件，你可以去體驗華山論劍，或者體驗六大門派圍攻光明頂」。不過最後能否實現，他表示要視乎所找到的館址。

目前他在台北尋找至少400坪（約14,000 呎）的古蹟或歷史建築的空間，營運基金預算2億新台幣（約5000萬港元），修建兩年後（2026）開幕，「但是我屬意的都還沒有很清楚、很確定的答案」。現在他不排除離開台北換取更大空間建館，以「促參案」形式（即引進民間投資興建公共建設及營運的建設方式），利用公家提供的土地新建台灣金庸館，但預算會飈升至最少10億新台幣（約2.5億港元），同時預計5年後（2029）才開幕。

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]