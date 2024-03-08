【台北】外百老匯音樂劇在台灣

【明報專訊】早前受到朋友邀請，前往觀賞著名外百老匯音樂劇I Love You, You're Perfect, Now Change（簡稱 LPC）演出，地點位於台北101旁邊的眷村舊址四四南村內的PLAYground南村劇場，由活性界面製作出品，演期由2023年10月13日至2024年3月31日，每周三至日演出。今次是此製作第二輪上演，上一輪演期是2022年1至7月，所以兩輪合共演出場次已經超過300場。

PLAYground南村劇場白天是書店，晚上可搭建觀眾席變成劇場，供藝團舉辦演出，空間約可容納100多個觀眾座位，是次演出前排觀眾席是10多張圓形咖啡桌，每張桌有5至6張椅，在入場後有售啤酒及其他飲料，觀眾可邊喝邊欣賞演出，後排觀眾席則是層級式，位置較高可以清晰看到整個舞台。與傳統大型劇院不同，舞台只是高出一小級的長方形空間，表演者與前排觀眾距離很近，需要與觀眾互動的話非常方便，整個劇場掛上配合演出的燈光設備，舊建築讓人有一種親切感。

很多地方的藝團都努力地尋找經營之道，希望能夠製作長壽演出（long run show），在LPC宣傳資料上可以看到，整個演出團隊聘用了12名（6男6女）演員，樂師則聘用了6名，表演每場只需2男2女，演出樂手則每場兩名，擔當琴鍵手及小提琴拉奏，他們被安排組成不同的組合，於演期排程輪流演出，故此在宣傳中有了所謂「畢業場」的出現，意味那是某個演員的最後一場表演，請粉絲把握機會購票。

多年前此劇在香港也曾經搬演過廣東話版，翻譯劇名為《你咪理，我愛你，死未！》，由風車草劇團製作，深受香港觀眾喜愛。後來亦改編拍成電影《你咪理，我愛你！》，是2019年上映的賀歲片。今次活性界面製作的LPC則沒有翻譯，全英文演出原劇本原汁原味搬演，表演者都是能演能唱的專業藝術工作者，在這裏可以稍為提一下，近期熱爆香港電影《填詞L》正在上映，主題曲《填詞魂》（作曲及主唱：謝雅兒，填詞：黃綺琳）榮獲提名第42屆香港電影金像獎最佳原創歌曲獎，而作曲及主唱謝雅兒正是LPC的其中一名演員，從她在舞台上的表演和唱功，可以感受到她的才華與光芒，這亦是我前往觀賞此劇的原因和當晚亮點。

我觀劇當晚是平日晚上，粗略估計，觀眾人數有六七十，個人認為這是有別於正規劇場的觀劇體驗，也可能是經營長壽節目的策略，LPC是一個關於約會、伴侶、婚姻、家庭的故事，音樂劇的形式較容易受落，觀眾在內容中不難找到共鳴，劇場演出不一定要是艱澀難懂，有時人們需要的是有笑有淚的輕鬆一晚。

作者簡介：編劇，黑目鳥劇團藝術總監，目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生

文：鄧世昌

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